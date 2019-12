Kā garšo tradīcijas?

Nacionālā virtuve uzskatāma par jebkuras valsts bagātību, un Latvija patiesi var lepoties ar savu kulināro mantojumu. Viens no veidiem, kā to iepazīt, ir pavārgrāmatas.

Gan ikdienai, gan svētku galdam

Uzskata, ka apskaužamo latviešu virtuves daudzveidību veicinājusi valsts bagātā vēsture un citu nacionālo ēdienu – vācu, skandināvu u.c. – ietekme, kā arī unikālais klimats, kurā var izbaudīt visus četrus gadalaikus. Tas nosaka gan latviešu virtuves sezonalitāti, gan meža, gan pašu dārzā izaudzēto velšu plašu izmantošanu. Bet vai mēs neaizmirstam par šo mantojumu, aizraujoties ar jauniem produktiem, garšām un ēdienu filozofijām? Vai nezaudējam šajā informācijas pārsātinātajā pasaulē laika gaitā pārbaudītās ēdienu pagatavošanas tradīcijas un klasiskās receptes?

No šī viedokļa īsts sava veida kamertonis, kas palīdz noskaņot garšas kārpiņas, ir izdevniecības "Avots" 1986. gadā izdotā Ņinas Masiļūnes un Anitas Pasopas grāmata "Latviešu ēdieni". Gandrīz triju desmitu kulinārijas grāmatu autori Ņinu Masiļūni dēvē par latviešu kulinārijas leģendu, bet Anita Pasopa bija slavenās Kaucmindes mājsaimniecības skolas absolvente. Starp citu, šo autoru kulinārijas grāmatas vēl joprojām tiek atkārtoti izdotas un ļoti pieprasītas.

Kaut gan grāmata "Latviešu ēdieni" jau kļuvusi par bibliogrāfisku retumu, tajā aprakstītās receptes nebūt nav novecojušas. Lūk, piemēram, piena zupa ar dārzeņiem. Sagrieztos dārzeņus – burkānus, kartupeļus, puķkāpostus – novāra, pieliek zaļos zirnīšus un, kad tie kļūst mīksti, pielej pienu, pieliek sviesta piciņu, sāli un vēlreiz uzvāra. Pēc vēlēšanās zupai var pievienot sakapātas dilles vai pētersīļus.

Interesanta ir reņģe kurzemnieku gaumē. No iekšām un asakām attīrītu kūpinātu reņģi sajauc ar izmērcētu baltmaizi, pievieno nedaudz krējuma un izkausēta sviesta, olu, sāli un piparus. Gatavo masu izklāj ar sviestu ieziestā veidnē un cep cepeškrāsnī 15–20 minūtes. Ēdienu pasniedz veidnē, dekorējot ar svaigiem zaļumiem.

Gan pusdienās, gan vakariņās var pasniegt zirņu biezeni ar kefīru. Gatavo to šādi: izmērcētus zirņus vāra, līdz tie gatavi, un samaļ gaļasmašīnā. Kastrolī sviestā apcep sakapātus lokus, pievieno zirņu masai, pielej pienu, pieber sāli un maisot nedaudz pakarsē uz lēnas uguns.

Un, protams, latviešu virtuvi nav iespējams iedomāties bez saldajiem ēdieniem. Ir nācies lasīt par to, ka netaisnīgi aizmirsts ir mannas putraimu buberts. Šo ēdienu uzskatīja par obligātu kāzu galdam Kurzemē, bet tā pagatavošanas recepte ir vienkārša – karstā pienā smalkā strūkliņā ieber mannas putraimus un ļauj tiem piebriest, pieber sāli. Olas dzeltenumu sakuļ ar vienu ēdamkaroti cukura, kam piebērta klāt sarīvēta citrona miziņa vai vanilīns, un nelielās porcijās iemaisa karstajā biezputrā. Olas baltumu sakuļ stingrās putās un piejauc nedaudz atdzisušai biezputrai. Pasniedz bubertu ar dzērveņu vai sarkano jāņogu mērci.

Ļoti krāšņs ēdiens – rupjmaizes un biezpiena kārtojums. Sakaltušu rupjmaizi sarīvē uz rīves, pievieno nedaudz cukura un apcep uz pannas sviestā. Biezpienu izrīvē caur sietu, pieliek cukuru, sarīvētu citrona miziņu un saputotu saldo krējumu. Traukā pa kārtai liek maizi, ievārījumu un biezpienu. Virsū uzber rupjmaizes drupačas, dekorē ar saputoto saldo krējumu, dzērveņu ogām.

Dāvana visai Latvijai

Tas, ka šodien mēs varam lepoties ar latviešu nacionālo virtuvi, ir arī liels Ņinas Masiļūnes nopelns, kuru tautā ar mīlestību dēvē par Latvijas recepšu mammu. Nodzīvojusi ilgu mūžu, viņa vēl cienījamā vecumā turpināja izgudrot un pilnveidot aizvien jaunas receptes. Diemžēl šoruden, oktobrī, pārdzīvojusi vienīgo dēlu un skolas biedrenes, viņa 98 gadu vecumā aizgāja aizsaulē, atstājot nenovērtējamu ieguldījumu Latvijas kulinārā mantojuma saglabāšanā.

Ņina (pēc pases datiem – Antoņina) Zadvinska dzimusi 1921. gada 22. augustā Rēzeknē. Vēl skolā skolotāji pamanīja viņas talantu skaisti paust savas domas, taču meitene sapņoja kļūt par aktrisi. 1944. gadā Ņina kopā ar ģimeni gandrīz vai kļuva par bēgļiem, taču Ventspilī viņa redzēja sapni, kas vēstīja, ka viņai jāpaliek Latvijā.

Tālāk viņas dzīve veidojās tāpat kā daudziem. Viņa apprecējās ar Albertu Masiļūnu, piedzima dēls Raimonds. 1957. gadā Ņina sāka mācīties kulinārijas kursos pie Dēliņkundzes – bijušās Kaucmindes mājturības skolas absolventes. Vīrs palīdzēja iekārtoties praksē pie konditora Aleksandra Dabres, tad sekoja darbs Rīgas un Jūrmalas restorānos.

Ņ. Masiļūne atzinās – viņai pašai pārsteigums bijis tas, ka dzīve pievērsusi viņu kulinārijai. Sākot ar 1959. gadu, paralēli darbam radio un televīzijas arhīvā un vēlāk radiorūpnīcā Ņ. Masiļūne vakaros lasīja lekcijas kulinārijā, kas drīz vien kļuva populāras. Gados vecākās dāmas reizēm pat nespēja visu pierakstīt un lūdza pavairot viņas lekcijas ar rakstāmmašīnu. Tā ar laiku dzima ideja par grāmatu.

Pirmā Ņ. Masiļūnes grāmata "Ikdienai un svētku galdam" nāca klajā 1982. gadā milzīgā 200 000 eksemplāru tirāžā. Vēlāk Ņ. Masiļūnes grāmatas tulkotas latgaliešu, krievu, angļu un vācu valodā.

Ņemot vērā tā laika reālijas – ierobežoto produktu izvēli, šodien pat grūti iedomāties, kādos apstākļos Ņ. Masiļūne rakstīja savas grāmatas, pārbaudot praksē katru recepti, organizējot fotosesijas. Un tas viss notika viņas šaurajā dzīvoklītī Imantā. Starp citu, tieši produktu deficīta dēļ mums radās tik populārs gardums kā Ņinas Masiļūnes saldā desa. Gatavojoties groziņu vakaram, viņai neizdevās dabūt kūpināto desu. Tad Ņina izmantoja to, kas bija pa rokai, un izdomāja saldo alternatīvu. Viņa nesāka cīnīties par šī slavenā deserta receptes autortiesībām. "Tā ir dāvana visai Latvijai," viņa teica.

Intervijās Ņ. Masiļūne ne vienreiz vien teikusi, ka lepojas ar to, ko darījusi Latvijai – ne tikai vākusi, pierakstījusi un dalījusies ar savām receptēm, bet arī centusies grūtās migrācijas apstākļos uzturēt un saglabāt latvietību, nacionālo ēdienu identitāti un pat zināmu naivumu, kas piemīt latviešu virtuvei. "Nav nozīmes tam, cik bagāts vai nabags. Latvieši allaž prata no nekā pagatavot izcilu maltīti. Piemēram, kartupeļi – tie vienmēr bijuši kā otra maize. No tiem varēja simt un vienu variāciju pagatavot. To pašu var teikt par maizi – tā izgājusi lielu evolūcijas ceļu, sākot no pielietojuma putrās, beidzot ar tortēm, un tas viss pierādāms arī manās pavārgrāmatās," viņa stāstīja kādā intervijā.

2017. gadā Ņina Masiļūne apbalvota ar Triju Zvaigžņu 4. pakāpes ordeni. Saņemot augsto apbalvojumu, viņa teica: "Es esmu lepna visu mūžu kalpot Latvijas tautai!"

RECEPTES

Liellopu gaļas ruletītes

Būs vajadzīgi: 150 g liellopu gaļas mīkstuma, sāls, maltie pipari, 10 g tauku, 10 g burkānu, 10 g sīpolu, 5 g pētersīļu (saknes), 5 g kviešu miltu, 15 g krējuma, ūdens vai buljons.

Pildījumam: 20 g kūpināta speķa, 10 g sīpolu, 10 g rudzu maizes (klona).

Gaļu sagriež pēc iespējas lielākos gabalos 1 cm biezumā, izklapē, pieliek sāli un piparus. Uz vienas malas uzliek tējkaroti pildījuma un gaļu satin ruletē. Ruletītes liek izkausētos taukos un apbrūnina. Tad ieliek kastrolī, pielej vārītu ūdeni vai buljonu, pievieno sagrieztos sīpolus, burkānus, pētersīļus un sautē līdz gatavībai.

Pildījuma sagatavošana: smalki sagrieztu kūpināto speķi apcep kopā ar sakapātiem sīpoliem, pieliek sarīvētu vai smalki sagrieztu maizi, apmaisa un vēlreiz uzsilda.

Saldā desa

Būs vajadzīgi: 400 g "Jubilejas" cepumu, 150 g sviesta, 1 glāze cukura, 2 olas, 50 g kakao pulvera, ogu esence vai konjaks.

Cepumus sadrupina gabaliņos, pārlej ar karstu mērci, samaisa, liek uz pergamenta papīra vai folijas, izveido desas formu, stingri ietin un noliek ledusskapī sastingt.

Pirms pasniegšanas iztin no papīra un sagriež slīpās ripiņās.

Mērces pagatavošana: 150 g sviesta ieliek katliņā, samaisa ar 1 glāzi cukura, pievieno 2 olas un maisot karsē, kamēr cukurs izkūst. Tad pievieno 50 g kakao pulvera, mazliet esences (ogu) vai konjaka.