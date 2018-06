Izvēlies mācības Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā

Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola, aicina 9.klašu absolventus iegūt vispārējo vidējo izglītību četrās izglītības programmās:

- vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā (valsts aizsardzības mācība);

- vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā;

- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā;

- vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā (teoloģija).

Esam apkopojuši skolas absolventu un skolēnu viedokļus un pieredzi mācoties katrā no programmām.

Valsts aizsardzības mācība

Armands Plaudis, 2018.gada 12.klases absolvents

Mācoties valsts aizsardzības programmā paralēli vidusskolā jau ierasto mācību priekšmetu apguvei esmu ieguvis zināšanas par valsts aizsardzības mūsdienu izpratni, izdzīvošanu dabā, pirmās palīdzības sniegšanu, utt. Esmu iemācījies izprast disciplīnas nozīmīgumu ikdienā un ārkārtas situācijās. Viennozīmīgi varu apgalvot, ka apgūt vispārējo izglītību šajā programmā ir ieguvums.

Aleksis Ansis Vieglais, 2018.gada 12.klases absolvents

Valsts aizsardzības mācība ir veidojusi manu raksturu, atbildības sajūtu, cieņu pret valsti un tās cilvēkiem. Esmu kļuvis savas valsts patriots un aizstāvis.

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas programma

Kristiāna Līna Jaunzeme, 2018.gada 12.klases absolvente

Es izvēlējos mācīties vidusskolā, jo 9.klasē vēl nebiju pārliecināta par savu nākotnes karjeru. Vidusskola ir 3 gadi dzīvē, kad pieļaut kļūdas, pieaugt un kļūt par sakarīgu cilvēku. Iespēju ir daudz, tikai jāļaujas tām pateikt „Jā”!

Sabīne Lipe, 2018.gada 12.klases absolvente

Vidusskolā ir jāmācās, lai izprastu sevi, jo šis ir pieaugušo dzīves sākuma posms. Ir pozitīvi, ka vidusskolā ir pieejams plašs ārpusstundu aktivitāšu klāsts, piemēram, dalība Skolēnu Līdzpārvaldē un talantu spodrināšana dažādu mācību priekšmetu konsultāciju ietvaros. Vidusskola ir vieta, kur iegūt jaunus draugus un saprast, ka, kaut arī mēs visi esam tik dažādi, mēs kopā veidojam šo pasauli labāku!

Vispārizglītojošā virziena programma

Everita Klimbe, 2018.gada 12.klases absolvente

Kaut arī vidusskola paskrēja tik ātri, tas bija pietiekami ilgs laiks, lai saprastu, ko es vēlos dzīvē paveikt.

Zinātniskā pētniecība vidusskolā

Ieva Sila, 11.klases skolniece

Par to cik patiesībā interesanta un aizraujoša vidusskolas posmā ir pētniecība, sapratu tieši mana zinātniski pētnieciskā darba veikšanas procesā. Pilnveidotās prasmes izpētīt informācijas avotus, analizēt, iegūt un salīdzināt datus man noderēs, lai izcili sagatavotos vidusskolas noslēguma eksāmeniem, kā arī nākotnē studējot augstskolā un, protams, iegūtā 2.vieta 42.valsts zinātniski pētniecisko darbu konference, par pētījumu “Emotional abuse in Jane Austin`s novel “Mansfield park” and its topicality nowadays” cittautu valodniecībā un literatūrā, man sniedza patiesu gandarījumu.

Kitija Struka, 12.klases skolniece

Zinātniski pētnieciskais darbs, kuru izstrādāju gan 11., gan 12.klasē, man ir sniedzis neatsveramu ieguldījumu manā izaugsmē. Es veicu pētījumu ekonomikas sekcijā par tēmu „Liepājas ostas izaugsme no 1991.-2017.gadam un turpmākās attīstības iespējas”. Iegūtā 2.vieta 42.valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē ir ieguldījums nākotnes studiju iespējās, kā arī esmu uzaicināta piedalīties valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un Latvijas 42. zinātniskās konferences laureātu vasaras nometnē „Alfa”. Zinātniskā pētniecība ir iespēja ikvienam vidusskolēnam attīstīt pētnieciskās kompetences un gūt panākumus. Nekas nav neiespējams!

Ričards Lūsis, 11.klases skolēns

Mācoties vidusskolā, sapratu, ka interesē psiholoģija un, jo īpaši, tās apakšnozare-pozitīvā psiholoģija. Tādēļ mana skolēnu zinātniski pētnieciskā darba tēma bija “Laimes izjūtas nozīmīgums mācīšanās procesā vidusskolā”. Ir jāatzīst, ka, pētnieciskā darba izstrāde manī radīja laimes izjūtu, kā arī pārliecību savai nākotnes profesijas izvēlei. Priecājos arī, ka iegūtā 2.vieta 42.valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē sniegs papildus priekšrocības iestājoties Latvijas Universitātē studiju programmā-psiholoģija.

Absolventi

Krists Kormazovs, 2017.gada absolvents (studē Latvijas Universitātē, Moderno valodu un biznesa studiju programmā, 1.kursa students):

Godīgi sakot, izlēmu mācīties vidusskolā, jo nebiju īsti pārliecināts, ko tieši vēlos tālāk darīt. Un tas viennozīmīgi nav lēmums, kuru es kaut brīdi būtu nožēlojis. Vidusskola ir vieta, kur vari iepazīt pats sevi līdz līmenim, kādu nemaz neesi gaidījis. Jebkurš skolēns ar vēlmi ko darīt un iesaistīties atradīs vietu un veidu kā pilnveidot sevi. Personīgi, es esmu visvairāk sevi pilnveidojis iesaistoties skolas debašu klubā un veicot zinātniski pētniecisko darbu (ja nu kādam ir doma iesaistīties debašu klubā, silti iesaku). Jebkurā gadījumā, vidusskola nav kas tāds, no kā būtu jābaidās.

Rihards Pēteris Ročāns, 2014.gada absolvents (studē Rīgas Stradiņa universitātē studiju programmas Medicīna, 4. kursa students):

Šajā gadā ieguvu nomināciju RSU „Gada students 2018” un varu droši apgalvot, ka vidusskolā ieguvu izcilus pamatus savām studijām. Vidusskola paliks manā atmiņā ar zinātnisko pētniecību, darbību skolas debašu klubā, skolotāju atsaucību un entuziasmu gan stundās, gan ārpus tām un draudzīgiem un radošiem skolas biedriem. Tieši vidusskolā es sapratu, ko dzīvē vēlos darīt un iemācījos mācīties un pašnoteikties. Gūtās zināšanas un priekšstati vidusskolas matemātikas programmā man palīdzēja apgūt medicīniskās statistikas principus un Rīgas Stradiņa universitātē veikt pētniecisko darbību kardioloģijā, endokrinoloģijā, ķirurģijā un patoloģijā.

Ivars Alutis, 2012.gada absolvents (Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas 1.posteņa ugunsdzēsējs glābējs un Liepājas Olimpiskā centra baseina un SPA glābējs):

Uzsākot mācības vidusskolā jau zināju par ko vēlos kļūt un vidusskolas posms bija ļoti svarīgs, ne tikai zināšanu un prasmju apgūšanā, bet arī manā personības izaugsmē. Man bija arī vislabākie skolotāji, kuri spēja man iemācīt dzīvē vissvarīgākās lietas. Pēc vidusskolas absolvēšanas turpināju virzīties uz savu mērķi. Vienmēr būšu lepns par savu skolu!

Ārpus stundu aktivitātes

Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā ir daudzveidīgi ārpus stundu pasākumi un bieži tieši vidusskolēni kļūst par pasākumu organizatoriem un arī dalībniekiem.

Pasākums „Nakts skola”

Par skolas unikālu tradīciju ir kļuvis pasākums „Nakts skola”, kurš šogad norisinājās jau septīto gadu pēc kārtas. Šī gada pasākuma tēma bija "Supervaroņu nakts", uzsverot 21.gadsimtā nepieciešamās "superspējas", kā piemēram, godīgums, tolerance, pārliecība, iecietība, vērtības, prasme strādāt komandā, radošums, pašnoteikšanās, mērķu izvirzīšana, prasme nestāvēt malā un iesaistīties, utt.

"Nakts skolas" skolēni atzinīgi novērtēja pasākuma pozitīvo atmosfēru un pasniedzēju nepiespiesto attieksmi, kas ļauj veidot kvalitatīvas diskusijas.

Koru kari Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā

Liepājas vidusskolēnu “Dzejas slams” jeb jauno dzejnieku konkurss

Izzinošās nometnes

Latvijas Zivju fonda finansētā diennakts nometne

Jau tradicionāli Liepājas 15.vidusskolas atbalsta biedrība organizē Latvijas Zivju fonda finansētas diennakts nometnes, 2017.gadā nometnes tēma bija “Mytilus edulis – Baltijas jūras atdzimšana vai gals” un tā norisinājās atpūtas kompleksā "Jūrnieka Ligzda", kas atrodas Nīcas novada Pērkones ciemā. Nometnes dalībnieki piedalījās interaktīvās un radošās nodarbībās par Baltijas jūras tematiku: izzināja zivju sugu daudzveidību un ziemeļu ēdamgliemeņu (Mytilus edulis) izplatību un nozīmi, attīstīja izpratni par Valsts vides dienesta veiktajiem, plānotajiem un iecerētajiem pasākumiem ēdamgliemeņu populācijas aizsardzībai, izveidoja mācību materiālus par Baltijas jūras atjaunošanas iespējām, kā arī praktizējās ekotūrisma pamatelementos.

Nodarbību vadītāji bija gan Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas skolotāji, gan Liepājas Universitātes, Valsts vides dienesta un Latvijas Universitātes pētnieki.

Šajā gadā nometnes norises vieta ir atpūtas komplekss "Draudzība", Bernātos, no 16. līdz 20. jūlijam un tajā mērķtiecīgi tiks pētīta

ar furcelāriju (furcellaria lumbricalis) saistītā problemātika, kā arī meklēti risinājumi situācijas Baltijas jūrā uzlabošanai. Nometnē vēl ir dažas brīvas vietas (pieteikšanās pa tālruni: 29787477 (nometnes vadītāja Inese Stepko)).

Izglītojošā dienas dabaszinātņu nometne zinātnes centrā "AHHAA"

2018. gada maijā, projekta Nr. 8.3.2.2./16/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”ietvaros, Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas skolēni, kurus interesē eksaktie mācību priekšmeti, devās uz zinātnes centru "AHHAA", kas atrodas Tartu pilsētā, Igaunijā. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar atklājumiem zinātnē, izzināt kosmiskos plašumus planetārijā, aplūkot izstādi “Jūras briesmoņi!”, izpētīt tehnoloģiskos izgudrojumus un piedalotīties citās daudzveidīgās aizraujošās aktivitātēs.

Skolas debašu klubs

Darbošanās skolas debašu klubā sniedz skolēniem iespēju diskutēt par pilsētā, valstī un pasaulē aktuālam tēmām. Esam guvuši arī starptautisku pieredzi, piemēram, gan 2014.gada janvārī, gan 2017.gada novembrī 24 skolēni un divi skolotāji piedalījās programmas "Euroscola" aktivitātēs Eiropas Parlamentā Strasbūrā. Jaunieši iepazina Eiropas Parlamenta darbu klātienē un tiktās ar jauniešiem no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai runātu par aktuālākajiem ES jautājumiem. Skolēni diskutēja par tēmām: vide un atjaunojamie resursi; drošība un cilvēktiesības; attīstības palīdzība; Eiropas nākotne; migrācija un integrācija; jauniešu bezdarbs. Aktīvi piedalāmies arī biedrības „Debašu centrs” rīkotajos reģionāla un nacionāla mēroga debašu turnīros, kā arī starptautiskos projektos.