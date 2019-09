Zaļo ideju RE!STRĀDE Liepājā

Jau šo sestdien, 28. septembrī, kad daudzviet notiks Miķeldienai veltīti gadatirgi, arī Liepājas Pētertirgū tirgosies amatnieki, zemnieki un dažādi meistari, bet neierastāk kā citus gadus, šajā dienā Liepājas tirgū darbosies arī Zaļo ideju Re!Strāde. Tas būs praktiski izglītojošs vides izglītības pasākums ar dažādām aktivitātēm un radošajām darbnīcām, ko īsteno biedrība “Dzīvo Zaļāk!” sadarbībā ar SIA “Liepājas RAS”. Projekts tiek realizēts ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Vides akcija Zaļo ideju Re!Strāde tiek veidota ar mērķi veicināt Liepājas reģiona sabiedrības apziņas maiņu, lai panāktu ilgtspējīgu resursu izmantošanu un videi draudzīgu paradumu ieviešanu ikdienā. Projekta ietvaros septembrī jau īstenoti divi pasākumi - atkritumu poligonā “Ķīvītes” un Aizputē. Liepājā notiks akcijas noslēguma pasākums, kurā būs iespēja smelties vērtīgas idejas no Latvijā zināmiem vides aktīvistiem.

Biedrības Zero Waste Latvija pārstāvji pastāstīs, kā ikdienā iespējams dzīvot saskaņā ar bezatkritumu pieeju, praktiskajās darbnīcās parādīs un mācīs, kā pašiem pagatavot lūpu balzamu, vaskadrāniņu pārtikas produktu iesaiņošanai un auduma maisiņu, kurā salikt tirgū nopirktos kārumus. Latvijā populārā bloga Seek the Simple autori Laura un Andis Arnicāni pastāstīs, kas ir Kapsulas garderobe, kāpēc tā ir nepieciešama un demonstrēs, kā to labāk veidot. Biedrība Zaļā brīvība aicinās pievērst uzmanību pārtikai un tās patēriņam projekta “Ar cieņu par pārtiku” ietvaros. Savukārt Latvijas Zaļais punkts pastāstīs visu par atkritumu šķirošanu un aicinās virtuāli paskatīties uz atkritumu kalnu no augšas. Poligona “Ķīvītes” apsaimniekotāji Liepājas RAS iepazīstinās ar vides izglītības iespējāmpoligonā un piedāvās spēlēt videi draudzīgas spēles. Pasākumu vadīs aktieris Marģers Eglinskis. Ieeja bez maksas.

Nosaukums “Zaļo ideju RE!Strāde” veidots kā dažādu terminu apkopojums, simbolizējot:

RE! pievērs uzmanību, ieskatīties, kas šeit notiek!;

Samazini, lieto atkārtoti, nodod pārstrādei (no angļu val. Reduce, Reuse, Recycle);

Strāde - darbojies un aktīvu iesaisties ;

Estrāde vieta, kur notiek uzstāšanās un priekšnesumi.

Pasākumu Organizē: Biedrība “Dzīvo Zaļāk!”;

Sadarbībā ar: SIA “ Liepājas RAS”, biedrību “Serde”, SIA “ Liepājas Pētertirgus”, biedrību “Zaļā Brīvība” , biedrību “Zero Waste Latvija” , “Seek the Simple”, Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports”, Latvijas Zaļais punkts;

Atbalsta: Latvijas Vides aizsardzības fonds.