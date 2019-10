Kas ir "Kapteinis" šodien?

Daudzi sapņo par to, ka kādu dienu tiem piederēs restorāns. Irēna Kopštāle ir viena no tām, kas šo sapni ir īstenojusi, pārņemot vadību restorānā un bārā "Kapteinis", kas atrodas Jēkaba Dubelšteina ielā. Vadīt restorānu nav viegli, taču Irēna ir apņēmības un centības pilna šo vietu pārvērst par mājīgu patvērumu garda ēdiena meklētājiem.

Irēna ir restorāna jaunā saimniece kopš vasaras sākuma. Viņai uzticēts uzdevums – no jauna piešķirt dzīvesprieku un harizmu šīm telpām. Agri no rīta pirms darba dienas sākuma Irēna dodas uz tirgu, lai iepirktu svaigākos produktus – viņa iegulda daudz enerģijas restorāna attīstībā, un to patiesi var sajust. Klientu apkalpošana, banketi, pasākumi, ceļošana, meklējot arvien jaunas iedvesmas, ir tas, kam Irēna veltījusi lielu daļu savas dzīves, un, liekot zināšanas lietā, šobrīd viņa strādā pie tā, lai "Kapteinis" ir vieta Liepājā, kur satikties draugiem un ģimenēm, lai brīvā gaisotnē pavadītu laiku.

Liekas gluži pašsaprotami, ka vēju un jūras pilsētā ir jābūt restorānam jūras noskaņās, ar zvejas tīkliem un zivju ēdieniem.

Īpašniece vēlas šo vietu uzturēt augstā līmenī un tomēr pieejamu ikvienam – lai tā top par vietu, kas raksturo Liepāju.

Restorāns Jēkaba Dubelšteina ielā 14 pastāvējis jau sen, un tam vairākkārt ir mainījušies īpašnieki. Šai vietai kādu brīdi pilsētā piemitusi arī ne tik laba slava, taču tā ir sena pagātne un ar šodienu to vairs nevar salīdzināt.

Vai tas ir nesteidzīgs rudens vakars vai pusdienlaiks darbā, "Kapteinis" ir vieta, kur gardu maltīti iespējams ieturēt no rīta līdz vakaram. Var izvēlēties brokastu un pusdienu piedāvājumu vai à la carte. Tāpat, ja kārosies ēdiens, kā nav ēdienkartē, iepriekš piesakot, pavāri spēs realizēt ikvienu vēlmi. Īpašniece ir bijusi daudzviet pasaulē un iepazinusi dažādu valstu ēdienkartes, tādēļ neskopojas, daloties zināšanās ar pavāriem, un arī pati mīl piedalīties ēdienu pagatavošanā.

Labākais, kas spēs apmierināt latvieša garšas kārpiņas, ir sezonālie ēdieni. Latvija atrodas lieliskā vietā uz pasaules – mums ir četri gadalaiki, auglīga zeme, tātad sezonas produktu klāsts ir plašs. Šobrīd restorānā valda rudenim raksturīgās noskaņas – dārzeņi, sēnes, rudens zivis. Pašreiz ir nēģu sezona, tādēļ baudāma nēģu zupa. Viss, kas no sezonas produktiem pieejams Liepājas tirgū, tiek likts lietā. Gaļas produkti iepirkti no vietējā tirgotāja "Āmuļi", kas ir pazīstams ar vienmēr svaigu, sulīgu un plašu gaļas piedāvājuma klāstu – cūkgaļa, vista, jaunlops, jērs u.c. Restorānā par populārāko uzkodu kļuvuši ķiploku grauzdiņi ar siera mērci, kas lieliski iet kopā ar izlejamo dzīvo Aizputes alu! Arī vīnu piedāvājums ir plašs – ekoloģiski vīni no dažādām valstīm.

Restorānā strādā jauniešu kolektīvs. Irēna ikdienā ir pedagoģe un izbauda laiku, esot starp jauniešiem. Jaunajiem ir iespēja sevi parādīt un izpausties, realizējot savas idejas. Kolektīvs ir atvērts un draudzīgs, un zina, ko dara. Evijai, restorāna bārmenei, patīk eksperimentēt ar kokteiļu receptēm – īpaši, ja paredzēts kāds tematiskais pasākums, ēdienkarte un dzērieni ir daļa no atmosfēras radīšanas. Jaunieši ir neatsverams enerģijas un prieka lādiņš šai vietai.

"Kapteinis" gluži nejauši kļuvis par zivju restorānu, varētu pat teikt – pārpratuma dēļ.

Vienā no pilsētas galvenajām ielām ir norāde uz citu ēdināšanas uzņēmumu – "zivju restorāns". Tas mazliet maldina pilsētas viesus. Tā nu daudzi dodas uz "Kapteini" un vaicā pēc zivīm. Irēna saprata: kur ir pieprasījums, tur jābūt piedāvājumam, tādēļ papildināja ēdienkarti ar mencu, laša un tunča steiku, dzeltenās butes fileju, sarkano asari un citām zivīm. Tik plašs zivju piedāvājums reti kur ir pieejams.

Īpašniece aicina nebaidīties no tā, ka "Kapteinis" ir restorāns. Ēdiens atbilst restorāna kvalitātei, bet gaisotne ir daudz brīvāka. Tā ir vieta, kur satikties, baudīt maltīti, kopā pavadīt laiku un atpūsties. Tādēļ plānots ar laiku to pārdēvēt par krodziņu. Ēdienkartes cenas ir draudzīgas ikvienam maciņam, īpaši izdevīgi ir pusdienu piedāvājumi. Tie pielāgoti katrai gaumei – zupas, dažādu veidu gaļa, padomāts arī par veģetāriešiem. Protams, ir arī izsmalcināti ēdieni, piemēram, steiks vai jūras veltes. Ja sirds kāro ko neikdienišķu, iespējams laikus pieteikt specpasūtījumu, kas nav iekļauts ēdienkartē. Viesi pat pasūtījuši omāru, un tas bijis neaprakstāmi gards!

Restorāna īpašniece ir pateicīga tiem, kas nebaidās ieteikt savas idejas un eksperimentēt. Gan ieteikumi, gan kritika ir ļoti būtiskas sastāvdaļas ceļā uz attīstību. Darbinieki vēlas runāt ar sabiedrību un būt tai pieejami, tādēļ aicina viesus nākt, baudīt ēdienu un atmosfēru un nebaidīties komentēt savu pieredzi. Ikviena detaļa tiek ņemta vērā, un viesu viedoklis ir svarīgs. "Lai šī vieta kļūtu pieejama sabiedrībai, mums ir jāiet pretī un ar to jākomunicē," teic Irēna.

"Kapteinis" vēlas nodrošināt viesim patīkamu apmeklējumu un atpūtu no ikdienas, tādēļ pavisam nesen norisinājās salsas vakars, kas turpmāk notiks regulāri. Plānots rīkot arī citus izklaidējošus, tāpat arī izglītojošus sarīkojumus – muzikālos vakarus, deju nodarbības, seminārus, gardēžu vakarus un pat meistarklases. Plašās telpas – restorāna zāle, pagrabstāvs, arī terase – ļauj uzņemt līdz pat 100 viesu. Restorāns "Kapteinis" ir vieta, kur satikties, labi paēst vai sirsnīgi pavadīt laiku.

Laipni aicināts ciemos ikviens!