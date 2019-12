Suitu tautas medicīna

Suitu novadā ārstu pieejamība zemniekiem agrākos laikos bijusi visai nosacīta. To pakalpojumi – dārgi un bieži vien pieejami, tikai ceļojot lielus attālumus. Tāpēc plaši izplatītas bijušas dažādas pašārstēšanās metodes. Šis un tas no tām tiek epizodiski izmantots suitos vēl arī šodien. Par dažām metodēm pat joprojām tiek apgalvots, ka tās ir efektīvākas par modernajām zālēm, bet, vai izmantot tās savas veselības uzlabošanai, jālemj katram pašam.



#Oglēs izcepts sīpols ar visu mizu bērniem jāēd pret saaukstēšanos, augstu asinsspiedienu, iesnām.

#Uz sāpošām locītavām, ja ir pampums, sēja dadža, kāposta lapas arī ceļmallapas. Ar kāpostu lapām pat ūdeni varot no ceļgala dabūt ārā.

#Ja sāpēja galva, pietina pie tās svaiga kartupeļa ripas. Varēja iesmērēt sāpošo vietu arī ar kartupeļu sulu. Zaļš (sauli redzējis) kartupelis ir stiprāks un iedarbīgāks.

#Siltus govs mēslus jauca ar siltu, tikko slauktu pienu un deva dzert pret tuberkulozi, plaušu karsoni un dažādām plaušu slimībām. Arī masalām. Tas bijis pat efektīvāk nekā modernās zāles, kamdēļ šo metodi smagos gadījumos ieteikuši arī ārsti. No mēsliem nepieciešama tikai šķidrā frakcija (sula), ko iegūst, izspiežot mēslus caur marli. Tad arī smaka neesot tik izteikta. Pieticis arī ar dažiem pienam pievienotiem pilieniem. Ir versija, ka tas varētu darboties šādi: tikko slauktā pienā ir dabiskās antibiotikas. Savukārt govju mēsli ir pārpilni ar mikroorganismiem. Piena antibiotikas nogalina kaitīgos mikrobus, bet derīgie izdzīvo. Līdz ar to cilvēks dabū milzīgu devu derīgo mikrobu, kas palīdz organismam cīnīties ar slimības izraisītājiem. Vai tas tā patiešām ir – grūti spriest. Otrs gatavošanas paņēmiens: svaigus govs mēslus ieliek drāniņā, ko cieši sasien, izveidojot tādu kā mēslu bumbuli (vēlākos laikos – vairākās kārtās saliktā marlē) un vāra pienā, tad karstu dod dzert pret tuberkulozi, pret garo klepu, plaušu karsoni, arī pret ļoti augstu temperatūru. Gatavo dzērienu sauca par zembelēm – nu i jāsavār zembels.

#Pret tuberkulozi un citām plaušu slimībām, pat bezcerīgos gadījumos, lietojuši suņa taukus, izšķīdinātus spirtā. Agrākos laikos tieši šī iemesla dēļ esot zaguši treknus suņus.

#Ja gribēja labu veselību un ilgu mūžu, krupi vai odzi lika spirtā un šo spirtu pamazām dzēra. Spirts no dzīvnieka izvilka indi un kļuva brūns. Šo spirtu lietoja arī locītavu sāpēm, smērējot sāpošās vietas.

#Sāli ietina lupatā, uz plīts uzkarsēja un tina klāt pie locītavām, lika pie galvas vai muguras, lai mazinātu sāpes.

#Ja sāpēja zobs, lai to nomērdētu, zoba caurumā ielika sērkociņa zēveli (sastāvu, kas uzklāts uz sērkociņa galviņas, nezin, vai šodien ražotās der). Sāpes vispirms pieņēmās un pēc tam pārgāja. Ir dzirdēts, ka zoba nervs ticis mērdēts arī ar drudžaliepu (zalkteni). Tomēr ar to eksperimentēt nevajadzētu, jo tas ir ļoti indīgs augs, kuram visas daļas ir indīgas.

#Pret rozi tai virsū lika ievu mizas, kuras pietina ar tumši zilu papīru. Atstāja tā uz vairākām dienām. Uz zilā papīra ar (vēlams) svētītu krītu savilka vienu vai vairākus krustus, skaitot īpašus vārdus. Suitiski par šo teica: "glāba rozi" – ārstēja no rozes.

#Ja deguns asiņoja – nostādīja cilvēku pie durvju stenderes un lika iztaisnot kreiso roku un turēt to uz augšu. Pēc laika deguns vairs neasiņoja. Asinis riņķo pa augstāko ceļu, tā atslogojot asinsspiedienu galvai.

#Lai labi sadzītu kaulu lūzumi un arī kaulu stiprumam, krievu cara laika vara monētai ar vīli izrīvēja nedaudz metāla, skaidas iejauca skābā krējumā un izmaisīja. Pēc kādām dienām tas krējums kļuva zaļš kā vara skārda baznīcu jumti (izveidojās CuCO3). Tas nelielās devās (pa tējkarotei dienā) bija jāēd. Iespējams, smērēja arī uz vārīgās vietas.

#Ja piemeties miežagrauds, kaut kas iebiris acī vai tā citādi iekaisusi, acī pilināja nesacukurojušos medu. Vecāki cilvēki laiku pa laikam medu acī pilināja, lai nokož to plēvi, kad redze pasliktinājusies kataraktas dēļ.

#Augoni var likvidēt ar saspaidītu rupjo maizi, ko vakarā piesien augonim. No rīta viss kā korķis izlec laukā.

#Ja uzmetusies aukstumpumpa, kamēr tā vēl maza, to smērē ar ausu sēru. Pumpa ātri pāriet.

#Pret caureju lietoja izkaltētas kalmju saknes. Tās ar smalku rīvi sarīvēja, pārlēja ar karstu ūdeni un dzēra kā tēju.

#Ja organismu bija apsēduši augoņi, ēda maizes raugu. Jo uzskatīja, ka šo problēmu rada netīras asinis un ka maizes raugs tās tīra. Vietu, uz kuras bija augonis, turēja (mērcēja) kumelīšu tējā vai, ja tās nebija, vienkārši karstā ūdenī. Mērcēšana veicināja augoņa nobriešanu, pēc kuras to varēja pārdurt un iztecināt strutas.

Avots: "Suitu parlamenta" konts feisbukā

