Katru reizi, kad sācies atkal jauns gads, mēs apņemamies savest kartībā sava maciņa saturu un kļūt atbildīgāki savos tēriņu paradumos. Protams, jūs varat ķerties klāt tādiem tradicionālajiem finanšu uzdevumiem, kā piemēram, izveidot ikmēneša budžetu, pieturēties pie tā izpildes, izsekot visas izdevumu pozīcijas, vispirms nomaksāt visus parādus, kur Compeuro portāls var nākt palīgā ar kredītu apvienošanu un optimizēšanu, un tamlīdzīgi. Taču ir arī vairāki netradicionāli veidi, kā savest kārtībā savas finanses visa gada garumā, un dažreiz pievienot dažas netradicionālas stratēģijas ikdienas mērķu sasniegšanai, var tikai papildināt ieguvumu sarakstu. Ja esat gatavi pamēģināt kaut ko jaunu, piedāvājam jums ieskatu variācijās, kā nokļūt līdz personīgo finanšu veselības.

1. Saražojiet mazāk pārtikas atkritumu

Mūsdienās pārtikas produkti ir tik viegli un bagātīgi pieejami ikvienam pilsētniekam, ka mēs to bieži vien izmetam miskastē. Nesenie Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) pētījumi atklāja, ka lielākā daļa patērētāju ik gadu iznīcina teju 25% no iegādātajām pārtikas precēm. Vai tas neizklausās absurdi un nelietderīgi? Varam tikai apjaust cik daudz tas sanāk gada ietvaros uz vienu mājsaimniecību, kas būtībā ir miskastē izmesta nauda. Sekojot līdzi savai ēdienkartei un saražojot mazāk pārtikas atkritumu, ģimenes varētu ietaupīt ļoti lielus finanšu līdzekļus, kurus tālāk varētu novirzīt svarīgāku maksājumu segšanai. Kā viens no risinājumiem varētu būt jauna paraduma ieviešana – nepieciešamo pārtikas preču iepirkumu saraksta izveide. Šāds saraksts būtu jāsastāda ikreiz, kad dodieties uz pārtikas veikalu, vispirms veicot inventarizāciju jau esošajās pārtikas precēs, kas atrodas mājās, lai izvairītos no dublikātiem, kā arī lai maksimāli izmantotu to, kas jau ir sagādāts. Noderēs arī iknedēļas ēdienkartes izveidei, izmantojot visas svaigās sastāvdaļas vispirms, lai izvairītos no bojājumiem.

2. Ierobežojiet savus krājumus un kolekcijas

Lai, kas arī būtu tas, ko labprāt krājat, tas viss veido nevajadzīgu izdevumu kopumu. Bieži lietas, kuras mēs krājam sentimentālu iemeslu dēļ, praktiski ir nederīgas un aizņem gan vietu telpā, gan arī liek mums nelietderīgi tērēt savus naudas līdzekļus. Ko jūs krājat? Atveriet skapjus, apskatiet savas pieejamās noliktavas, mājas bēniņus vai garāžu. Kolekcija veidojas ne tikai no priekšmetu kopuma, kas izgatavoti ierobežotā produkcijas izlaidumā, piemēram, monētas, pastmarkas vai auto modelīši un tamlīdzīgi, tās var būt arī jebkuras citas līdzīgas lietas, kas uzkrātas lielā daudzumā, piemēram, apģērbs, grāmatas, skulptūriņas, suvenīri no ceļojumiem, elektroierīces. Kolekcija ir viss, ko esat uzkrājis gadu gaitā, bet reāli ikdienā neizmantojat. Izpētiet savu priekšmetu kolekciju un novērtējiet tās kopējās izmaksas. Cik daudz vietas jums nepieciešams īrēt, lai to iegādātos un uzturētu? Vai īrējat speciālu noliktavu vai garāžu? Ietaupītais naudas daudzums būs atkarīgs no jūsu kolekcijas veida un jūsu spējām atteikties no šī ieraduma – krāt, kā arī tā, par cik to visu izdosies pārdot tiešsaistē vai izsolēs.

3. Izskaudiet impulsu radītus pirkumus

Nevienam patērētājam vairs nav nekāds noslēpums, ka visi veikali ir izveidoti un izkārtoti tā, lai panāktu lielāku pircēju ieinteresētību un velmi nopirkt impulsa karstumā. Pārtikas preču veikali, aptiekas un jebkurš cits mazumtirgotājs tirdzniecības centrā zina, ka izpārdošanas akcijas, lojalitātes kartes un īpaši preču izkārtojumi, neticami automašīnas kredīti ar zemiem ikmēneša maksājumiem rada pircējos vēlmi rīkoties pēc impulsa, ne pēc reālas vajadzības. Tādā veidā tirgotājiem izdodas pārliecināt patērētājus nopirkt preces, kuras viņi vēl dienas sākumā nebija plānojuši iegādāties. Pat zinot tirgotāju trikus – mēs bieži vien tik un tā iekrītam to izliktajos slazdos. Kā viens no ietekmīgākajiem risinājumiem ir vienmēr doties uz veikalu ar precīzi definētu sarakstu un stingru budžetu tēriņiem. Tikai tāpēc, ka kaut kas ir izlikts pārdošanā ar akcijas cenu, nenozīmē, ka tas ir labs darījums. Jūs ietaupāt jebkuru naudas summu, kuru neizdodat impulsu vadīti.