Lieliskas preces rehabilitācijai un aprūpei – tagad arī Liepājā

Kā arī liela dāvanu izvēle jums un jūsu tuviniekiem

Šogad Ortotēka veiksmīgi piedalījās galvenā medicīnas izstādē Baltijas valstīs – Medbaltica.

Pašā Liepājas centrā, Ludviķa ielā 4, tika atvērts jauns ortopēdiskais salons Ortotēka, kur pieejams plašs rehabilitācijas preču sortiments:

– Vai tur var nopirkt arī preces grūtniecēm?



Protams, mēs sagatavojām piedāvājumu sievietēm stāvoklī. Pirmkārt, tās ir īpašas jostas slodzes novēršanai muguras lejasdaļā un vēdera balstīšanai. Grūtniecības laikā arī iesaka lietot kompresijas zeķubikses, jo palielinās slodze uz kājām. Pēc dzemdībām mēs ar prieku piemeklēsim priekš jums piemērotu bandāžu vēdera muskuļu tonusa atjaunošanai.

– Smaguma sajūta taču parādās ne tikai grūtniecēm. Ko darīt?

Noguruma sajūta kājās, it īpaši vakaros, labi pazīstama daudzām sievietēm. Pareizāk būtu griezties pie ārstiem, kuri visticamāk rekomendēs valkāt kompresijas zeķes. Mūsu salonā var izvēlēties visa veida kompresijas pusgarās, garās zeķes un zeķubikses no Liepājas ražotājiem – Lauma un Tonus Elast, kā arī no citām Eiropas valstīm.

– Drīz sāksies Ziemassvētku laiks. Vai pie jums var nopirkt preces dāvanām?

Mēs uzskatām, ka uzdāvināt kaut ko tuviniekam vai draugam, domājot par viņu veselību, ir lieliska ideja. Piemēram, var iegādāties ortopēdiskos spilvenus no putām ar atmiņas efektu, kas pielāgojas jūsu kakla formām, ļaujot labāk izgulēties miega laikā.

– Kā rīkoties, ja cilvēks pats nevar aiziet uz veikalu?

Mēs par to esam padomājuši. Mūsu e-veikala www.ortoteka.lv ir, iespējams, visātrākā piegāde Kurzemes reģionā – jau nākamajā darba dienā ar kurjeru vai uz pakomātiem. Ja prece nederēs, to var droši nosūtīt atpakaļ 14 dienu laikā.

– Labi. Un tagad par cenām. Cik tas viss maksā?

Cenas ir dažādas, bet mūsu solījums ir piedāvāt pēc iespējas labākās cenas saviem klientiem. Turklāt līdz 31. decembrim Liepājas salonā spēkā unikāla atlaide – -20% visām precēm. Nāciet un pārliecinieties paši!

Lai saņemtu atlaidi, veicot pasūtījumu e-veikala www.ortoteka.lv, ievadiet kupona kodu LIEPAJNIEKIEM.

Tālrunis konsultācijām: +371 23885202

Adrese: Ludviķa iela 4, Liepāja

Darba laiks: 10:00 – 18:00, no pirmdienas līdz piektdienai