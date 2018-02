Gudriem.lv: 7 ekonomiska ceļojuma zelta vērti padomi

Atpūta ziemā ir tik brīnišķīga, jo tā ir iespēja apmeklēt Eiropas un pasaules galvaspilsētas, iekļaujoties ļoti ekonomiskā ceļojuma bud˛etā. Karstajā sezonā aviobiļeu, viesnīcu un citu pakalpojumu cenas jūsu izvēlētajā galamērķī būs ievērojami augstākas nekā pārējā laikā. Nepieciešams vien iemanīties “noķert” karstos piedāvājumus, lidot ar zemo cenu aviosabiedrību lidmašīnām un izvēlēties naktsmītnes ar atlaidēm. Saprātīga ekonomija ceļojuma laikā palīdzēs jums ieraudzīt jūsu sapņu zemes. Gudriem.lv sniegs padomus, kā to labāk izdarīt.

Aviobiļešu medīšana

Ir skaidrs, ka lidojums ir viena no galvenajām ceļojuma izdevumu daļām, līdz ar to jāzina, kur var atrast lētās biļetes. Izdevīgāk ir pakārtot savu atpūtu lētajām biļetēm nevis otrādi. Veicot rezervāciju, varēsiet redzēt, ka pāris dienu starpība lidojumu datumos var palīdzēt ietaupīt simtiem eiro. Ir vēl viena nianse – izdevīgāk ir veikt lidojumus nedēļas vidū, nevis nogalē, kā arī lidot ar pārsēšanos tā vietā, lai lidotu ar tieo reisu – bie˛i vien tas sanāk lētāk. Pārlidojumi nakts laikā palīdzēs ieekonomēt uz viesnīcas rēķina.

Kā un kur “ķert” lētās biļetes?

Pirmkārt, tās iur atrodamas zemo cenu lidsabiedrību mājas lapās - PrimeraAir, airBaltic, Ryanair, Wizz Air. Vislabāk ir piereģistrēties un parakstīties uz šo kompāniju aktuālajiem piedāvājumiem, tādejādi jūs saņemsiet informāciju par akcijām un atlaidēm. Te gan jāsaka, ka biļetes par zemām cenām ir “uz izķeršanu”, tādēļ ieraugot izdevīgu piedāvājumu, būs jāreaģē ātri.

Otrkārt, ir aviobiļešu piedāvājumu mājaslapas, kur var atrast paus izdevīgākos piedāvājumus.

Trekārt, mājaslapās, kas piedāvā kuponus. Piemēram, ceļojums uz Turciju jums izmaksās 199 eiro, bet astoņas dienas ilga atpūta Horvātijā vien 169 eiro.

Visbeidzot – neaizmirstiet par autobusiem! Cenas autobusu biļetēm gariem pārbraucieniem Eiropā ir daudz zemākas nekā ceļojot ar lidmašīnu vai vilcienu. Tāpat arī pārvietošanās mūsdienīgi aprīkotā un komfortablā autobusā var sniegt jums absolūti jaunas izjūtas.

Līdzi ņemiet tikai to, kas jums patiešām ir nepieciešams, neapgrūtot sevi ar lieku bagāžu. Rezultātā jūs iegūsiet daudz priekšrocību – nebūs ilgstoši jāgaida, lai saņemtu bagāžu, mazākas iespējas to pazaudēt, nebūs jāmaksā par bagāžas svara pārsniegšanu (zemo cenu lidsabiedrībās absolūti visas bagāžas vienības tiek apmaksātas atsevišķi no biļetes un var jums izmaksāt līdz pat simtam eiro), tāpat arī pārvietoties pa lidostu vai galamērķi būs daudz vieglāk un patīkamāk, ja jums nebūs jānēsā līdzi milzīgi koferi un somas.

Naktsmītnes

Ja jūsu mērķis ir tiei viesnīcas, tad tās meklēt un veikt rezervāciju vajag laicīgi. Tādā veidā ir iespējams tikt pie naktsmītnes ar atlaidi. Te talkā nāk vietnes, kurās var izvēlēties pašus izdevīgākos piedāvājumus un novērtēt viesnīcu sniegto servisu. Arī šajā gadījumā iesakām jums pieteikties uz jaunumu saņemšanu e-pastā.

Šeit vajag iegaumēt pamata noteikumus – viesnīcas pilsētas centrā gandrīz vienmēr izmaksās dārgāk nekā tās, kuras atrodas nedaudz nostāk no tūristu iecienītajām vietām. Pievērsiet uzmanību hosteļiem un īres dzīvokļiem. Tajos vienmēr ir aprīkota virtuve, tādā veidā rodas iespēja ietaupīt uz restorānu un kafejnīcu apmeklējuma rēķina. Tāpat arī ir vērts pievērst uzmanību kempingiem, kur vasarā var jautri un interesanti pavadīt laiku ar cilvēkiem no dažādām valstīm. Starp citu, arī kempingi tiek novērtēti pēc zvaigžņu sistēmas. Nedēļa četru zvaigžņu kempingā var izmaksāt lētāk nekā viena nakts trīs zvaigžņu viesnīcā. Vērts paturēt prātā mājaslapas, kas sniedz iespēju bez maksas apmesties pie kāda no vietējiem iedzīvotājiem, tādejādi dāvājot unikālu iespēju tuvāk iepazīt attiecīgās vietas sadzīvi, kā arī uzlabot savas valodu zināšanas.

Ietaupām uz transporta izmaksām

Taksometri, tūristu autobusi un auto noma ir diezgan dārgi pakalpojumi. Izdevīgāk būs jau iepriekš izzināt vietējā sabiedriskā transporta maršrutus, sarakstus un cenas. Turklāt nedēļas biļete izmaksās lētāk nekā biļetes atsevišķiem braucieniem.

Ja tomēr jums ir vēlēanās iznomāt automašīnu, izvēlieties ekonomisku auto ar mehānisko pārnesumu kārbu, kas tiek darbināts ar dīzeļdegvielu. Lai ietaupītu uz degvielas rēķina, uzpildiet auto bāku degvielas uzpildes stacijās pie lielveikaliem – tajās degviela ir par aptuveni 10% lētāka nekā uz lielceļiem. Tāpat arī izvairieties no maksas ceļiem, kādu Eiropā ir diezgan daudz.

Arī ēšana var būt ekonomiska

Galvenais noteikums – neēdot kafejnīcās un restorānos, jūs varēsiet ietaupīt kā minimums 50 līdz 60% no izdevumiem par pārtiku un dzērieniem. Iegādājieties ēdienu lielveikalos un tirgos vai arī variet pirkt kulinārijas izstrādājumus, kuriem nav nepiecieama ilgstoša gatavošana. Dzeramo ūdeni izdevīgāk ir iegādāties piecu litru pudelēs un tad pārliet mazākās, ko ir ērti paņemt līdzi. Daudzās pilsētās ir dzeramā ūdens strūklakas, no kurām varat paņemt ūdeni līdzinešanai.

Ja tomēr vēlaties ieturēt maltīti restorānā, arī te ir savi ekonomijas noteikumi. Piemēram, daudzās kafejnīcās ir kompleksās pusdienas, kas izmaksā ievērojami lētāk. Tāpat arī dienas ēdieni, kuru cena var būt samazināta pat divreiz. Eiropas kafejnīcās pasūtījums pie bāra letes maksās mazāk, nekā pasūtot pie galdiņa. Starp citu, restorāni, kas atrodas nelielos un klusos rajonos, vienmēr ir daudz lētāki, nekā tie, kas atrodas pie tūristu iecienītiem apskates objektiem un centrālajos laukumos.

Restorānos, kas paredzēti tūristiem, vienmēr ir krietni augstākas cenas, savukārt vietās, kuras apmeklē vietējie iedzīvotāji, jūs atradīsiet īstu nacionālās virtuves piedāvājumu, saprātīgas cenas un pašus gardākos ēdienus.

Neatsakāmies no ekskursijām.

Lai aplūkotu apskates objektus, nav jāiegādājas biļetes uz jau gatavām ekskursijām. Pirms brauciena sastādiet pilsētas apskates objektu sarakstu, izstrādājiet savu maršrutu un aiziet! Brauciens tūristu autobusā būs krietni dārgāks nekā brauciens sabiedriskajā transportā. Salīdzināšanai - 1,5h brauciena autobusa biļete Romā maksā 1,6 eiro, bet tūristu autobuss izmaksā 24 eiro dienā. Turklāt galvenie apskates objekti atrodas pilsētas centrā un apskatīt tos var, ejot kājām.

Atseviķos apskates objektos – pilīs, muzejos un citos ir dienas, kad ieeja ir bez maksas. Daudzās pilsētās ir izstrādātas tūrisma kartes, kurās var atrast informāciju par tuvākajiem bezmaksas pasākumiem, piemēram, gājieniem, gadatirgiem un izstādēm.

Noderīgas mobilās aplikācijas, kas palīdzēs ietaupīt.

Jūsu mobilās ierīces aplikāciju veikalā noteikti atradīsies kāds ceļvedis par valsti, uz kuru esat nolēmis doties. Vairums no tiem būs par maksu, taču šajā gadījumā iesakām netaupīt un izvēlēties informatīvo ceļvedi, kas darbojas arī bezsaistes režīmā. Tas palīdzēs jums atpūtā ietaupīt daudz spēka un laika.

Savu finanšu plānošana

Jebkurā gadījumā ceļojums izmaksās zināmu summu, tādēļ to plānot vajadzētu laicīgi, iesakām vismaz 6 līdz 12 mēnešus iepriekš. Vislabāk katru mēnesi atlikt noteiktu naudas summu un nekādā gadījumā netērēt uzkrājumus. Taču, dzīvē mēdz gadīties visādi. Ja naudas tāpat nepietiek, vienmēr var izmantot tādu iespēju kā ātrais kredīts internetā, ko piedāvā ātro kredītu kompānijas. Tās izskata pieteikumu kredīta saņemšanai vienas dienas laikā, tādēļ iztrūkstošo summu varēsiet iegūt ļoti operatīvi. Pirms kredīta noformēanas, vajadzētu rūpīgi izvērtēt un salīdzināt visus nosacījumus.