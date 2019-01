Atslēgvārdi Zaudējām cīņu par bumbām, zaudējām spēles Igaunijā

Aizvadītajā nedēļas nogalē BK "Liepāja" viesojās Igaunijā, kur divās dienās aizvadot divas spēles piedzīvojām zaudējumus. Nespēlējot "lielajiem vīriem", zaudējām cīņu par atlējušajām bumbām un trūkstot jaudai groza apakšā, uzvarēt neizdevās.

Diemžēl, savainojumu dēļ, mūsu komandai šajā izbraukuma "tūrē" nevarēja palīdzēt groza apakšas "cementētāji" Besiks un Kavaš, kā aŗī Jansons un komandas kapteinis Krastiņš, un, lai šo spēlētāju iztrūkumu kompensētu, komandai talkā nāca treneris Krists Pīternieks, un, protams, komandas "jaunieguvums" Mareks Jurevičus. 26.janvārī pret Raplas komandu iesākām sekmīgi, pēc Jurevičus pirmajiem punktiem mūsu komandas rindās no tālās distances esam vadībā 6:7. Rapla gan pārņēma vadību un līdz pirmajai ceturtdaļai to noturēja un pēc Hāznera tālmetiena ceturtdaļas pēdējā sekundē minimāls deficīts (25:24). Otrās ceturtdaļas 4.minūtē Hāzneram realizējot abus soda metienus neizšķirts (31:31), bet pēc Rova pustālā metiena jau atkal vadībā Liepāja (31:33). Mūsējie līdz puslaika beigām pārsvaru palielināja un pēc pirmās spēles puses 43:48. Sekmīgi pirmajā puslaikā nospēlēja mūsu "ārējās līnijas trio": Rovs 16 punkti, Džonsons un Hāzners pa 10 punktiem un, protams, jāpiemin arī Pīternieks, kurš ļoti ierobežoja Ervīnu Jonātu, ļaujot viņam tikt tikai pie 2 punktiem. Trešā ceturtdaļa ritēja ļoti spraigi, jo neizšķirts tika fiksēts sešas reizes un minimāls pārsvars te vienai, te otrai komandai pat 9 reizes, taču pēdējais grozs sekmīgs padevās Rovam un pēc 30 spēles minūtēm esam vadībā (74:76). 4.ceturtdaļā BK "Liepāja" izdevās iegūt arī 5 punktu pārsvaru (76:81, 81:86), taču 34.minūtē vadību atkal atguva mājinieki (87:86). Ātri atbildi sagatavoja Džonsons (87:88) un šāds rezultāts noturējās vairāk par 2 minūtēm, līdz Rovs palielināja pārsvaru līdz +3 (87:90). Sekmīgi spēlējušais Raplas uzbrucējs Kajupanks panāca neizšķirtu (90:90), taču mūsējiem Džonsons un mājiniekiem Havkins guva pa pieciem punktiem katrs un sākoties spēles pēdējai minūtei atkal neizšķirts 95:95. Pret Džonsonu pārkāpums un mūsu līderis realizēja vienu no diviem sodiņiem (95:96), kam sekoja Raplas minūtes pārtraukums. Pēc tā sāpīgākā kļūda aizsardzībā ļaujot no groza apakšas metienu realizēt Mikelsonam (97:96) un vadībā jau Rapla. Pēc mūsu minūtes pārtraukuma diemžēl svarīgu pustālo metienu nerealizēja Rovs, taktiskais pārkāpums un Rapla iegūst maksimumu no soda metienu līnijas (99:96), kad līdz spēles beigām nieka 7 sekundes. Ātru sekmīgu uzbrukumu mums neizdevās noorganizēt un paliekam bez metiena un sāpīgs zaudējums Raplas komandai ar 99:96. Šoreiz izteikti četri līderi gūtajos punktos mūsu komandā: Džonsons 30, Rovs 24, Hāzners 21 un Jurevičum debijas spēlē 15 kā arī 4 atlēkušās bumbas. Krists Pīternieks atgriezās spēlētāja statusā ar 4 punktiem, 6 atlēkušām bumbām laukumā pavadot turpat vai 28 minūtes. Šajā mačā zaudējām cīņā par atlēkušajām bumbām ar -10 (32 pret 22).

Svētdienas spēli ar ātro un kustīgo Pērnavas komandu iesākām ar tādu pašu starta piecinieku kā pret Raplu (Pīternieks, Jurevičus, Hudins, Džonsons un Rovs). Spēles sākums līdzīgi kā dienu iepriekš labāks izdevās mājiniekiem, kuri ieguva +4 (13:9, 15:11), bet ar Hāznera un Hudina soda metieniem pietuvojāmies līdz -1 (15:14). Pērnava atkal savu pārsvaru atjaunoja un ar šiem +4 arī pabeidza pirmās desmit spēles minūtes (23:19). Otrajā ceturtdaļā pēc Hāznera tālmetiena vairs tikai -2 (26:24), kam sekoja mājinieku uzplaiksnījums uzbrukumā un atlikušajā pirmā puslaika daļā zaudējām ar 26 pret 11 un puslaika rezultāts itin nepatīkams (52:35). Lai arī trešās ceturtdaļā nokļuvām vēl lielākos iedzinējos (-19, 54:35), laukumā atrodoties mūsu "junioriem" Vuciņam un Ķuzem, izdevās rezultāta starpību sadeldēt un arī abiem jauniešiem tikt pie rezultatīviem uzbrukumiem gūstot punktus, 27.minūtē -10 (61:51). Šo starpību diemžēl sadeldēt vēl vairāk neizdevās, bet arī mājiniekiem īpaši palielināt pārsvaru neļāvām, un spēles pēdējo nogriezni uzsākām pie -11 (71:60). Noslēdzošajā ceturtdaļā pietuvojāmies arī līdz -8 (78:70), taču Pērnavas komanda allaž spēja šo starpību palielināt un kad līdz spēles beigām atlika spēlēt piecas minūtes, pārsvars jau bija sasniedzis 16 punktus (86:70) un bija skaidrs, ka šoreiz Pērnavu pārspēt neizdosies. Spēle noslēdzās ar Pērnavas uzvaru 96:83. Rezultatīvākie mūsu komandā šoreiz tie paši vīri, kas dienu iepriekš: Džonsonam 28, Rovam 17, Hāzneram 15 un Jurevičum 11 punkti. Pie "garām" spēles minūtēm tika mūsu gados jaunie spēlētāji: Ķuze 20 minūtēs 4 punkti, 2 atlēkušās bumbas, Hudins 11 minūtēs 1 punkts, Vuciņš 10 minūtēs 5 punkti un Vārna mazliet vairāk par 2 minūtēm pie punktiem netika. Šoreiz groza apakšā zaudējām par 13 atlēkušajām bumbām (39 pret 26), tāpēc gaidām atpakaļ mūsu slaidos vīrus, lai palīdzētu nākamajās cīņās. Šobrīd BK "Liepāja" varēs pievērsties savainojumu sadziedēšanai, jo nākamais mačs tikai 6.februārī, kad savā laukumā uzņemsim BK "VEF Rīga". Spēles sākums plkst. 19:30, savukārt junioriem divas spēles šajā nedēļā savā laukumā: 31.janvārī plkst. 19:30 pret RTU un 3.februārī plkst. 16:15 pret VEF skolu, bet 3.februārī plkst. 14:00 svarīga spēle mūsu dāmām pret Daugavpils Universitāti. Tiekamies LOC!