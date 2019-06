Artūrs Štālbergs kļūst par izlases ģenerālmenedžeri. "Liepājai" būs jauns treneris

Atslēgvārdi artūrs štālbergs, izlase, ģenerālmenedžeris, bk liepāja

Latvijas Basketbola savienība vakar pavēstīja, ka par mūsu valsts vīriešu izlases ģenerālmenedžeri ir apstiprināts basketbola kluba "Liepāja" valdes priekšsēdētājs un līdzšinējais galvenais treneris Artūrs Štālbergs. Viņš turpinās darbu kluba valdē, bet Liepājas vīriešu komandai tuvākajā laikā tiks izvēlēts jauns galvenais treneris, A. Štālbergs pastāstīja portālam.

LBS citē šīs organizācijas prezidentu Valdi Voinu: "Izvērtējot pretendentus, valdi visvairāk pārliecināja Artūra Štālberga līdzšinējā trenera un administratīvā darba pieredze. Jaunajam valstsvienības ģenerālmenedžerim priekšā ir atbildīgi uzdevumi, kas būs jārisina ļoti sasprindzinātā finansiālā situācijā un sarežģītos sportiskos apstākļos. Iepriekšējos darbos Artūrs pierādījis, ka nevairās no izaicinājumiem un spēj sasniegt izvirzītos mērķus."

Izlases ģenerālmenedžera pienākumi ir izstrādāt valstsvienības attīstības stratēģiju, kā arī organizēt un vadīt tās īstenošanu, komplektēt valstsvienības personālu, komplektēt valstsvienības sastāvu, izstrādāt valstsvienības budžetu un kontrolēt tā izpildi, piedalīties valstsvienības mārketinga aktivitāšu koncepcijas izstrādē, risināt visus organizatoriskos un administratīvos jautājumus, komunicēt ar medijiem.

Artūrs Štālbergs portālam vakar sacīja, ka viņš atrodas Rīgā un viņa pirmais darbs pēc apstiprināšanas amatā ir doties uz Basketbola savienību, lai izrunātu visas nianses: "Novembrī izlasei ir paredzēts pirmais sabraukums, lai gatavotos Eiropas čempionāta kvalifikācijai. Pirmie aktuālie darbi, protams, ir budžeta veidošana un līguma parakstīšana ar galveno treneri. Darba ir daudz. Tāpat arī Liepājā nekas neapstājas, turpinām gatavoties nākamajai sezonai. Vasara būs karsta gan tiešā, gan pārnestā nozīmē."

Speciālists neatklāja, kad būs zināms izlases galvenais treneris, bet sacīja, ka lēmums ir jāpieņem diezgan ātri: "Mans redzējums ir, ka vasaras laikā ir jāsarīko pāris mini treniņnometnes, lai jaunais treneris varētu iepazīstināt komandu, personālu un vadītājus ar savu filozofiju un taktiskajām niansēm. Lai nebūtu tā, ka spēlētāji pirmo informāciju iegūst novembrī, kad viņi ieradīsies uz treniņnometni. Tāpēc tagad pāris treniņnometnes būtu ļoti noderīgas."

Artūrs arī sacīja, ka pašlaik uz valstsvienības galvenā trenera amatu ir desmit kandidāti gan no Latvijas, gan no ārzemēm, bet tuvākajā laikā pretendentu saraksts tiks noīsināts līdz pieciem treneriem. "Ir izstrādāta konkrēta sistēma, kā tiks apstiprināts galvenais treneris. Izejot no šīs sistēmas un vadoties pēc noteikumiem, mēs mēģināsim treneri apstiprināt pēc iespējas ātrāk."

Tāpat A. Štālberga pienākumos ietilps komunikācija ar aģentiem un latviešu spēlētāju pārstāvētajiem klubiem, tādējādi viņa darba klāsts ir diezgan plašs, bet ir pozīcijas, ko var dalīt ar galveno treneri. "Visa pamatā ir darba akurāta plānošana. Ja viss ir saplānots, tad tas ir vieglāk izdarāms," sacīja Štālbergs.

Tāpat viņš atklāja, ka nepaliks BK "Liepāja" galvenā trenera amatā: "Jau pagājušajā gadā pēc manas atgriešanās no Lietuvas biju nolēmis, ka vairs netrenēšu. Taču saistībā ar jaunā kluba izveidošanu un daļēji ar steigu, gatavojoties sezonai, visu uzsākot no nulles, pēdējā brīdī tika pieņemts lēmums, ka es trenēšu Liepājas klubu – vasaras vidū nevarējām atrast atbilstošu kandidātu. Pēc sezonas beigām tas nekur publiski neizskanēja, bet mēs kluba vadītāju līmenī nolēmām, ka es neturpināšu trenēt, bet palikšu kluba valdē. Mums ir bijušas pārrunas ar vairākiem galvenā trenera amata kandidātiem. Domāju, ka nākamās nedēļas laikā tiks nosaukts BK "Liepāja" galvenais treneris. 99 procenti, ka viņš būs latvietis."

Kandidāts esot faktiski skaidrs, bet vēl ir paredzēta tikšanās ar Liepājas kluba prezidentu Āri Ozoliņu, un tad tikšot pieņemts galējais lēmums.