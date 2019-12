Nodoklis nākamgad pacels gružu tarifus Liepājā

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas operatori izziņojuši, cik iedzīvotājiem no 1. janvāra būs jāmaksā par nešķiroto gružu izvešanu. Pakalpojums sadārdzināsies saskaņā ar izmaiņām dabas resursu nodokļa (DRN) likmē. No 2020. gada DRN par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu poligonā "Ķīvītes" pieaugs no 43 eiro līdz 50 eiro.

Tādējādi par atkritumu apglabāšanu poligonā nākamgad būs jāmaksā 54,96 eiro (bez PVN) par vienu tonnu. Saskaņā ar DRN likumu, nodokļa likmes pieaugums notiek katru gadu līdz 2020. gadam. Ņemot vērā, ka apglabāšanas izmaksas veido lielāko daļu atkritumu apsaimniekošanas tarifā, gaidāmās izmaiņas skars arī izmaksas par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

"Nodokļa likmes kāpums notiek jau daudzus gadus un ir pamatots ar rūpēm par apkārtējo vidi," skaidro poligona "Ķīvītes" apsaimniekotāja SIA "Liepājas RAS" valdes loceklis Normunds Niedols. Ir jāmācās šķirot atkritumus un jāpilnveido tehnoloģijas, kā to labāk darīt. DRN likmes kāpums pagaidām ir fiksēts līdz 2020. gadam, taču N. Niedols domā, ka tendence saglabāsies arī turpmāk. "Runājot par iespaidu uz iedzīvotājiem, tas ir niecīgs, 5–6 centi no iedzīvotāja mēnesī, apmēram inflācijas līmenī. Tendence ir pamatota un pareiza – likt domāt, kā vairāk atšķirot atkritumus, kā zaļāk dzīvot, kā mazāk radīt atkritumus gan iepērkoties, gan savā rīcībā un uzvedībā, gan izmetot laukā nevajadzīgas lietas," uzsver "Liepājas RAS" vadītājs.

Pagaidām "Dabas resursu nodokļa likums" paredz nodokļa paaugstināšanu 2020. gadā. "Tas, vai vēlāk vēl būs nepieciešamas izmaiņas, tiks vērtēts," informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrisko attiecību daļa.

Sadzīves atkritumu izvešanas tarifi (eiro, bez PVN)

Pašlaik No 1.01.2020. Maksa par 0,12 m3 konteinera izvešanu

SIA "Eko Kurzeme"

(Liepāja, Pāvilosta, Grobiņa, Aizpute) 14,21 14,58 2,12

SIA "Eko Kurzeme" (Durbe) 15,64 16,01 2,34

"Vides pakalpojumu grupa"

(Liepāja, Priekule, Rucava, Vaiņode) 14,09 14,43 1,73

SIA "Clean R" (Nīca) 20,66 21,19 2,54