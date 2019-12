Baltais brīnumēdiens jogurts

Tie, kas vēl atceras, kādi produkti mēdza parādīties veikalu piena stendos padomju gados, jogurta ienākšanu Latvijā atceras kā kaut ko diezgan ekskluzīvu. Šobrīd tā izvēle jau ir ārkārtīgi plaša, sākot ar beztauku un bezcukura variantiem, līdz tādiem, kas papildināti un bagātināti ar kārdinošām smaržām un garšām.

Par jogurta īsto dzimteni zinātāji sauc Balkānu pussalu jeb seno Trāķiju. Tātad jogurts nāk no senās Bulgārijas un nav nekas cits kā skābpiens. Senatnē to gatavoja no aitu vai bifeļmāšu piena, kuru ielēja ādas maisos un atstāja saskābt. Kad skābšana ritēja pilnā sparā, pielēja svaigu pienu un... izveidojās jogurts. Bulgāri, turki un grieķi lietoja vārdu jogurts, armēņi – macuna, kazahi un uzbeki balto dzērienu sauca par katikoma.

Skābpiena produktus pazina ne tikai Trāķijas iedzīvotāji. Saglabājušies seni dokumenti, kuros ir liecības par Indiju. Tur jau 6000. gadu pirms Kristus kaut ko līdzīgu mūsdienu jogurtam gatavoja kā no aitu un kazu, tā ēzeļmāšu, kamieļmāšu un briežu māšu piena. Arī senie romieši un grieķi neatteicās no kausa ieskābušā piena, bet par jogurtu to diezin vai sauca... Jāatceras, ka tas bija parastais jogurts – bez cukura, saldinātājiem, krāsvielām, aromatizētājiem, kurus tik ļoti labprāt pievieno mūsdienu ražotāji. Šoreiz stāstīsim un receptes piedāvāsim tieši par šo – parasto jeb bezpiedevu – jogurtu, kurā ir gan vitamīni, gan kālijs, magnijs, jods, fosfors, kalcijs u.c. Pēc konsistences biezais produkts labvēlīgi iedarbojas uz cilvēka veselību un ir nepieciešams zobu un kaulu veselībai. Normalizē sirdsdarbību un augstu asinsspiedienu, asinīs samazina holesterīnu. Pētījumos noskaidrots, ka piena nūjiņa, kas dzīvo jogurtā, spēj radīt dabiskos antibiotiķus.

Jogurta nopietna izpēte sākās pagājušā gadsimta sākumā, un Spānija bija pirmā valsts, kurā šo produktu saka ražot rūpnieciski. To pildīja māla podiņos un aptiekās pārdeva pret ārsta recepti! Kā liecina vēstures fakti, jogurta ražošanu Spānijā uzsāka Izaks Karaso, kurš savu produktu nodēvēja par "Danone". Kāpēc? Par godu dēlam Danielam, kura mīļvārdiņš skanēja Danone. Pēc gadiem zīmolu un ražošanu pārņēma franču rūpnieki. Jogurts ar nosaukumu "Danone" tiek ražots līdz pat šai dienai. Mūsdienās jogurtus gatavo no govs piena. Cits piens jau uzskatāms par ekskluzīvu piedāvājumu.

Tāpat kā visi pārējie skābpiena produkti, arī bezpiedevu jogurti tiešām ir veselīgi, jo veicina cilvēka imūnsistēmas aktivitāti, gremošanas procesus un palīdz mazināt disbakteriozi zarnās. Tā saucamos dzīvos jogurtus ražo bez konservantiem un bez pasterizācijas. Ja uz iepakojuma norādīts, ka produktu var uzglabāt līdz 6 mēnešiem, tad skaidrs, ka tie pasterizēti augstā temperatūrā un nekādu dziedniecisku efektu nedos. Bezpiedevu jogurtu var izmantot gan kā skābā un saldā krējuma aizvietotāju, gan kā sastāvdaļu gaļas marinēšanai un desertos, kūkās.

RECEPTES

Mājās pagatavots jogurts

Galvenais jogurta gatavošanā ir pareizas temperatūras izvēle, kad pienam tiek pievienots jogurta ieraugs. Ja piens būs par karstu, tad ieraugs sabojāsies. Ja par vēsu, tad – nesāks darboties. Katrā ziņā, ja ir vēlme jogurtu mājās pagatavot pašam, būs jāeksperimentē un jāatrod vispiemērotākais variants. Piedāvājam receptes izmēģinājumiem!

Un atcerieties, ka veikalos nopērkamais jogurts tiek bagātināts ar taukiem, saldo krējumu, cukuru un citām piedevām, tāpēc tas ir biezs. Mājās gatavotais jogurts būs slāņaināks un tam veidosies it kā sūkalas.

1. variants. Litru piena uzvāra un atdzesē līdz 40 grādiem. Pieliek 3 ēdamkarotes biojogurta (grieķu vai turku – bez piedevām) un samaisa. Trauku ietin siltā dvielī un siltumā tur 5–6 stundas. Gatavo jogurtu ēd ar svaigām ogām un augļiem.

2. variants. Vajadzēs termosu ar platu kaklu. Tajā ielej pienu, kas sakarsēts līdz 38–40 grādiem. Pieliek 2–3 ēdamkarotes bezpiedevu jogurta un samaisa. Uzskrūvē vāku, termosu ietin segā un atstāj uz visu nakti. No rīta jogurts gatavs.

3. variants. Sakarsē cepeškrāsni līdz 50 grādiem un izslēdz. Čuguna katliņā vai citā cepeškrāsnij piemērotā podā ar biezām sienām ielej 950 ml piena, kas sasildīts līdz 40 grādiem, pievieno 3 ēdamkarotes bezpiedevu jogurta. Izmaisa. Katlam vai podam uzliek vāku un liek siltā (izslēgtā!) cepeškrāsnī. Atstāj visu nakti.

4. variants. Vienu litru 2% piena uzkarsē un atdzesē līdz 40–42 grādu temperatūrai. Nelielam daudzumam piena, kas ieliets atsevišķā trauciņā, pieliek apmēram 4 ēdamkarotes bezpiedevu jogurta. Lej iekšā pārējā pienā. Izmaisa. Trauku nosedz ar pārtikas plēvi, ietin segā un noliek siltumā pie radiatoriem. Jogurts būs gatavs pēc 8–12 stundām.

Jogurta mērces

Ar ķiplokiem: bezpiedevu (grieķu) jogurtam pievieno izspiestu/-as ķiploka daiviņas. Samaisa. Pasniedz ar makaroniem vai gaļas ēdieniem.

Ar kariju: grieķu jogurtu sajauc ar pustējkaroti karija un medus. Visu kārtīgi samaisa. Pēc garšas var pievienot sāli.

Ar Tobasko mērci: bļodā sajauc grieķu jogurtu, citronu sulu, Tobasko mērci (dažus pilienus!) un naža galu ar sāli un pipariem. Kārtīgi samaisa.

Ar zilo sieru: jogurtā iemaisa sakapātus lociņus un sasmalcinātus pētersīļus. Pierīvē zilo sieru.

Ar olām: traukā sadrupina vārītu olu dzeltenumus, pievieno jogurtu, baltvīna etiķi, sinepes, cukuru, sāli un piparus.

Ar svaigu gurķi: jogurtā ieliek sarīvētu gurķi, sasmalcinātus zaļumus, sāli, piparus, mazliet citrona sulas, samaisa. Tāpat var izmantot marinētus gurķus.

Ar avokado: iztīrītu avokado ar dakšiņu smalki saspaida un sajauc ar 1 glāzi turku vai grieķu jogurta, 2 sasmalcinātām ķiploka daiviņām, citrona sulu, sāli, pipariem.

Ar mārrutkiem: jogurtam pievieno citronu sulu, mārrutkus un no citrona norīvētu miziņu. Samaisa, papildina ar sāli un cukuru.

Ar saldo krējumu: 150 gramiem jogurta bez piedevām pielej 100 gramus saldā krējuma. Klāt vēl 1 sīki sakapātu sīpolu, 1 caur spiedi izspiestu ķiploka daiviņu, sakapātas dilles, cukuru, sāli pēc garšas.

Ar spinātiem: spinātus sablenderē kopā ar jogurtu un jūras sāli.

Daigas Luteres foto

Bilde Daigas fotomapē / jogurts1

Tiem, kas savu dzīvi nevar iedomāties bez majonēzes, iesakām daudz liesāku produktu izgatavot pašiem. Viss ļoti vienkārši – bezpiedevu jogurtā iemaisa graudainās un krievu sinepes pēc garšas!



DESERTS

Cepumu kārtojums ar jogurtu un ogām

1 kārtīgai porcijai vajadzēs 170 g beztauku jogurta, kurā iemaisa 3 ēdamkarotes aveņu vai kāda cita ievārījuma. Trauka apakšā ieber sadrupinātus cepumus (var arī piparkūkas!), pāri liek atlaidinātas ogas, pārlej ar jogurtu un tā – vairākas kārtas. Virsū uzkaisa atlikušos sasmalcinātos cepumus un ogas. Lai garša bagātīgāka, var uzbērt mandeļu skaidiņas.

Bilde Daigas fotomapē / jogurts2

MANS VIRTUVES RĪKS

Blenderis ātrai maltītei

Līga Evaldsone ir Liepājas Tautas fotostudijas "Fotast" vadītāja, fotogrāfe, grupas "Saulei tuvāk" dalībniece un arī pirtniece. Kopš brīža, kad Līga savā pirmajā blenderī izmēģināja, cik tajā sanāk veselīgi un garšīgi smūtiji, tagad svaigos kokteiļus viņa gatavo ļoti labprāt. Kad pirmais blenderis savu mūžu bija nodzīvojis, drīz vien iegādāts nākamais. Ne no dārgā gala, bet vienkāršs, ērts un parocīgs. Turklāt ar veselām divām krūzēm! Vienai ir skrūvējams vāks, kas ērti, ja pagatavoto plānots ņemt līdzi uz darbu.

Atnākusi uz redakciju, Līga savā blenderī ļoti ātri pagatavoja biezu, saldu un veselīgu smūtiju no kalē kāposta lapām, banāna, bumbiera, ķirbja sēklām un linsēklām. Klāt nepilna glāze ūdens, un viss tika samalts pabiezā kokteilī. L. Evaldsone: "Šāds ēdiens ir tiešām veselīgs un bagāts ar uzturvielām, jo tiek gatavots vai nu no svaigiem, termiski neapstrādātiem augļiem, ogām, sēklām, vai arī dārzeņiem. Saldumam var pievienot karoti medus. Visbiežāk smūtiju mājās gatavoju no rītiem, un tas ir manas brokastis. Daudzas receptes internetā esmu sameklējusi pati, ar daudzām padalījusies mana mamma, kura arī bieži izmanto savu blenderi."

Fotogrāfe un pirtniece atzīst, ka viņai ļoti garšo un patīk pie smūtījiem pievienot smiltsērkšķu ogas. Tās glabājas saldētavā un pirms malšanas nedaudz tiek atlaidinātas. Kauliņi ogām tik stingri, ka nesasmalcinās, taču tas nemaz netraucējot. Tieši tāpat var izmantot jebkuras vasarā ievāktas vai nopirktas un sasaldētas ogas. Ja pieber auzu pārslas, smūtijs sanāk biezāks, sātīgāks. Viegli un ātri var pagatavot kalorijām bagātāku našķi, sablenderējot saldējumu, kādu sulu un ogas. Pavasarī Līga lasot un smūtijiem pievienojot dažādus jaunos dzinumus, lapiņas, kas pilnas vitamīniem. Eksperimentēšanas un variāciju iespējas ļoti plašas, bet galvenais – sanāk ļoti veselīga un sātīga maltīte.

Daigas Luteres foto

Daigas fotomapē / LiigaE