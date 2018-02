Red Sun Buffet aicina uz Valentīndienu un Spāņu vakaru.

14.februārī no plkst.16 aicinam uz īpašu vakaru kafejnīcā "Red Sun Buffet", Pasta ielā 2.

Burvīgas vakariņas un neatkārtojama noskaņa ir ideāls komplekts Sv. Valentīna dienai.

Viesiem ir sagatavota Īpaša ēdienkarte:

*Cepts kamambērs ar dzērveņu mērci

*Pasta ar jūras veltēm

*Mīdijas baltvīna un saldā krējuma mērcē

*Paelja ar vistu

*Paelja ar jūras veltēm

*Citrona- Laima siera kûka

*Eklēru izlase

*Beļģu vafeles

*Tiramisu

Savukārt piektdienas, 16 februārī, vakarā "Red Sun Buffet" aicina uz jau tradiciānālo nacionālo ēdienu vakaru ''bufetē''.

Šonedēļ notiks ''Spāņu noskaņu vakars''.

Lai baudītu citu valstu nacionālo virtuvju ēdienus, nebūt obligāti nav jābrauc uz šo valsti.

Kafejnīcā tiks piedāvāta īpaša ēdienkarte ar spāņu ēdieniem.

Galdiņu rezervēšana pa tālruni 25858580.

Pludmales kafejnīca “Red Sun Buffet” darba dienās apmeklētājus gaidīs no plkst.11 līdz 19, bet brīvdienās – no plkst.11 līdz 21, un par savu pastaigu galamērķi to iespējams izvēlēties jau šonedēļ.