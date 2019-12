Kāpēc ielu laternas izslēdz tumsā?

Kad ielu apgaismojums nodziest pelēkā, lietainā un mākoņainā ziemas rītā, vēl paliek tumša krēsla, kurā grūti saskatīt gājējus, "Kurzemes Vārdam" sūdzas daži šoferi.

Rīta un vakara stundās apgaismojuma Liepājas ielās ir par maz. Lampas vakarā būtu jāieslēdz agrāk un no rīta jāizslēdz vēlāk. Ja tā notiktu, vieglāk un drošāk būtu visiem. It sevišķi, kad biezi mākoņi un līst lietus, dienasgaismas nepietiek, lai labi pārskatītu ceļus un to, kas notiek ceļa malās. Jā, apgaismojumu pilsētā ieslēdz un izslēdz automātiski, bet vai tas, kas notiek automātiski, nāk par labu cilvēkiem: kājāmgājējiem, autovadītājiem un vēl citiem satiksmes dalībniekiem? Ja ielu apgaismojums degs ilgāk, protams, tas izmaksās dārgāk. To saprot visi. Noteikti nevar teikt, ka nav problēmu, ka tumsa netraucē, ka ceļu satiksmes negadījumi nenotiek un pie mums viss ir lieliskā kārtībā. Nesen nedēļas laikā Liepājā, Ganību un Jelgavas ielā, tika notriekti vairāki gājēji.

Protams, neviens neapgalvo, ka pie visiem ceļu satiksmes negadījumiem vainojama tikai tumsa vai no rīta par ātru izslēgtais ielu apgaismojums. Ir vēls rudens, tūlīt sāksies ziema, un gaismas tiešām ir ļoti maz. Šajā laikā ikvienam gājējam un autovadītājam jābūt ļoti uzmanīgam un jānovērtē katrs manevrs. Vairums gājēju ģērbjas tumšā apģērbā un staigā bez jebkāda, kaut paša mazākā, atstarotāja. Ikdienā, mācot jaunos autovadītājus, ļoti labi redzu, cik vieglprātīgi uz ielas un arī uz gājēju pārejām izturas pieaugušie un bērni, nenovērtējot situāciju sev apkārt. Kur nu vēl jaunās mātes, kuras, iegrimušas savu telefonu vērošanā, šķērso ielu, pa priekšu stumjot bērna ratiņus un pat nepagriež galvu, lai pārliecinātos, ka tuvumā nav apdraudējuma. Protams, autovadītājiem jebkuros apstākļos jābūt ļoti uzmanīgiem.

Tikai tad, kad gājējs iekāpj automašīnā un tumsā vai lietū redz, pats savām acīm reāli pārliecinās, cik šoferim redzamība ir ierobežota, viņš sāk saprast un aizdomāties, ka uz ceļa ļoti jāuzmanās pašam. Jo gājējus krēslā un tumsā ieraudzīt ļoti grūti. Jā, daudzviet gājējiem ir priekšroka, taču, ja ir priekšroka, tas nenozīmē, ka var rīkoties vieglprātīgi. Cilvēkam katru reizi jāpārliecinās par savu drošību, pirms kāpt uz gājēju pārejas.

Vitalina Sokolova, autoskolas "Erkos" braukšanas instruktore