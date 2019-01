Atslēgvārdi Vīriem zaudējums papildlaikā, junioriem Liepājā cīņa pret A.Kraukļa VEF komandu

Vakar, 9.janvarī, cīņas Olybet Latvijas - Igaunijas turnīrā atsāka BK "Liepāja", aizvadot spēli viesos pret BK "Jūrmala Betsafe". Kopš iepriekšējās turnīra spēles mūsējiem bija kārtējais ilgais posms bez oficilālajām spēlēm (pēdējā spēle notika 22.decembrī) un pretiniekos pašreizējie Latvijas bronzas medaļnieki, kas pirms šīs spēles mainīja nosaukumu no "Betsafe/Jūrmala" uz "Jūrmala Betsafe", savukārt, atradās citā spēļu ritmā, jo aizvadījuši spēles gan 27.decembrī, gan 02.janvārī. Lai arī kādā situācijā atrastos abas no komandām, spēle skatītājiem noteikti izvērtās gana interesanta, jo abas vienības demonstrēja izcilu uzbrukumu gan no tālās distances, gan ātrajos uzbrukumos. Ja pirmo spēles nogriezni sekmīgāk aizvadīja mājinieki (28:22) galvenokārt pateicoties bijušajam Liepājas spēlētājam Kārlim Paulam Lasmanim (puslaikā 17 punkti), tad otrajā ceturtdaļā jau mūsējie bija pārāki ne tikai atspēlējot šo 6 punktu deficītu, bet arī izvirzoties vadībā (arī +4 (40:44)) un puslaikam noslēdzoties minimāls pārsvars BK "Liepāja" 48:49. Trešajā ceturtdaļā liepājnieki papielināja savu pārsvaru līdz +9 (53:62, 56:65), taču jūrmalnieki atspēlēja šo punktu starpību kā arī izvirzījās vadībā (66:65, 69:68), taču pēdējais precīzais raidījums bija liepājniekiem, kad mūsu kapteinis Roberts Krastiņš realizēja tālu tālmetienu un spēles ceturto desmitminūti ar nelielu pārsvaru sagaidīja mūsējie 69:71. 4.ceturtdaļas pirmajās minūtēs notika dažas vadības maiņas, līdz Jūrmala pārņēma vadību spēlē ar +4 (81:77, 83:79), kad līdz pamatlaika beigām bija jāspēlē 4 ar pusi minūtes. Andraž Kavaš tika pie trim soda metieniem un visus tos realizējot mūsējiem -1 (83:82), taču šo minimālo pārsvaru ātri palielināja Jūrmala atkal no pustālās distances esot precīzam Lasmanim 85:82 (spēlē 25 punkti). Tam sekoja vēl pieci Jūrmalas punkti sasniedzot uz to brīdi lielāko pārsvaru mājiniekiem (90:82), kad līdz pamatlaika beigām atlika vairs tikai 1:39. Lai arī laika atlika gaužām maz, liepājniekiem ar to bija pietiekami, lai šo spēli novestu līdz papildlaikam. Andraž Kavaš realizēja pustālo metienu kā arī pārtvēra Pļavnieka piespēli un Džonsons jau noslēdza sekmīgu uzbrukumu un vairs tikai -4 (90:86) 1:13 spēles laiks, kam sekoja Jūrmalas minūtes pārtraukums. Neprecīzam Jūrmalas uzbrukumam arī liepājnieki nespēja gūt punktus un piekto piezīmi saņēma sekmīgi spēlējošais Kavaš (21 punkts, 7 atl.bumbas) un Laura Blaua viens no diviem sodiņiem Jūrmalai deva jau +5 (91:86) un 26 sekundes spēles laika. Sekoja daudz notikumu īsā brīdī: ātrs Rova tālmetiens (91:89), agresīva aizsardzība no Liepājas un pārtverta bumba Jansonam, kurš arī panāca neizšķirtu (91:91), lai arī vēl atlika 12 sekundes spēles laika. Laba aizsardzība no Liepājas komandas kapteiņa Krastiņa un izprovocēta uzbrukuma piezīme Jūrmalas kapteinim Pinetem un 3,5 minūtes līdz pamatlaika beigām mūsējiem uzbrukums. Sekoja minūtes pārtraukums Liepājai. Diemžēl, bet pēc bumbas saņemšanas uz laukuma centra līniju uzkāpa Rovs un šī kļūda uzbrukuma iespējas jau deva Jūrmalai un atkal minūtes pārtraukums. Kārtējā labā aizsardzība mūsējiem un Jūrmala bumbu nepaspēj ievadīt 5 sekundēs un tomēr pēdējais, lai arī ļoti īss, uzbrukums mūsējiem. Rovs tika līdz sarežģītam tālmetienam bumbu grozā neraidot un spēlē sekoja papildlaiks. Lai arī pirmie grozi papildlaikā guva mūsējie, tiesneši fiksēja staigātu Džonsonam un kļūda mūsējiem. Blaus atklāja spēles rezultātu papildlaikā un Pinete pievienoja vēl 2 punktus. Bērziņš ar tālmetienu samazināja punktu starpību līdz minimumam, bet tuvāk šoreiz mūsējie netika un zaudējums ar 101:96. Nespēlējot mūsu labākajam cīnītājam zem groza Besikam, zaudējām cīņā par atlēkušajām bumbām (45 pret 28), bijām precīzāki no tālās distances (15 precīzi tālmetieni pret 17 Liepājai), pārtvērām vairāk piespēļu (4 pret 8) un pieļāvām mazāk kļūdu (16 pret 12). Rezultatīvākie šodien mūsu komandā: Džonsons 23p., Kavaš 21p., Rovs 11p., Krastiņš un Hāzners pa 11 punktiem. Nākošo spēle mūsējie aizvadīs LOC tikai 20.janvārī plkst. 17:00 pret "Tall Tech" komandas no Tallinas.

Šovakar mūsu juniori centīsies tikt pie pirmās uzvaras turnīrā, savā laukumā uzņemot "Rīga/A.Kraukļa VEF" komandu plkst. 19:30. Spēle gan tiks aizvadīta LOC volejbola zālē.