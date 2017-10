Pica Tavai gaumei tagad arī uz liepājnieku galdiem

Sākot ar 13. oktobri Liepājas atpūtas un izklaides centrs „Dzintara boulings” liepājniekiem piedāvās arī picu piegādes servisu. Gardās picas varēs saņemt visas dienas garumā - klientam ērtā vietā un laikā. Bezmaksas piegāde 13. oktobrī visiem picu pasūtījumiem.

Līdz šīm „Dzintara boulings” liepājniekiem nodrošināja dažādas izklaides iespējas – boulinga spēles un turnīrus, vairākas izklaides aktivitātes bērniem, kā arī virtuves un bāra piedāvājumus. Lai iepriecinātu katru picu gardēdi, tiek uzsākta arī picu izvadāšana.

Darba laiks, kad katrs liepājnieks varēs remdēt savu izsalkumu, būs no plkst. 10:00 līdz 22:00 no pirmdienas līdz ceturtdienai, savukārt piektdienā un sestdienā no plkst. 10:00 līdz 24:00. Svētdienās, tāpat kā nedēļas pirmajās dienās, no plkst. 10:00 līdz 22:00.

Jau gadiem „Dzintara boulings” klientiem ir piedāvājis plašu izvēles un garšas klāstu picām. Tagad, kad uzņēmums vēlas klientiem nodrošināt picu piegādes servisu, ēdienkartē būs vēl divas jaunas garšu kombinācijas. Jaunās un sātīgās picas, kuras varēs nogaršot „Dzintara boulings” atpūtas centrā esot uz vietas, vai pasūtot ar piegādi, būs: „Talcinieku” un „Spēka”.

Kaut arī pica nav tradicionālais latviešu ēdiens, apaļo karstmaizi ir iecienījušu teju katrs „Dzintara boulings” apmeklētājs. Picās tiek izmantoti svaigi produkti, padarot tās īpaši gardas.

Picu piegādes serviss tiek nodrošināts visas dienas garumā, lai ikviens picas mīļotājs varētu iegādāties picu savai gaumei. Jauno pakalpojumu uzņēmums nodrošinās liepājniekiem, kuri vēlas paēst sātīgas pusdienas ar kolēģiem, vakariņas ģimenes lokā vai mājas ballītē kopā ar draugiem.

Lai pieteiktu pasūtījumu, klientiem jāzvana pa tālruņa numuru: 25528000.

· Pasūtījumu piegāde tiek nodrošināta Liepājas pilsētas teritorijā.

· Pasūtījumiem līdz 15 EUR piegādes cena 2 EUR.

· Pasūtījumiem virs 15 EUR piegāde būs BEZ MAKSAS!

Piegādes laiks:

P. – C.: 10:00 - 22:00

Pk. – Se.: 10:00 - 24:00

Sv.: 10:00 - 22:00

Vairāk informācijas:

http://dzintaraboulings.lv/liepaja/bars/picas/

http://dzintaraboulings.lv/