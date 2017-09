Veikals noliktava "Gemoss", kurā atrodams viss vajadzīgais mājai un ģimenes maltītei gan ikdienā, gan svētku reizē, kā arī viss, kas nepieciešams profesionāļiem sabiedriskajā ēdināšanā, pirmo gadu Liepājā aizvadījis tik veiksmīgi, ka pārceļas uz plašākām un klientiem ērtākām telpām pilsētas centra tiešā tuvumā – Kaiju ielā 6. Durvis jaunajā vietā veikals pircējiem vērs 25. septembrī plkst. 16.00.

"Vispirms gribu pateikt paldies visiem par lielisko, kopā pavadīto laiku – ir pagājis jau nedaudz vairāk par gadu, kopš veikals vēra durvis Liepājā. Šis laiks ir bijis pietiekami veiksmīgs, lai mēs varētu nostiprināties Liepājā uz palikšanu, pateikt "jā" vēju pilsētai un pārcelties uz telpām, kas, mūsuprāt, ir labāk izvietotas gan priekš pilsētas, gan mūsu klientiem," uzsver uzņēmuma "Gemoss" īpašniece un vadītāja Ieva Treija.

"Priecājamies, ka liepājnieki ir augstu novērtējuši to, ka mums vienmēr ir svaiga produkcija, īpaša vieta veikalā atvēlēta riekstiem, sēklām un žāvētiem augļiem," saka vadītāja. "Veikals kļuvis par populāru iepirkšanās vietu restorāniem, bāriem, kafejnīcām, konditorejām, to iecienījušas arī mājsaimnieces, kuras gatavo mājās kūkas, trifeles un visādas interesantas lietas."

Veikalā "Gemoss" ir plašs piedāvājums: trauki, pannas, katli, glāzes, galda un virtuves piederumi ērtai lietošanai, viss nepieciešamais piknikiem un ballītēm brīvā dabā, piederumi kūku un citu konditorejas izstrādājumu pagatavošanai. Garšvielu daudzveidība, sākot ar nelieliem dāvanu trauciņiem līdz apjomīgiem iepakojumiem. Konditorejas izejvielas: dažādu krāsu mastika un šokolādes čipsi, krāsainas cukura lodītes, ziedi un citādas figūras kūku dekorēšanai. Plašs ir arī pārtikas preču klāsts, sākot ar konservējumiem, pastām, graudaugiem, eļļām, beidzot ar produktiem svētku galdam un izsmalcinātai maltītei. Liepājnieki ļoti iecienījuši svaigi grauzdēto "Andrito" kafiju. Viss nopērkams gan nelielā daudzumā, gan lielos iepakojumos. Veikalā var iegādāties arī dažādus pārtikas produktus, kas piemēroti vegāniem un veģetāriešiem, kā arī bioproduktus.

"Labas pazīmes rāda, ka pie mums iepirkties ierodas arvien vairāk cilvēku arī no Lietuvas. Viņi saka, ka mūsu sortiments ir plašāks, nekā kaimiņvalstī pieejamais. Mēs jau to zinājām, bet vienmēr ir patīkami dzirdēt apstiprinājumu no klientiem," gandarījumu pauž I. Treija.

Pārceļoties tuvāk centram, veikala "Gemoss" komanda noteikti kļūs vēl aktīvāka. Ir iecere ar laiku iekārtot semināru zāli, kurā varēs organizēt dažādas apmācības interesentiem.

Telpu pietiks, jo veikals Kaiju ielā 6 būs izvietots divos stāvos. "Man ļoti patīk, ka tā ir vēsturiska celtne – spīķera ēka. Mūsu preces vizuāli ļoti piestāv šādai ēkas būtībai, jo īpaši tādas preces kā garšvielas, rieksti, tēja, kafija," priecājas I. Treija.

Veikals "Gemoss" savu darbību jaunajā vietā – Kaiju ielā 6 – pirmdien atklās ar saviesīgu pasākumu pastāvīgajiem klientiem, bet jau otrdien, 26. septembrī, tajā būs laipni gaidīti visi pircēji!

Veikals noliktava "Gemoss"

Adrese: Liepājā, Kaiju ielā 6.

Darba laiks: darba dienās 9 – 19, sestdien 9 – 17, svētdien – brīvdiena.

Tālrunis: 26436888.

www.gemoss.lv