"Liepāja" saspringtā galotnē izlaiž vadību un zaudē Raplā

Atslēgvārdi basketbols | bk liepāja

"Olybet" Latvijas - Igaunijas līgā zaudējumu piedzīvoja BK "Liepāja", izbraukuma spēlē ar rezultātu 96:99 piekāpjoties Ervīnam Jonātam un "Avis Rapla" komandai. Mača pēdējā minūtē liepājniekiem bija trīs punktu pārsvars, tomēr pēdējos uzvara Kurzemes komandai izpalika.

Jau spēles pirmajā minūtē potīti pamežģīja viens no "Avis Rapla" sākumsastāva spēlētājiem Svens Kaldre, kas izjauca mājinieku iecerēto spēlētāju rotāciju. Viņa vietā laukumā devās Gregors Ilves, kurš aizsardzības epizodē izgrieza celi un pameta laukumu klibojot. Taču par spīti sastāva problēmām Igaunijas komanda pārņēma mača vadību, sasniedzot 14:10 vadību ar laukumā atkal nākušā Kaldres trejaci. Liepājnieku rindās galveno pienesumu deva Džastina Džonsona rezultatīvais sniegums, bet caurgājienā starpību samazināja liepājnieku sastāvu šodien pastiprinājušais Mareks Jurevičus. Līdz ar pirmā ceturkšņa beigām tālmetienu grozā raidīja liepājnieks Eduards Hāzners, samazinot savas komandas deficītu pēc desmit nospēlētām minūtēm - 24:25.

Otrajā ceturksnī Indreks Kajupanks atguva četru punktu pārsvaru "Avis Rapla" komandai, bet ar saviem četriem punktiem pēc kārtas atbildēja Hāzners, savukārt Torenss Rovs pārņēma vadību Kurzemes vienībai - 33:31. Liepājniekiem savu pārsvaru perioda otrajā pusē izdevās palielināt līdz sešiem punktiem. Mājinieku rindās groza konstrukciju ar bumbas triecienu no augšas satricināja amerikāņu centrs Ronalds Delfs, bet lielajā pārtraukumā "Liepāja" devās ar sev labvēlīgo 48:43.

Pusotras minūtes laikā "Avis Rapla" basketbolisti otrajā puslaikā izkausēja visu liepājnieku iekrāto pārsvaru. Mača turpinājumā abas komandas saspringti cīnījās par iniciatīvu, abām vienībām apmainoties ar nelielu vadību. Trīs minūtes līdz trešā ceturkšņa beigām Hāznera un Jurevičus tālmetieni sasniedza vēju pilsētas komandai piecu punktu vadību (69:64). Mājinieku rindās ar četriem punktiem pēc kārtas atbildēja Kaldre, bet amerikāņu leģionāri panāca mājiniekiem +3. Perioda beigās gan atkal rezultatīvs strēķītis padevās liepājniekiem un Rovs ar divu punktu pārsvaru pirms pēdējām desmit minūtēm ļāva vadībā būt liepājniekiem - 76:74.

Noslēdzošajā ceturtdaļā no tālās distances pretinieku grozu turpināja apšaudīt Jurevičus un Hāzners, taču Latvijas komandai atrauties neļāva Kaldres un Kajupanka rezultatīvās darbības. Sešas minūtes pirms spēles noslēguma Ervīns Jonāts sadeldēja rezultāta starpību līdz minimumam - 85:86. Sākoties pēdējām divām minūtēm rezultāts bija neizšķirts, bet Džastins Džonsons caurgājienā guva divus punktus ar sodu. Dominiks Houkinss atbildēja ar izcīnītu bumbu uzbrukumā un diviem punktiem no apakšas, bet Džonsons pirms pēdējās minūtes atguva liepājniekiem trīs punktu vadību. Tomēr neatstājās arī Houkinss, kurš pēdējā minūtē raidīja grozā trīs punktu metienu. "Avis Rapla" pēc minūtes pārtraukuma izspēlēja sadarbību uz groza apakšu un pārņēma vadību. Pēdējā uzbrukumā "Liepājai" bija septiņas sekundes, lai izrautu pagarinājum. Taču Maksims Hudins zem groza pazaudēja bumbu un nespēja izdarīt piespēli brīvajam spēlētājam uz trīs punktu līnijas. Līdz ar to liepājnieki nepaspēja izdarīt metienu un piedzīvoja zaudējumu ar 96:99.