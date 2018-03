Liepājas Universitāte aicina uz Atvērto durvju dienām

Trīs dienas – 22., 23. un 24. martā, Liepājas Universitātē notiks Atvērto durvju dienas. Šajā laikā interesenti varēs uzzināt visu par Liepājas Universitātes studiju programmām, iestāšanās noteikumiem, satikt dekānes, mācībspēkus un studentus, saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem par studiju saturu un procesu, studiju maksām, kredītiem un budžeta vietām.

Liepājas Universitātes 1. stāva vestibilā četras fakultātes – Dabas un inženierzinātņu, Humanitāro un mākslas zinātņu, Pedagoģijas un sociālā darba un Vadības un sociālo zinātņu fakultātes iepazīstinās ar studiju piedāvājumu. Šeit varēs uzzināt par to, kādas iespējas sniedz studijas katrā no fakultātēm, kādas profesijas iespējams iegūt absolvējot universitāti, kā arī iepazīties ar informāciju par to, kur darba vietu raduši Liepu absolventi.

Studiju programmas “Komunikāciju vadība” 3. kursa studente Anita Lazdeniece saka: “Liepājas Universitātē studēt ir patīkami, jo pasniedzējiem ir individuāla pieeja katram no studentiem. Te ir draudzīga vide, interesants studiju process. Man pašai patīk iespēja darboties Studentu padomē. “

Visi interesenti tiek gaidīti viņiem ērtākajā laikā – ceturtdien un piektdien no 11.00 līdz 17.00 un sestdien no 11.00 līdz 15.00.