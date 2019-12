“Es sagriezīšu tevi plānās filejas šķēlītēs...”

Atslēgvārdi vardarbība | vardarbība pret sievietēm

Elīna (vārds mainīts!) ir ļoti sievišķīga, dzīvespriecīga 40. gadus jauna sieviete. Viņa strādā prestižā darbā, labi pelna un audzina pusaudzi meitu. Nezinātājs nekad neuzminēs, ka viņa laulībā piedzīvoja gan emocionālo, gan arī fizisko vardarbību. Elīna, uzticot avīzes “Kurzemes Vārds” lasītājiem savu stāstu, grib iedrošināt citas sievietes, kuras cieš no vardarbības un turpina dzīvot atkarīgās attiecībās: “Ir iespējams sākt jaunu, brīvu dzīvi bez varmākas! Tikai pašai tas tiešām jāgrib un apņemšanās pašai arī jāīsteno.”

Patēvs klapēja mammu

Stāsta Elīna: – Vienmēr esmu domājusi, ka esmu pietiekami gudra meitene, kura māk atšķirt vardarbīgus vīriešus no labajiem. Galu galā man bija pieredze pašas ģimenē, kad mamma apprecēja vardarbīgu vīrieti. Patēvs mani ļoti mīlēja un pirkstu nepiedūra, bet mammu mēdza klapēt bez sirdsapziņas pārmetumiem. Esmu čībām kājās lēkusi ārā pa logu, lai meklētu tuvāko telefona automātu un zvanītu kā milicijai, tā ātrajai palīdzībai. Miliči patēvu savāca, bet jau pēc pāris stundām viņš atgriezās un pēc laika viss atkal turpinājās. Savos pusaudzes gados kaut kādā mirklī sapratu, ka ir divi varianti. Pirmais. Jāpieņem un jāsamierinās, ka dzīve tāda vienkārši ir un tā ir norma, ka vīrietis ģimenē sit sievieti. Otrais. Kādam šī situācija jāmaina. Kad man palika 16 gadu, mammas vietā pieņēmu lēmumu, ka no patēva jātiek vaļā. Noorganizēju puišus, savus draugus un arī pāris brālēnu, kas patēvu burtiski izsvieda no mūsu dzīvokļa. Savos sešpadsmit pieņēmu stingru lēmumu, ka es ar varmācīgu vīrieti noteikti neuzturēšu attiecības un neprecēšos. Jāatzīst, ka jau kopš jaunības manī mita visnotaļ nicinoša un augstprātīga attieksme pret puišiem, vīriešiem. Viņi man skrēja pakaļ un es jutos kā karaliene, kura var pateikt jā vai nē, tanī pašā laikā man bija un ir labi attīstīta intuīcija, jeb iekšējā balss. Draudzējos ar vairākiem tiešām foršiem, gudriem, simpātiskiem jauniem vīriešiem. Tagad analizējot saprotu, ka man nebija labas pieredzes jau no bērnības, kā ģimenē vīrietis un sieviete veido veselīgas savstarpējās attiecības un jaunībā esmu atteikusies no tiešām ļoti labiem puišiem, kuri šodien dzīvē tālu tikuši. Man iekšēji bija bail no nopietnām attiecībām.

Tad satiku Uldi...

Uldis man šķita lielisks kopš pirmās satikšanās reizes. Gandrīz divmetrīgs skaistulis. Uzmanīgs, nedzēra, strādāja, pelnīja, mājās pats gatavoja, patika manām draudzenēm un ļāva mums kopā iet uz pasākumiem. Man solīja zvaigznes no debesīm, dzeju un dziesmas rakstīja. Vienkārši ideāls vīrietis! Līdz mirklim, kad nolēmām dzīvot kopā. Es augstskolu jau biju pabeigusi, sākusi strādāt. Saņēmu bildinājumu un abi runājām, ka ļoti gribam bērniņu. Precīzāk, viņš pirmais mudināja, ka mums vajag bērnu, lai būtu stipra, jauka ģimene. Labāk jau vairs nevar būt! Biju ceturtajā grūtniecības mēnesī, kad pamanīju ko neparastu: ideālais vīrietis sācis dzert, izturēties vienaldzīgi, noraidoši, bet pats nepatīkamākais, ka pakāpeniski sāka mani nonicināt, pazemot. Ja indi pilina pa pilienam, tad pie tās sāk pierast, pieņemt kā normu. Ja vienā paņēmienā uzgāž spaini auksta ūdens, tad reakcija būtu pavisam cita. Galu galā līdz dzemdībām jau biju tiktāl noniecināta, ka skaidri sapratu, - aiziet no vīra nav vērts, jo neviens cits dzīvē mani tādu muļķi un stulbeni, un vēl ar bērnu vairs negribēs. Vispār brīnums, kā viņš tādu “apaļu nulli” ir apprecējis. Tā nu es, kas pirms tam labi spēja atpazīt alkoholiķus, atkarīgos un varmākas, dzīvoju tieši ar tādu vīru! Kurš pie tam bija nenormāli greizsirdīgs. Pat uz krēslu, uz kuru apsēdos. Es reāli noticēju, ka esmu nekam nederīga un mana augstākā izglītība, mani talanti ir pilnīgas muļķības. Ka manas darba spējas un spējas būt sievai, mātei ir ... nekādas un jābūt pateicīgai, ka viņš mani apprecējis. Kāpēc nepametu viņu? Kur es, grūtniece, skriešu? Pie tam visu laiku nepameta cerība, ka tas tikai tāds grūtāks posms, ka viņš noteikti mainīsies un kļūs atkal par ideālo vīrieti. Meklēju visādus attaisnojumus, kādēļ tā nenotiek: viņš noguris darbā, tur daudz stresa, es grūtniecībā palieku resna, nesmuka. Vairākas reizes tomēr sasparojos un teicu, ka šķiršos, ka nedzīvošu ar viņu. Sekoja solījumi mīlēt, rūpēties un pat asaru plūdi, ka bez manis dzīvi nespējot pat iedomāties. Ja vīrietis, kuru joprojām mīlu, zvēr, ka nekas tāds turpmāk neatkārtoties, kā lai nenotic? Precīzāk, ar prātu viņa teiktajam neticēju, bet ar sirdi gan, jo gribējās ticēt, ka viss mainīsies uz labu ... Jā, tās bija manas ilūzijas. Piedzima meita. Pēc kādas desmitās piedošanas reizes nāca sapratne, ka labi tomēr nebūs nekad. Tajā mirklī nonācu tajā stāvoklī, sajūtās, kādas piedzīvoju sešpadsmit gadu vecumā. Proti, ka varianti ir divi. Vai nu padoties un šajās attiecībās dzīvot tālāk kā ir vai kaut ko mainīt, piecērtot savu mazo papēdīti un pieņemot lēmumu.

Rīgas posms

Bijām pārcēlušies uz Rīgu, vīrs strādāja neoficiāli, jo visu laiku skandināja, ka oficiālām darba attiecībām esot par gudru un labu. Neviens viņu tāpat nenovērtējot un pat sieva sākusi nenovērtēt. Sāku strādāt, kad meitai bija divi gadi. Dzīvojām no manas algas, jo savus ienākumus viņš nodzēra. Saņēmu pārmetumus, ka pelnu par maz. Daļa manas algas aizgāja vīra parādu nomaksai. Kāpēc Uldis nedzēra tolaik, kad iepazināmies? Viņš bija kodējies pret alkoholismu. Biju izveidojusi slēptuvi, kur lēni un pamazām krāju naudu, lai mums ar meitu būtu no kā dzīvot pēc aiziešanas no vīra. Jau zināju, ar muguras smadzenēm sajutu, ka man tas ir jāizdara. Pa naktīm papildus piepelnījos tulkojot un liku savā krājkasītē. Dzīvoju līdzīgi kā kara režīmā. Ar domu, ka kaut kad tas karš beigsies, jo tas nevar būt mūžīgs. Man bija viss jāizdomā vienai. Kā tikt prom, uz kurieni pārcelties, kā uzturēt bērnu, kur atrast bērnudārzu, kur pašai strādāt – tik daudz vēl citu komplicētu detaļu. Vienā dienā aiziet nav iespējams. Viss iepriekš rūpīgi jāizplāno un to arī darīju. Tobrīd izšķirties oficiāli bija otršķirīgi, jo pats galvenais tikt prom no vīra, viņa ietekmes.

Pēdējais pusgads kopā

Tas bija visbriesmīgākais posms manā dzīvē. Vienlaikus emocionālajai, fiziskajai un seksuālajai vardarbībai piedzīvoju reālu depresiju, kuru tobrīd pati neaptvēru. Bez ķiķināšanas un tā saucamās rudens depresijas (vai kā tamlīdzīga) piesaukšanas. Neēdu gandrīz neko, jo ... vieglāk bija neēst. Zaudēju 20 kilogramus, izskatījos kā kaulu kambaris. Nejutu pilnīgi nekādas emocijas, eksistēju kā robots. Viss jau iepriekš bija izraudāts. Pateikt, ka mūsu attiecības ar vīru bija neveselīgas ir pateikt neko. Viņš kļuva aizvien despotiskāks. Mani mobilie telefoni regulāri tika iznīcināti, pa logu izmesti uz ielas, lai es nevarētu meklēt palīdzību. Vienmēr sita tik prasmīgi, ka zilumu nebija un varēju iet uz darbu. Man no rītiem jau bija bail pamosties, jo nezināju, kas mani sagaidīs. Kad sarunāšanās laikā Uldim pietrūka argumentu, viņš vienkārši sita, pagrūda vai spēra. Pa galvu, ķermeni. Vēl biju iebaidīta ar vīra teikto, ka viņam ir pazīstams populārs advokāts, kurš šķiršanās gadījumā bērnu man neatstās. Dzīvoklis piederēja vīram un arī tāpēc viņam būs priekšroka uz meitu. Ja nu tiešām tā notiek? Uldis bija lielisks orators un manipulators, kuram visi noticētu. Es, gudrā, skaistā un izvēlīgā meitene biju ap pirkstu aptīta tā, ka pat nepamanīju. Klāt nāca reāla sapratne, ka abas ar meitu esam pakļautas nāves briesmām, jo vīrs bez alkohola sāka lietot arī narkotikas. Tad cietsirdība izpaudās pret visu dzīvo.

Diagnoze?

Kad viņš, atnācis mājās, vairs nerunāja, bet sāka man rakstīt zīmītes, jo viņu kāds noklausās, zināju, ka manas pacietības robeža sasniegta. Sapratu, ka Uldis sajucis prātā un var mūs ar meitu nogalināt, pats to neapjaušot. Sajutu, ka agri vai vēlu tas arī notiks. Nākošajā dienā mājās viņš atkal atnāca narkotiku iespaidā, virtuvē paņēma lielāko nazi un pienāca pie manis. Paņēmis aiz kakla, ar vienu roku mani pacēla un pārgrieztām acīm lēni, monotoni, ne savā balsī sāka runāt: “Tagad es sagriezīšu tevi plānās filejas šķēlītēs. Tad es sagriezīšu mazo pļerduku (meitu, kura tobrīd gulēja) mazos filejas gabaliņos. Tad es sagriezīšu sevi. Rīt ienāks kaimiņi un redzēs daudz, daudz filejas...” Bija variants padoties un abām ar meitu tikt nogalinātām, vai mēģināt situāciju mainīt. Ja godīgi, jau bija vienalga, kas notiks ar mani, bet gribēju glābt meitu. Labi, ka nazi man kaklā viņš dūra lēnām. Nez no kurienes, no zemapziņas nāca sapratne, ka man ar vīru jārunā ļoti mīļi. Sāku maigi runāt un glāstīt viņa matus. Uldis attapās un nazis izkrita no rokām. Nākošajā dienā ar trīsgadīgu bērnu uz rokām aizbraucu uz Liepāju pie mammas ar 5 latiem kabatā, jo manis krāto, slēpto naudu vīrs bija atradis un notriecis. Labi, ka iepriekš Liepājā biju sarunājusi sev darbu.

Sākās grūtākais

Tā kā man bija liels kauns par to, kā dzīvoju ar vīru, nevienam neko nebiju stāstījusi, arī mammai. Pašapziņas nebija vispār, vīrs ar saviem uzbraucieniem to bija iznīcinājis. Depresija joprojām pilnā plaukumā.

Teikšu pilnīgi atklāti: jebkurai sievietei, kura pieņem lēmumu pārtraukt vardarbīgas attiecības, ir jārēķinās, ka nākošajā dienā pēc aiziešanas no vīrieša nesāksies laimīga dzīve, kurā pilnīgi viss būs kārtībā. Tas skaidri jāsaprot. Patiesībā pēc aiziešanas sākas ļoti sarežģīts posms, jo paliec tikai ar to, kas tev ir. Ar ļoti smagām dvēseles sāpēm un sagrautu pašapziņu. Jā, laimīga, ka tikusi prom, bet nezini, nesaproti, ko ar šo brīvību darīt. Kā dzīvot tālāk? Līdzīgi ir stāsti par dzemdībām, par kurām runā kā par kaut ko skaistu un bērna piedzimšanu sauc par laimi. Bet līdz tam tavu ķermeni no iekšienes plēš gabalos un sāp tā, ka jāvemj. Tāpat nerunā par to, kā būs, kā jutīsies, kad būsi aizgājusi no varmākas vīra. Sākumā būs vēl briesmīgāk, nekā bija, esot kopā ar viņu, neskatoties uz visām piedzīvotajām šausmām un pāri darījumiem.

Svarīgākais, kas sievietei jāsaprot, – šīs sāpes noteikti beigsies un sāksies sevis sadziedēšanas posms. Tu sāksi dzīvot pati savu dzīvi un tas nebūs viegli. Ar to jārēķinās.

Esmu runājusi ar vairākām sievietēm, kuras piedzīvojušas vardarbību. Kad vairums sāk kaukt par to, ka viņas vīrieti nevar pamesta aiz žēluma vai vēl briesmīgāk – dzīvo ar varmāku kopā bērnu dēļ, lai bērniem būtu tēvs, tad, teikšu atklāti, gribas iesist pļauku, lai attopas. Tas ir tik vien stulbs attaisnojums – lai bērniem būtu tēvs, lai arī varmāka! Vai tu vispār saproti, ko nozīmē mīlēt un pasargāt savu bērnu? Tieši viņa/ viņu dēļ pēc iespējas ātrāk jāiet prom no varmācīga vīrieša! Neskatoties uz to, ka viņš skaitās tēvs.

Kad atbraucu dzīvot uz Liepāju, ātri sapratu, ka bez psiholoģes palīdzības savas dvēseles sāpes neizturēšu. Psiholoģe tiešām palīdzēja, jo es apzināti sāku pievērsties pati sev, sevis sakārtošanai, pašapziņas veidošanai burtiski no jauna. Sāku apzināties, ka esmu skaista, gudra un laba gan kā sieviete, gan mamma. Ar Uldi izšķīrāmies, bet kad viņš attopas no dzeršanas un klaiņošanas periodiem, epizodiski viņš mani un meitu kā apsēsts mēdz vajāt līdz pat šai dienai. Lielās bailes no viņa man pārgāja pavisam nesen, lai arī viņa tēls kā rēgs turpina dzīvo manā zemapziņā. Varbūt tādēļ, ka šī cilvēka dēļ esmu bijusi ļoti tuvu nāvei. Viņš ir nodzēries klaidonis, sagrabējis vecis, kurš vairs nevar nodarīt ļaunu, bet tik un tā, tikai par viņu izdzirdot, manī mostas trauksme.

Neļaujies savām bailēm!

Tas, ko gribu pateikt citām sievietēm, kas cietušas vai joprojām cieš no vardarbības: neļauj, lai bailes apēd tavu un tavu bērnu dzīvi! Tu vari tēlot savu upures lomu, bet cik ilgi. Tā ir morāla nolaidība pašai pret sevi. Vai ... mazohisms. Neviena nevar vienā dienā izlabot kļūdas, kas saistītas ar vardarbīgām attiecībām.

Ieslēdz kritisko domāšanu! Esi egoiste un domā par sevi un saviem bērniem! Protams, daudz vieglāk no varmākas aiziet tām, kurām nav kopīgu bērnu, taču tieši bērns ir lielisks stimuls, lai savu un viņa dzīvi mainītu uz labu. Sievietei vieglāk atrast aizbildinājumus, kāpēc ir vērts palikt kopā ar varmāku, nevis lai aizietu. Vienīgais iemesls palikšanai – sieviete nav pašpietiekama un vīrieti (arī varmācīgu) blakus viņai vajag vienalga kādu un vienalga par kādu cenu. Kamēr sieviete vispirms pati netiks vaļā no savas atkarības pret vīrieti, nekas arī nenotiks, nemainīsies. Tā nav neviena cita vaina. Pati uzņemies atbildību un pati rīkojies.

Nobeiguma vietā

Beidzot savu stāstu, Elīna piekodināja, ka labprāt parunātos, uzklausītu vardarbībā cietušu sievieti vai tādu, kura gatavojas aiziet no varmākas, bet sevī nejūt pietiekami daudz spēka. Elīnas tālruņa numurs ir pie manis.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 5. decembra numurā.