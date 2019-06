Kā Liepājā uzsākt savu interneta biznesu, izmantojot bezmaksas sludinājumu platformu

Dalder.lv ir vēl pasaulē neredzēta e-komercijas platforma, kuras pamatā ir klasiski sludinājumi. Portāla lietotāji sludinājumus var ievietot bez maksas vai ar maksas reklāmas iespējām; informāciju var ievietot gan automatizēti (XML faili), gan manuāli.

Ar ievietoto informāciju var veikt dažādas mārketinga aktivitātes – dot īstermiņa atlaides jeb piešķirt digitālus kuponus, pārdot preci vai pakalpojumu kā dāvanu, kā arī veidot kolektīvās iepirkšanās akcijas. Šīs minētās mārketinga darbības ir maksas iespējas, tomēr Dalder.lv platformā tās, salīdzinot ar konkurentu piedāvājumu, ir 2-3 reizes lētākas. Šī sludinājumu servisa attīstītāju pieeja pilnībā izmaina veidu, kā preces un pakalpojumi tiek virzīti internetā.

Platformas baudāmais dizains un lietojamība pievērš uzmanību. Dalder.lv piedāvā gan funkcijas, kuras jau ir labi zināmas, gan Latvijā un pasaulē inovatīvas funkcijas. Mūsu tirgus analīze liecina, ka efektīvie problēmu risinājumi, kurus sniedz Dalder.lv platforma tādās nozīmīgās interneta mārketinga kategorijās kā reklāmas izvietošanā, apstrādē, lokalizācijā, sasniedzamībā un efektivitātē, ātri iegūs lietotāju atzinību.

Dalder.lv būtiskākās atšķirības

Informācijas kvalitāte

Mūsu uzdevums ir skaidri atbildēt uz jūsu svarīgākajiem jautājumiem - Kur? Ko? Par cik?

Lai to nodrošinātu, platformā jābūt atbilstošām sadaļām un lokalizācijai. Lietotāju rīcībā jau ir desmitiem tūkstošu sadaļu, taču Dalder pie tā neapstājas – portāla moderatori ir atvērti reaģēt uz jebkuriem lietotāju papildus pieprasījumiem.

Dalder moderatoru uzdevums ir arī portāla darbības pārraudzīšana:

· pārliecināšanās, ka sludinājums ir ievietots atbilstošajā kategorijā vai valodā

· pārliecināšanās, ka ievietotie sludinājumi ir relevanti

· sludinājumu atbilstības pārbaude portāla noteikumiem

· iesniegto sludinājumu apstiprināšana.

Dalder sludinājumi atšķiras ar uzlabotu struktūru – preces vai pakalpojuma pamatīpašības ir viegli uztveramas. Automatizētais sludinājumu tulkojums 3 valodās palīdzēs sasniegt lielāku auditoriju, t.sk. ārzemniekus.

Informācija kā serviss

Dalder.lv platforma piedāvā plašas informācijas filtrēšanas iespējas. Kā zināms, katrai precei vai pakalpojumam ir noteiktas īpašības. Lai tos salīdzinātu, nepieciešama filtrēšana jeb šķirošana ar atbilstošiem, pārdomātiem filtriem. Pieminēšanas vērta ir Dalder.lv inovācija saglabāt izvēlētos filtrus, kā arī iespēja pierakstīties paziņojuma saņemšanai, kad portālā ir ievietota jauna, norādītajiem uzstādījumiem atbilstoša informācija. Šīs priekšrocības pilnībā maina informācijas piegādes sistēmu, jo informācija tiek nodota lietotājam pēc pieprasījuma, lieki netērējot laiku tās monitorēšanā vai meklēšanā.

Platforma uztur populāru produktu un pakalpojumu datubāzi, kas palīdz lietotājam ietaupīt laiku sludinājuma veidošanā. Ar Dalder.lv nav nepieciešams ieguldīt enerģiju konkrēta telefona vai auto specifikācijas izklāstā – pietiek vien norādīt esošo komplektāciju vai papildaprīkojumu. Portāla veidotāji paredz, ka lietotāji paši varēs šo funkciju papildināt līdzīgi kā Wikipedia, tādejādi arī veicinot ātrāku funkcionalitātes attīstību.

Izveidot un uzglabāt CV būs iespējams 3 valodās. Darba sludinājuma izveidošana, izmantojot CV datus, būs iespējama pāris sekundēs un ar pāris klikšķiem.

Dalder.lv platformai attīstoties, lietotājiem būs iespēja izmantot ne tikai pieminētos, bet arī neskaitāmus citus rīkus, kas palīdzēs ietaupīt naudu un laiku.

Ievietotās informācijas ilgtspēja

Visi produkti vai pakalpojumi paliks to “vecajā” vietā kamēr vien tie netiks izdzēsti. Tas nozīmē, ka saglabāsies arī visas mārketinga aktivitātes, kas ir vērstas uz pārdošanas veicināšanu – funkcija, kuru jo sevišķi novērtēs mārketinga speciālisti.

Platformas biznesa modelis

Platformas biznesa modelis un no tā izrietošā uzbūve ir galvenās īpašības, kas atšķir Dalder uz konkurentu fona. Vairums esošo sludinājumu sektora tirgus spēlētāju šobrīd paredz maksu par noteikta apjoma informācijas ievietošanu; mēs uzskatām, ka informācijai ir vienmēr jābūt bez maksas, un piedāvājam virkni papildus funkcionalitātes iespēju, kas palīdzēs pelnīt.

Mikro mājas lapa

21. gadsimtā jebkurš uzņēmums nav iedomājams bez digitālās klātbūtnes un redzamības. Maziem un vidējiem uzņēmumu, kas nevar atļauties ieguldīt līdzekļus mājaslapas izstrādē vai attīstībā, vai arī nav sapratnes, kā to darīt, lai tas atmaksātos, mēs piedāvājam attīstīties digitālajā vidē kopā ar mums. Ar Dalder atbalstu ir iespējams izveidot bezmaksas mājaslapu, kas skaidri atspoguļos jūsu mērķauditorijai jūsu piedāvājumu, vai to, ko meklējat. Aizmirstiet par mājaslapu konstruktoriem jebkādā to formā – ar mums tie vairs nav nepieciešami.

Advancēta meklēšana

Jo lielāks informācijas apjoms, jo būtiskāka ir tās ātra un ērta atrašana. Vai esat pieraduši pie Google parocīgajiem meklēšanas rezultātiem? Mēs piedāvāsim šāda līmeņa kvalitāti!

Lokalizācija – sīks administratīvs dalījums

Neviena cita platforma vai portāls nekad iepriekš nav tik sīki un administratīvi iedalījis informāciju Latvijā – katrai pilsētai, pilsētas rajonam vai novadam. Republikas pilsētām pieejams arī pilsētu rajonu dalījums, turklāt novadiem – pagastu. Tagad arī Liepājā ir savs reklāmas dēlis. Uzzināt, kas notiek tepat, blakus, ir kļuvis viegli!

Iekšējā sarakste

Esošajā portāla izstrādes stadijā lietotājiem ir redzama otra lietotāja kontaktinformācija, sniedzot iespēju sazināties tieši. Laika gaitā paredzam iekšējās sarakstes attīstīšanu starp lietotājiem – līdzīgi, kā tas notiek soc. mediju portālos. Tāpat paredzam, ka tiešsaistes sarakstē būs iespējams saņemt dažādus noderīgus servisus.

Atsauksmes

Lietotāju atsauksmes par precēm, pakalpojumiem, uzņēmumiem un profesijām, arī vienam par otru, ir ļoti būtiskas, jo palīdz pieņemt lēmumu. Drīzumā visas portālā esošās atsauksmes būs transakciju atsauksmes – atstāt atsauksmi vai komentāru būs iespējams tikai pēc darījuma noslēgšanās, tādejādi stipri palielinot atsauksmju kvalitāti. Ar šo tiks novērsta Latvijā pastāvošā problēma, kur vairums atsauksmju nav par tēmu vai pat īstas.

Lietotāju atbalsts

Mums rūp Dalder.lv lietotāju ērtība! Tiecoties pēc augstākās klientu apmierinātības nodrošinām portāla apmeklētāju tehnisko atbalstu – telefoniski, portālā, visos savu sociālo tīklu profilos un e-pastā. Ar prieku konsultējam, kā pareizi ievietot portālā informāciju vai kā labāk pārdot internetā izmantojot mūsu platformu. Salīdzinājumā ar esošajiem tirgus līderiem, šī ir patīkama atšķirība, vai ne tā?

Noslēgumā jāsaka, ka mēs esam pārliecināti, ka mūsu pieeja pilnībā mainīs tirgu. Dalder.lv uzdevums ir palīdzēt attīstīties vidējiem un maziem uzņēmumiem, veicinot viņu piedāvājumu redzamību ne tikai reģionāli, bet arī globāli.

Liepājnieki, reģistrējieties dalder.lv un bez maksas uzsāciet savu interneta biznesu jau šodien! Pirmie 1000 lietotāji saņems EUR 50 portālā paredzēto maksas iespēju lietošanai.