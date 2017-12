"Betsafe/Liepāja" pagarinājumā piekāpjas "Jūrmalai"

Atslēgvārdi basketbols | Betsafe/Liepāja | bbl

Ļoti aizraujoša "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) spēle noslēgusies Liepājā, kur vietējā "Betsafe/Liepāja" mērojās spēkiem ar "Jūrmalu". Pateicoties Jāņa Dilevkas precīzajam tālmetienam, komandas spēlēja pagarinājumu, kurā uzvaru izrāva "Jūrmala" - 89:88.

Spēles rezultātu jau pirmajā uzbrukumā atklāja Uģis Pinete, bet liepājnieki atbildēja ar pieciem punktiem trīs minūtēs. Drīz vien jūrmalnieki pārņēma vadības grožus savās rokās un nedomāja vairs izlaist no rokām. Liepājnieki pirmajā ceturtdaļā spēja gūt vien astoņus punktus, kamēr "Jūrmala" atbildēja ar 23, iegūstot pārliecinošu 15 punktu pārsvaru.

Pēc pēriena pirmajās 10 minūtēs "Betsafe/Liepāja" saņēmās un otro ceturtdaļu sāka ar 10:0 izrāvienu, kā arī sarūpēja pretiniekiem piezīmju normu nepilnu trīs minūšu laikā. Izrāvienu ar trīs punktu gājienu apturēja Edgars Jeromanovs, bet pēc tam tālmetienu realizēja Artūrs Strēlnieks (29:18). Liepājnieki ceturtdaļas otrajā pusē paļāvās uz tālmetieniem, bet tie nekrita grozā. Arī jūrmalniekiem spēle uzbrukumā nesekmējās, kas mājiniekiem deva cerību uz atspēlēšanos. Liepājas komanda sadeldēja deficītu zem 10 punktiem, bet tad tālmetienu uzbrukuma pēdējā sekundē realizēja Jānis Dilevka. Jūrmalnieki labi aizvadīja nākamo minūti, bet pēdējā minūtē liepājnieki spēja atspēlēt četrus punktus. Līdz ar to pēc pirmā puslaika rezultāts bija 40:29.

Otrā puslaika ievadā jūrmalniekiem turpinājās problēmas ar Šeļakova apturēšanu groza apakšā. "Betsafe/Liepāja" atkal sadeldēja deficītu zem 10 punktiem, turpinot atzīstami cīnīties pret šķietami stiprāko pretinieku. Liepājnieki turpināja šaut tālmetienus, bet trešajā ceturtdaļā tie arī krita grozā (42:47). Ceturtdaļas vidū mājinieki sadeldēja deficītu līdz četriem punktiem, kas radīja satraukumu pretiniekos. Līdz pat ceturtdaļas beigām liepājnieki pa punktam virzījās pretī rezultāta izlīdzināšanai, ko ļāva paveikt neatlaidīga cīņa abos laukuma galos. Pirms izšķirošajām 10 minūtēm "Jūrmala" bija vadībā ar 56:53.

Liepājniekiem ceturtās ceturtdaļas pirmajās minūtēs turpināja dominēt, kas ļāva izvirzīties vadībā (60:58). Pēc trīs ar pusi spēlētām minūtēm Jeromanovs pavilka savu komandu ar precīzu tālmetienu, bet pēc vēl pus minūtes atdeva lielisku piespēli ātrajā pretuzbrukumā, kas mājiniekiem lika ņemt minūtes pārtraukumu (66:63). Līdz ceturtdaļas vidum Roberts Krastiņš divreiz izlīdzināja rezultātu, bet pēc tam Šeļakovs pārtvēra bumbu un ātrajā pretuzbrukumā trieca to grozā no augšas (71:69). Jūrmalnieki turpināja netikt galā ar Šeļakovu, bet variants bija viņu sūtīt uz soda metiena līnijas, no kuras Liepājas komandas centram nebija tik viegli gūt punktus. Nepilnas trīs minūtes līdz pamatlaika beigām Šeļakovs realizēja vienu soda metienu, bet pirmais pie bumbas bija Rihards Bērziņš, dodot savai komandai piecu punktu pārsvaru (74:69).

Mača liktenis izšķīrās pēdējā minūtē, jūrmalniekiem spējot ātri atspēlēt četrus no pieciem punktiem (73:74). Atbildīgā brīdī Krists Pīternieks realizēja divus soda metienus, atjaunojot trīs punktu pārsvaru 28 sekundes līdz pamatlaika beigām. Pēc diviem minūtes pārtraukumiem "Jūrmala" stūrī atrada pieredzējušo Jāni Dilevku, kurš nepievīla komandas biedrus un izlīdzināja rezultātu (76:76). Liepājnieki nespēja atbildēt ar rezultatīvu uzbrukumu, kas nozīmēja pagarinājumu.

Tā rēķinu pēc spēlētas minūtes ar precīzu tālmetienu atklāja Jeromanovs, bet otrā laukuma galā soda metienus turpināja mest Šeļakovs, šoreiz trāpot abus. "Jūrmala" palika vadībā līdz ceturtajai minūtei, kad liepājnieki izvirzījās vadībā ar 85:82. Brīdi vēlāk Andrejs Šeļakovs nopelnīja piekto piezīmi, kas varēja būt kā labi, tā slikti "Jūrmalai". Jeromanovs svarīgā brīdī trāpīja tikai vienu no diviem soda metieniem, bet vēl bija visas iespējas uzvarēt. Sākoties pēdējai minūtei, aukstasinīgi no stūra tālmetienu trāpīja komandas kapteinis Pinete, atgriežot savu komandu vadībā. Viesu prieki bija īsi, jo Roberts Krastiņš iemeta sarežģītu metienu ar sodu. Liepājnieku divu punktu pārsvaru izdzēsa Jeromanovs, kurš raidīja grozā tālmetienu pāri rokām. Pēdējās septiņās sekundēs liepājnieki pamanījās izdarīt četrus metienus pa grozu, bet neviens no tiem nebija sekmīgs, kas "Jūrmalai" deva laimīgu uzvaru ar rezultātu 89:88.

Uzvarētāju labā 30 punktus guva un sešas rezultatīvas piespēles atdeva Edgars Jeromanovs, bet pa 11 punktiem Uģim Pinetem un Haraldam Kārlim. Liepājas komandā ar 22 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām rezultatīvākais bija Andrejs Šeļakovs, 21 punkts Robertam Krastiņam, bet pa 15 Tomam Leimanim un Kārlim Paulam Lasmanim.