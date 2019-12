Zobārste: Silanti der ļoti apzinīgiem pacientiem

Atslēgvārdi zobārstniecība | bērni | zobu higiēnists | zobārsti | zobi | veselība | medicīna

Lai aizsargātu zobu no kariesa, tam var uzklāt speciālu, fluoru saturošu materiālu – silantu. To visbiežāk dara bērnu zobiem. Kas ir zobu silants un kad par to būtu jādomā, stāsta Liepājas Zobārstniecības poliklīnikas zobārste Agita Legzdiņa.

– Vai patiesība, ka silanti pēc iespējas ilgāk saglabā bērna zobu veselību?

– Jā, bet tad, ja tos uzliek pareizi un savlaicīgi, un to pārsvarā dara zobu higiēnisti. Silantus var likt tādiem pacientiem, kas regulāri, ik pa sešiem mēnešiem, apmeklē kādu no zobu speciālistiem. Jo, ja kāds gabaliņš no tā nodrūp, pastāv kariesa veidošanās risks. Nepārtraukti ir jāpārbauda, lai tas tur būtu.

Otrs veids, kā pēc iespējas ilgāk saglabāt zobu veselību, ir profilaktiskā zobu plombēšana. Ir bērni, kuriem izšķiļas zobi ar tumšām rieviņām. Tas nav kariess, bet gan pigments. Zobārsts emaljas robežās izņem pigmentu ārā un aizlej rieviņu ciet ar balto jeb kompozītmateriāla plombi, negaidot, kad tur izveidosies kariess.

– Teicāt, ka pēc silanta uzklāšanas svarīga ir kontrole. Kāpēc?

– Pirms silanta uzklāšanas, zoba virsma tiek apstrādāta ar skābi, līdz ar to virsma ir tā kā atvērta vaļā, poraina, negluda. Līdz ar to tur ātrāk pielīp aplikums, kas var veidot kariesu. Laba mutes veselība šajā brīdī ir ļoti svarīga.

– Tātad, ja silants ir uzklāts, atpakaļ ceļa nav un to jāturpina tikai atjaunot un atjaunot?

– Jā, visu laiku jākontrolē. Vai nu zobiņam ir silants, vai, ja tas nodrūp, – jāliek plombe. Jo, kā jau minēju, zobs ir apstrādāts ar skābi, līdz ar to – atvērts, un pastāv risks, ka tur var sākt veidoties kariess. Jo

silants ir "ielīmējies" starp zoba audiem. Tā ir neinvazīva zoba pasargāšana, bez urbšanas.

Silants var kalpot ilgstoši, un ne vienmēr tie nodrūp. Tā var notikt, ja sakodienā jau no sākuma uzlikts par augstu, vai, ja ir ļoti slikta higiēna. Arī tad, ja bērns kaut ko uzkož. Higiēnists to apmeklējuma reizē skatīs un redzēs. Arī zobārsts var defektu labot. Tāpēc ir nepieciešama regulāra kontrole. Bērnam ir jāatrod kontakts ar savu higiēnistu vai zobārstu, un pie viņa regulāri jāiet.

– Vai jūs ieteiktu uz zobiem klāt silantus?

– Pārsvarā to iesaka, bet zinu, ka domas par to dalās. Starp siekalām un zobu emalju ir jānotiek apmaiņai. Bet silants var būt kā barjera fizioloģiskai reminilizācijas un deminiralizācijas procesam. Ja silantu uzliek zobiņam, kurš vēl nav nobriedis, tā virsmiņa tiek izolēta no siekalām.

Atbildot uz jautājumu, sākšu ar to, ka zobu anatomija katram ir ļoti dažāda. Citiem bērniem zobiņam ir četri pauguri, divas rieviņas, un viņš ar tā kopšanu tiek veiksmīgi galā. Savukārt citiem atkal zobiņš ir ļoti grubuļains – izskatās kā tāds puķkāposts, ir pieci un pat seši pauguri. Lai bērnam atvieglotu tīrīšanu, šādos gadījumos es ieteiktu uzklāt silantu.

Piekrītu, ka silantus nevar likt jebkuram. Tikai apzinīgiem pacientiem. Jo nevar tos uzklāt un pazust uz ilgu laiku. Ja silants uz zoba nebūs, pluss mutē slikta higiēna, – pastāv kariesa risks.

– Kas ir silants?

– Silantam ir ļoti līdzīgs ķīmiskais sastāvs kā baltajām plombēm. Tikai tajā ir daudz vairāk fluora, kurš aizsargā un stiprina zobiņu. Silants mehāniski izlīdzina zobu emalju, kas atvieglo bērnam zobu tīrīšanu.

– Uz kādiem zobiem silantus klāj?

– Tikai uz pilnīgi veseliem zobiem. Pirmā gada laikā pēc zobu izšķilšanās un tikai uz daudzpauguru zobiem – ceturtajiem, piektajiem, sestajiem un septītajiem zobiem. To kožamajām virsmām, lai padarītu to līdzenāku.

Silants pasargā un stiprina zobu emalju tikai tajās vietās, kur ir uzklāts. Gar sāniem nē, tādēļ zobi arī turpmāk jādiego, jātīra zobu starpas, un viss pārējais.

– Tātad, ja silants ir uzklāts, tas nenozīmē, ka par zobiem var nerūpēties?

– Absolūti tā nav. Silanti ir ļoti jūtīgi uz mīksto aplikumu. Ja zobam būs virsū "kaudze" ar mīksto aplikumu, silants pastiprināti drups ārā. Atkārtošos, - tāpēc nepieciešama kontrole ik pa sešiem mēnešiem.

– Vai silantus var klāt arī uz piena zobiem?

– Jā, var. Un tagad ļoti bieži to arī dara. Bet tas būtu jādara agri – bērniņa divos, trīs gados. Bet ne visiem to var, jo bērns vienkārši neatļauj. Robeža varētu būt četri gadi. Jo mūsdienās bērniem ļoti ātri mainās zobi. Reti kuram ir kā pēc mācību grāmatas, – ka ceturtie un piektie zobi mainās astoņu, deviņu vai desmit gadu vecumā. Nu jau tas notiek sešos un septiņos gados.

– Silanta uzklāšanu valsts neapmaksā. Pēc jūs novērojumiem, – vai tas, ka izmaksas ir jāsedz pašam, ir šķērslis? Vai vecāki no tā atsakās, jo nevar samaksāt?

– Piekrītu, summa nav maza, bet ārstējot zobiņu izmaksas sanāktu daudz lielākas. Domāju, ka ne visi izvēlēsies silantus klāt uz piena zobiem, bet, ja iesaka dakteris un higiēnists, vecākiem par to vajadzētu padomāt. Tiem vecākiem, kuri par šo iespēju interesējušies, vākuši informāciju un kuri regulāri ved savus bērnus pie zobu speciālistiem, izmaksas parasti nav šķērslis.

– Vai silanti ir viena no jaunākajām tendencēm zobu aizsardzībai no kariesa Latvijā?

– Tā gluži nav. Jau tad, kad 2000.gadā beidzu higiēnista skolu, un tas bija piektais higiēnistu izlaidums Latvijā vispār, silantus izmantoja. Turklāt tajā laikā tos klāja bezmaksas. Nezinu, kāpēc tā šobrīd vairs nav. Iespējams, tam beidzās finansējums.

– Kādi būtu ieteikumi, kā saglabātu piena zobu veselību maziem bērniem pēc iespējas ilgāk?

– Pats svarīgākais – ir jātīra zobi. Un uzreiz, tikko tas ir izšķīlies. Mazulim nevajadzētu aiziet gulēt pie mammas krūts. Jo mammas pienā ir laktoze. Bērniņam uz priekšzobiem var izveidoties pudeļu kariess. Saprotu, ka tas var nebūt viegli – zīdainītis aizmieg, tev viņš jāmodina, lai iedotu padzerties ūdeni. Bet tad vismaz pirms aizmigšanas vai no rīta viņam izskalot mutīti. Ja zobiņu nevar noslaucīt ar marlīti vai notīrīt ar speciālo uzpirksteni, tad vismaz iedot padzerties tīru ūdeni. Pirms gulētiešanas nevajadzētu dot saldinātus dzērienus, jogurtus. Mēģiniet pieradināt pie tīra ūdens vai tējām bez cukura.

Mammai jau grūtniecības laikā ir jāēd pareizi, jādzer vitamīni, lai bērnam būtu stipri zobi. Jo piena zobu aizmetņi veidojas tad, kad bērniņš vēl ir mammas puncī.

Kad zobiņš izšķīlies, tā struktūru īpaši mainīt vairs nevar. Tos var tikai tīrīt un cīnīties ar sekām. Šajā brīdī savukārt var atkal iedot stiprību pastāvīgajiem zobiem, kuri aizmetņi ir bērna žoklītī. Bērniņam no sešu mēnešu vecuma ir jādod kaļķis, vismaz tumšajos ziemas mēnešos, ir jākontrolē D vitamīns, – tas ir ļoti svarīgi, jo ietekmē piena zobiņu stiprību.

– Laba mutes veselība tomēr ir vecāku atbildība. Vai piekrītat?

– Protams! Līdz 5.klasei jeb 10 gadu vecumam vecākam ir jākontrolē, kā bērns tīra zobus. Jo viņš vēl to neprot, vēl nav apguvis pareizo tehniku, tāpēc vecākam ar savu roku tos jāpārtīra. Tāpat vecāku atbildība ir pietiekoši un jau agrīni rūpēties par sava bērna mutes veselību.

– Īpaši, ja zobu veselība ir cieši saistīta ar bērna vispārējo veselību.

– Strutojošu zobu infekcija visvairāk ietekmē bērna plaušas, elpošanas sistēmu. Turklāt mikrofloru, kas bojā zobus, zīdainis var iegūt gan no brāļiem, māsām, gan vecākiem. To apliecina jaunākie pētījumi. Tāpēc ir svarīgi, lai visiem ģimenē būtu veseli zobi.

– Kādēļ pirmie zobi ir tik svarīgi? Kāpēc būtu jāizvairās no to izraušanas?

– Piena zobiem piemīt daudz vairāk funkciju, nekā tikai kost un sasmalcināt ēdienu. Tie nodrošina pareizu žokļu augšanu un patstāvīga sakodiena attīstību. Ja līdz trīs gadu vecumam tiek zaudēti daudz zobu, būtu jādomā par protezēšanu. Jo, ja bērns nespēj košļāt cietu barību, sejas muskuļi netiek pareizi noslogoti, un tas tiešā veidā ietekmē sejas kaulu augšanu.

Kas jāatceras vecākiem:

• Silantu uzklāšana neatbrīvo bērnu no rūpīgas zobu tīrīšanas 2 reizes dienā un veselīga, sabalansēta uztura kontroles.

• Silantu stāvoklis ir jākontrolē, apmeklējot zobu higiēnistu vai zobārstu 2 reizes gadā.

• Svarīgi ir atgādināt bērniem par pareizu un regulāru mutes un zobu kopšanu arī

ikdienā un ar savu rīcību būt par labu paraugu bērnam, jo agrīnā vecumā bērni atdarina vecāku darbības un paradumus.

• Arī bērniem nepieciešams apmeklēt zobu higiēnistu, kur speciālists notīra aplikumu un zobakmeni, ko nav iespējams notīrīt ar zobu birsti mājas apstākļos.

• Silantus var klāt arī pieaugušie, ja to lielie un mazie dzerokļi ir labā stāvoklī – veselas kožamās virsmas.

Avots: www.mammamuntetiem.lv

Bērnam – PAR BRĪVU!

• Līdz 18 gadiem – zobārsta konsultācija un zobu labošana pie speciālista, kurš noslēdzis līgumu ar Nacionālo veselības dienestu.

• Līdz 18 gadu vecumam – reizi gadā higiēnista apmeklējums (bet zobārsti iesaka divreiz gadā).

• 7, 11 un 12 gadu vecumā – higiēnista apmeklējums divreiz gadā.

• Līdz 18 gadiem – reizi gadā ortodonta konsultācija.