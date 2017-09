Sarkano saulrietu pludmalē Liepājā atvērta pirmā ziemas kafejnīca

Liepājas centrālajā pludmalē šoruden darbu sākusi pirmā kafejnīca, kas apmeklētājus uzņems visa gada garumā. Jaunā kafejnīca atrodas pludmalē, aiz tenisa kortiem, līdzās jau labi pazīstamajam pludmales bāram “Red Sun Buffet”, kas ir arī jaunā projekta īstenotāji.

“Ideja par šādas kafejnīcas izveidi, kas darbotos arī ziemā, mums radās jau pirms četriem gadiem, un beidzot esam šo sapni arī piepildījuši. Tagad liepājnieki un pilsētas viesi savas pastaigas pa Jūrmalas parku un pludmali arī ziemā varēs papildināt ar karstu kafiju, vērojot jūru un burvīgos Liepājas saulrietus siltās telpās,” stāsta “Red Sun Buffet” īpašnieks Mareks Alberts.

Kafejnīca iekārtota siltinātos konteineru moduļos, un tajā ir sēdvietas vairāk nekā 50 cilvēkiem.

“Jaunā pludmales kafejnīca vienlaikus būs arī ekskluzīvs birojs, jo apmeklētājiem pieejamas gan elektrības rozetes, kur pieslēgt savus portatīvos datorus, gan arī bezvadu internets. Līdz ar to pēcpusdienas darba cēlienu katrs varēs apvienot ar veselīgu pastaigu līdz jūrai un izvējošanos, kā arī ierastās vides nomaiņu, kas savukārt veicina radošo domāšanu,” stāsta M. Alberts.

Pludmales kafejnīca “Red Sun Buffet” darba dienās apmeklētājus gaidīs no plkst.12 līdz 20, bet brīvdienās – no plkst.11 līdz 21, un par savu pastaigu galamērķi to iespējams izvēlēties jau šonedēļ. Tāpat jaunās telpas varēs nomāt dažādiem pasākumiem, par ko interesi jau izrādījuši vairāki pasākumu rīkotāji un uzņēmumi.

Jaunajā pludmales kafejnīcā būs pieejami dzērieni un dažādi konditorejas izstrādājumi, savukārt pusdienās “Red Sun Buffet” joprojām aicinās uz restorānu Pasta ielā 2.

“Red Sun Buffet” projekta īstenošanai saņēmusi arī 4000 eiro atbalstu Liepājas domes rīkotajā konkursā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.