Kā sākt tiešās piegādes biznesu- dropshipping?

Pēdējos gados tiešā piegāde (dropshipping) ir izpelnījusies milzīgu popularitāti jaunu uzņēmēju vidū. Tas ir saistīts ar daudzajām priekšrocībām, ko šī uzņēmējdarbības forma piedāvā. Uzņēmējs izveido e-komercijas veikalu, kurā tiek izvietots saraksts ar precēm, kas tiek pārdotas caur trešās puses piegādātāju vai ražotāju. Nav nepieciešams uzglabāt preces, kas nozīmē, ka jūs par tām nemaksājat līdz to pārdošanas brīdim. Salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem, droppshipping ir ļoti zemas sākuma izmaksas. Un tas nodrošina piekļuvi praktiski neierobežotam inventāram.

Izklausās ļoti daudzsološi, taču parasti tas prasa lielu darbu, lai varētu veiksmīgi konkurēt ar mazumtirdzniecības milžiem. Lai uzzinātu, kur un kā sākt, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Izvēlieties nišu

Nišas izvēle ir pats pamata solis. Parasti panākumus gūst tie uzņēmēji, kuri veltīja laiku, lai izpētītu peļņu nesošās nišas. Tām jābūt šauri specializētām un, vēlams, tam, kas jūs interesē. Daži no uzdevumiem, kas jāveic, apsverot nišu, ir:

• izpētiet pašreizējās tendences

• apsveriet domu piedāvāt produktus, kas netiek pārdoti jūsu mērķauditorijas apgabalā.

2. Analizējiet konkurenci

Klienti salīdzinās jūs ar konkurentiem diezgan bieži. Tādēļ ir svarīgi, lai jūs darītu to pašu. Jums nav jābalsta visi lēmumi uz to, ko dara jūsu konkurenti, taču, izmantojot stipro un vājo pušu analīzi, varat uzzināt, kā padarīt jūsu veikalu veiksmīgu un likt tam izcelties. Atcerieties, ka jūsu klienti ir izsmalcināti pircēji, kas katru dienu saņem daudz solījumu par kvalitāti. Jūs varat nepievērst uzmanību konkurentiem un koncentrēties uz savām stiprajām pusēm, bet jūsu klienti ievēros visu, tāpēc viņi veiks savu konkurences analīzi.

Jums ir jāanalizē konkurentu mārketinga un reklāmas stratēģijas. Uz ko balstās viņu panākumi? Zemas cenas, augstas kvalitātes produkts, lieliska klientu apkalpošana? Atcerieties, ka jūs neveicat analīzi, lai varētu kopēt konkurentus, bet gan, lai saprastu, kā jūs varat izcelties.

3. Izvēlieties piegādātājus

Šobrīd vairumtirgotāju platformas veic darbības pret krāpnieciskiem piegādātājiem, taču joprojām tiek ieteikts veikt to uzņēmumu fona pārbaudi, ar kuriem jūs esat ieinteresēts sadarboties. Tas ne tikai nodrošinās, ka jūsu klienti saņems lielisku servisu, bet arī, ka viņi būs apmierināti ar produktu.

4. Izveidojiet e-komercijas veikalu

Vispopulārākā e-komercijas platforma ir Shopify, jo tai ir zemas izmaksas, tā ir viegli lietojama un ar daudz papildus lietotnēm, kas palīdz palielināt pārdošanas apjomus. Pēc veikala iestatīšanas nākamās darbības ir šādas:

• izvēlieties motīvu - tas ir jūsu veikala izskats. Pieejami gan bezmaksas, gan daudz advancētāki par maksu, tāpēc jums ir jāizvēlas, kas atbilst jūsu budžetam.

• uzstādiet veikalu - pēc tēmas instalēšanas varat to rediģēt. Pieejamas iespējas mainīt attēlus, fontus, krāsas, lai jūs varētu izveidot unikālu veikala dizainu.

• nosakiet cenas - lemjot par cenu politiku, jums vajadzētu padomāt par šiem četriem būtiskajiem faktoriem: ražotāja ieteikto mazumtirdzniecības cenu (MSRP), minimālās reklamētās cenas (MAP), jūsu peļņu un konkurentu cenām. Vispopulārākā ir MSRP pieeja.

5. Izmantojiet Google Analytics un Facebook Pixel

Ir ļoti svarīgi izmērīt veikala apmeklējumu, reģistrācijas un pirkumus, un citus pieejamos metrikas datus. Lai to izdarītu, jums ir jāizmanto Google Analytics datplūsmas un Facebook reklāmguvumu pikseļu dati. Kad ir iespējams izsekot katram reklāmguvumam, tas var dot jums priekšstatu par to, kas darbojas un kas nedarbojas. Izmantojot šīs programmas, jūs varat uzzināt, no kāda avota jūsu klienti atvēra veikalu, un izsekot to veiktajām procedūrām, kas noveda pie pārdošanas.

Kad viss ir paveikts, ir pienācis laiks atvērt veikalu un iekļūt nākamajā dropshipping biznesa posmā, kas ir reklamēšana. Lai cik jūsu veikals būtu labi uztaisīts, bez reklāmas tas paliks neredzams. Veidojiet reklāmas, rīkojiet konkursus, izmantojiet Instagram ietekmētājus un veiciet citus mārketinga pasākumus, cik vien iespējams!