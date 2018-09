Labām lietām nemaz tik viegli nevar piekļūt – tā puspajokam raksturojama situācija Liepājā ap Lielās ielas un Tramvajtilta rekonstrukciju un iespēju nokļūt Kaiju ielā 6 – vietā, kur no visas pasaules saplūst labākās preces jūsu virtuvei vai ēdināšanas uzņēmumam.

Kopš uzņēmums “Gemoss” iekārtojies daudz plašākās telpās divos stāvos netālu no tirdzniecības kanāla, ievērojami pieaudzis arī preču klāsts, tāpat draudzīgākas kļuvušas cenas. Par to nokļūšanu veikalā-noliktavā gan tika nedaudz pārspīlēts, jo galvenais ir atcerēties, ka piebraukšana ir no Raiņa ielas puses, nogriežoties pa kādu no šķērsielām uz Aldaru ielu, kas aizved līdz Kaiju ielai.

Sarunā ar veikala pārdevēju-konsultantu Kasparu Galviņu secinām, ka preču grupas un kopējo sortimentu nemaz nevar nosaukt, jo saraksts stieptos teju bezgalībā. Galvenais ir pateikt, ka šeit atrodams viss ēdināšanas uzņēmumiem un arī katra individuālai virtuvei – sākot no pašām virtuves iekārtām, kuras ar “Gemoss” speciālistu atbalstu iespējams izplānot un izprojektēt, beidzot ar saimniecības precēm, pārtiku un garšvielām – vairāk nekā 20 tūkstoši preču. Pārdevēji-konsultanti ir gatavi palīdzēt arī cilvēkiem, kas vēlas uzsākt savu ēdināšanas uzņēmuma biznesu, konsultēt par nepieciešamajām iekārtām, traukiem, sastādīt tāmi, ja tā, piemēram, nepieciešama aizdevuma saņemšanai. Tāpat personāls ikvienu laipni ievadīs pannu, trauku, glāžu pasaulē – pieejami pazīstamu un augstas kvalitātes zīmolu ražojumi, kādi citur Liepājā nav pieejami.

Privātperonas bieži iegriežas, jo iecienījušas sveramo riekstu un žāvēto augļu stendu. Un cenas ir ievērojami zemākas par pārtikas veikalos redzamajām. “Mums ir labas iepirkuma cenas, paši savukārt neliekam lielu uzcenojumu,” skaidro Kaspars Galviņš.

Veikalā ir plašs garšvielu sortiments, dažādus garšvielu maisījumus izveidojis arī pats uzņēmums “Gemoss”. Pircēji var izmantot iespēju sagādāt sev mīļajiem gan ēdamas, gan citas noderīgas dāvanas, ko turpat veikalā bez papildu maksas arī iesaiņos. Varbūt kādu interesē sīrupi, biezeņi, bioloģiskie produkti, bet varbūt gards „Ievas siers”, kas tiek gatavots no nepasterizēta rīta slaukuma piena? Īsta vēderprieku pasaule – nāciet, liepājnieki, un pārliecinieties paši!