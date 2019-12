Kā plānot jaungada budžetu, lai nebūtu vajadzīgs bezprocentu kredīts?

Jaunais gads – jaunā dzīve, un kuram gan gribas uzsākt to ar negatīvu bankas konta bilanci? Un tomēr pēc vērienīgiem svētku tēriņiem var pietrūkt naudas pat regulāriem maksājumiem, bet izklaide un patīkami nieki jāatliek uz vairākiem mēnešiem. Ja Ziemassvētki apēd visus iekrājumus, jaunajā gadā var būt nepieciešams bezprocentu kredīts vai cits aizdevums. Kā rīkoties, lai izvairītos no aizņemšanās? Lasi noderīgos padomus šajā rakstā!

Plāno budžetu kā profesionālis

Reti kurš vēl nav dzirdējis par budžeta plānošanas priekšrocībām, taču ne katrs zina, kā plānošana izskatās reālajā dzīvē. Viena lieta ir sekot līdzi tekošajiem tēriņiem un piedomāt pie tā, lai neiztērētu divās nedēļās visu algu, un pavisam cita – skrupulozi plānot budžetu, nospraust īstermiņa un ilgtermiņa mērķus un patiešām ietaupīt naudu pat lielo tēriņu sezonā. Ja jaunajā gadā vēlies atgūties pēc svētku tēriņiem, izmanto profesionālu pieeju budžeta plānošanai. Tev būs nepieciešams:

atrast piemērotu aplikāciju vai elektronisko tabulu pierakstiem. Tas ir daudz efektīvāk nekā veikt aprēķinus kladē, jo datoralgoritmi daudz ātrāk un uzskatāmāk parāda ienākumu un tēriņu sadalījumu;

noteikt mērķus. Budžetu plāno nevis savam priekam, bet konkrētiem mērķiem. Apdomā savas prioritātes – vai vēlies iekrāt konkrētu summu, izveidot pamatīgu finanšu drošības spilvenu, vai atbrīvoties no nevajadzīgiem tēriņiem?

Foto: Shutterstock.com

Meklē papildu iespējas ietaupīt

Kurš teica, ka iepirkšanās labdarības tirdziņos un paštaisītas dāvanas un svētku dekori ir tikai Ziemassvētku atribūti? Taupīgiem pirkumiem tiek ir tikpat noderīgi visa gada laikā un it īpaši pēcsvētku periodā. Ja patiešām vēlies mainīt savus ikdienas ieradumus jaunajā gadā, ievies dzīvē labākās Ziemassvētku tradīcijas:

meklē sociālajos uzņēmumos un labdarības tirdziņos ne tikai dāvanas, bet arī ikdienā vajadzīgās precēs – no apģērbiem līdz kosmētikai;

motivē savus ģimenes locekļus dāvināt paštaisītas dāvanas ne tikai Ziemassvētkos;

dāvā mantām otru dzīvi un neizmet pāri palikušo dāvanu iepakojumu, ietinamo papīru, lentes un citus dekorus. Tie var noderēt gan nākamajos Ziemassvētkos, gan visa jaunā gada laikā;

atklāj no jauna labi aizmirstās vecmāmiņas receptes un latviešu virtuves labākos produktus: zirņus, pupas, grūbas, rupjmaizi. Ziemassvētkos tie piešķir svētku pusdienām tradicionālu akcentu, bet tikpat labi tie noder arī ikdienas ēdieniem, īpaši ziemas sezonā. Sāc jauno gadu ar sātīgām latviešu maltītēm un ietaupi uz eksotiskajiem produktiem!

Nemedī dārgas izklaides, atpūties ekonomiski

Ziemassvētki un jaunais gads ir ballīšu laiks, un teju katrā pilsētā ir neskaitāmas izklaides iespējas katram budžetam. Plašajā aktivitāšu piedāvājumā var viegli zaudēt kontroli pār savām finansēm un iztērēt neparedzēti daudz. Lai pēc svētkiem Tev nebūtu vajadzīgs bezprocentu kredīts ikdienas tēriņiem, izvairies no visdārgākajām sezonas aktivitātēm:

jaunā gada sagaidīšana restorānā, viesnīcā vai bārā. Daudzas iestādes rīko oriģinālas jaunā gada ballītes, taču ieejas biļete parasti ir daudz dārgāka nekā vienkāršs restorāna apmeklējums darba dienā vai parastā nedēļas nogalē;

ceļojums. Sagaidīt Ziemassvētkus un jauno gadu ārzemēs var būt gada labākā pieredze, bet neviens ceļojums nav kavētu rēķinu vērts. Pat bezprocentu kredīts jaunā gada ceļojumam var dārgi izmaksāt jau tuvā nākotnē, jo brauciens neizbēgami nozīmē lielākus tēriņus nekā bija ieplānots sākotnējā budžetā. Maltītes, suvenīri, kafijas pauzes un citi šķietami nelieli tēriņi galu galā var sastādīt ievērojamu summu, turklāt atpūta gadu mijas periodā jebkurā valstī būs dārgāka nekā starpsezonā.

Tas pats attiecas arī uz ceļojumiem un citu dārgu atpūtu jaunā gada sākumā – lai cik vilinošs nebūtu janvāra izbrauciens uz kalnu kūrortu vai siltajām zemēm, nepērc to, ko nevari atļauties. Dārgu ceļojumu lieliski aizvieto nedēļas nogales izbrauciens uz mazāk gleznainām pilsētām vai blakusvalstīm, bet pastaiga vienā no daudzajām Latvijas dabas takām nemaksā neko – izmanto izdevību no jauna iepazīt dzimto zemi un pavadīt brīvo laiku ar saviem tuviniekiem!

Foto: Shutterstock.com

Izmanto svētku atlaides un īpašos piedāvājumus prātīgi

Ziemassvētkos veikalu skatlogi apžilbina ar krāsām, bet reklāmas ir tik kārdinošas kā nekad iepriekš – gan mazas bodītes, gan lielas tirdzniecības ķēdes piedāvā pirkt vairāk un lētāk. Lai pēc svētkiem neattaptos ar pustukšu bankas kontu, nesteidzies izmantot visas pieejamās atlaides – vispirms pārliecinies, ka tās patiešām ir Tev noderīgas.

Velns, kā vienmēr, slēpjas detaļās, tāpēc izdevīga preces cena ne obligāti nozīmē ekonomisku pirkumu. Pirms steigties pie kases, pārbaudi:

kādi ir akcijas nosacījumi? Atlaides gandrīz nekad netiek piemērotas visiem produktiem, turklāt dažos veikalos labas atlaides ir nevis pirmajam un vienīgajam pirkumam, bet lielam preču komplektam – divi par vienu, trīs par diviem u.tml. Padomā, vai tiešām Tev ir vajadzīgi trīs līdzīgi džemperi vai divi saulesbriļļu pāri, un pērc tikai to, kas noderēs!

cik izmaksā preču piegāde? Tas attiecas uz svētku pirkumiem interneta veikalos, kas Ziemassvētku periodā mēdz piedāvāt lielas atlaides. Ja piegādes maksa šķiet pārāk liela, iespējams, tādas pašas preces labāk nopirkt lokālā veikalā, vai pameklēt interneta veikalu ar draudzīgākiem piegādes nosacījumiem. Piegādes izmaksas jāpārbauda divtik uzmanīgi, ja vēlies iegādāties dāvanu ārzemju interneta veikalā. Vēl viens veikalu triks, kas stimulē pirkt vairāk, ir bezmaksas piegāde, sākot no konkrētas pirkuma summas, piemēram, 50 eiro. Ja negribi pirkt vairāk, nedari to – lietderīgāk ir samaksāt par neliela pirkuma piegādi un iztērēt mazāk, nekā pēc dažiem mēnešiem izmest nevajadzīgo.

Akcijas un īpašie piedāvājumi turpinās arī jaunajā gadā, un daudzos veikalos janvāris ir atlaižu mēnesis. Tas gan nenozīmē, ka šīs atlaides obligāti jāizmanto – pārmērīga iepirkšanās jaunā gada sākumā var apēst ievērojamu ienākumu daļu. Lai pēc tirdzniecības centra apmeklēšanas nebūtu vajadzīgs bezprocentu kredīts, labāk iepērcies vai nu pirms, vai pēc svētkiem, bet ne divus mēnešus pēc kārtas!

Foto: Shutterstock.com

Saplāno jaunā gada tēriņus

Ziemassvētku burzmā var itin viegli piemirst, ka jau pirmajās jaunā gada dienās dzīve atgriežas ierastās sliedēs, un rēķini pienāk tikpat regulāri kā aizvadītajā gadā. Par svētku tēriņu plānošanu runā daudz vairāk nekā par jaunā gada budžetu, bet tieši stingri saplānotais janvāra tēriņu plāns var palīdzēt izvairīties no aizņemšanās. Lūk, kā to izdarīt.

Apdomā visus regulārus maksājumus, kas jāveic jaunā gada pirmajā mēnesī. Standarta izmaksu komplektā ietilpst tēriņi:

komunālajiem maksājumiem;

telefonam un internetam;

elektrībai;

gāzei;

degvielai vai sabiedriskā transporta mēnešbiļetei.

Šos tēriņus nevar atlikt uz nākamo mēnesi, tāpēc tie ieņem centrālo vietu janvāra budžetā. Aprēķini aptuveno summu, kas var būt nepieciešama rēķinu apmaksai un nodali to no pārējiem iekrājumiem. Veicot aprēķinus, ņem vērā, ka jaunie tarifi parasti stājas spēkā 1. janvārī, bet janvārī norēķini notiek par decembri, izmantojot pagājušā gada izcenojumus.

Vēl viena izmaksu sadaļa ir tēriņi, kas neattiecas uz rēķinu apmaksu, bet ir tikpat svarīgi ikdienā. Tie var būt:

mācību maksa augstskolā, mācību kursos u.c. mācību iestādēs;

tēriņi regulāri lietojamajiem medikamentiem un regulārām vizītēm pie ārsta;

tēriņi hobijiem, bērnu pulciņiem u.tml.

Arī šo budžeta sadaļu var saplānot vēl pirms jaunā gada iestāšanas, jo šādu izmaksu apjoms parasti jau ir zināms. Atliek pieskaitīt klāt aptuvenās pārtikas un citu sadzīves preču iegādes izmaksas un janvāra budžets ir gatavs – bet, lai šādai plānošanai būtu praktisks pielietojums, budžets jāsāk veidot krietni pirms jaunā gada iestāšanās. Vislabāk sāc plānot janvāra tēriņus jau decembra vidū, lai saprastu, cik lielu summu vari atļauties iztērēt svētkos.

Tēriņu plānošana ir Ziemassvētku budžeta stūrakmens, bet pat vissaplānotākajam budžetam var būt vajadzīga finanšu palīdzība no malas. Runa ir par negaidītām situācijām, kas prasa neatliekamu finanšu risinājumu: pēkšņa slimība, nepieciešamība doties ārzemju ceļojumā pie saslimuša radinieka, saplīsušas caurules vai salauzis dators – sarakstu ar dzīves ķibelēm var turpināt bezgalīgi.

Parocīgs risinājums šādā situācijā var būt aizdevums, un īpaši izdevīgs daudziem šķiet kredīts bez procentiem, jo procentu pārmaksa nepatīk nevienam. Vai tiešām bezprocentu kredīts ir labākais aizdevuma variantos svētkos? Uzzini raksta turpinājumā!

Foto: Shutterstock.com

Ko slēpj bezprocentu kredīts?

Kredīts bez procentiem nodrošina iespēju aizņemties, nepārmaksājot procentus par kredīta lietošanu. Salīdzinājumā ar parastu aizdevumu, kam vienmēr tiek piemērota procentu likme, bezprocentu kredīts var šķist draudzīgāks, bet tomēr tas nav universāli lietojams. Lūk, četri faktori, kas noteikti jāņem vērā, piesakoties aizdevumam ar 100% atlaidi procentu maksai:

bezprocentu kredīts nav bezmaksas aizdevums – kredīts pilnā apjomā ir jāatmaksā līguma norādītajā termiņā;

bezprocentu kredīts parasti ir pieejams tikai īstermiņā – standarta maksimālais atmaksas termiņš ir 30 dienas;

bezprocentu kredīts var tikt piešķirts ar mazāku kredītlimitu nekā standarta aizdevums ar procentu likmi;

bezprocentu kredīts ir pieejams tikai jaunajiem aizņēmējiem, kuri vēl nav izmantojuši nebanku kreditoru pakalpojumus.

Kredīts bez procentiem patiešām var būt noderīgs un finansiāli draudzīgs pakalpojums, taču šāda aizdevuma plusi un mīnusi jāizvērtē divtik uzmanīgi. Kavējot kredīta atmaksas termiņu, nāksies rēķināties ar papildu izdevumiem: soda naudu un kredīta termiņa pagarināšanas maksu.

Bet, ja esi pārliecināts, ka varēsi atmaksāt aizdevumu termiņā, atliek vien atrast piemērotu aizdevēju. Bezprocentu kredīts neietilpst katra aizdevēja produktu portfelī, bet svētki ir īpašo piedāvājumu laiks – arī aizdevumu nozarē!

Bezprocentu kredīts – pieejams arī Ziemassvētkos

Nebanku aizdevējs VIA SMS piedāvā interneta kredītus ar kredītlimitu līdz 3000 eiro īstermiņa un ilgtermiņa vajadzībām. Ziemassvētku periodā VIA SMS pakalpojumu klāstā atgriežas arī bezprocentu kredīts jaunajiem klientiem:

piedāvājums spēkā līdz 10.01.2020;

procentu atlaide tiek piemērota, ja klientam jau nav aktīvs elastīgais VIA SMS aizdevums;

procentu atlaide darbojas pirmās 60 dienas pēc kredīta noformēšanas.

Kredīts bez procentiem un citi VIA SMS aizdevumi ir pieejami Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem no 20 līdz 70 gadiem, ar pietiekamu maksātspēju. Naudas pārskaitīšana notiek vien dažu minūšu laikā*.

Ziemassvētki un jaunā gada svinības ir īstais izaicinājums ģimenes budžetam, bet prātīga iepirkšanās un tēriņu plānošana ilgtermiņā palīdzēs godam iziet šo pārbaudi. Bet ja nu bezprocentu kredīts var cits aizdevums tomēr ir nepieciešams, ieskaties VIA SMS mājaslapā – varbūt tieši tur atradīsi sev piemērotāko kredītu!

*- VIA SMS darba laikā, Swedbanka, Citadele, Luminor(DNB), Luminor(Nordea) banku klientiem vai VIALET maksājumu sistēmas lietotājiem.