Bruģa Bumbas cīņas turpināsies pie “XL Sala”

Jau šo trešdien, 12. jūnijā, stāvlaukumā pie tirdzniecības centra “XL Sala” norisināsies otrais šā gada „Bruģa bumbas” čempionāta posms, kas pirmajā posmā kopumā pulcēja 28 komandas. Pieteikšanās iespējama no pulksten 17:00 - 17:30, bet sacensību sākums pulksten 18:30.

Šī gada „Bruģa bumbas” čempionāts sākās ar startiem Grobiņā pilsētas svētku ietvaros, kur kopumā startēja 28 komandas. Vislielāko interesi pirmajā posmā izrādīja „U-99 vīriešu” komandas, taču nav izslēgts, ka otrajā posmā sīvāka konkurence tiks sastādīta arī pārējās grupās.

U14 vecuma grupā par 1. posma uzvarētājiem kļuva vienība „Gurķi”, savukārt, U17 vecuma grupā nepārspēta palika komanda „Albāņu mafija”. U99 vīriem uzvarētāju gods tika komandai „Nīca/Supertuss”, bet sievietēm par uzvarētājām kļuva komanda ar visai amizantu nosaukumu „Ko Lūri!”. Savukārt par MIX grupas uzvarētājiem kļuva komanda „The Process”.

Kopumā tiks aizvadīti seši posmi, tādējādi izspēlēties būs iespējams ikvienam interesentam. Tāpat vēl bez basketbola spēlēm pasākumā tiks noskaidrots arī otrs finālists meistarības konkursā, kuriem pēdējā posmā būs jācīnās par galveno balvu – 100 EUR dāvanu karti, kuru sarūpēs tirdzniecības nams „Kurzeme”.

Pieteikšanās sacensībām būs iespējama sacensību dienā 1 – 1,5 stundas pirms tā sākuma, līdz ar to “XL Sala” posmam pieteikšanās notiks no pulksten 17:00 – 17:30. Dalības maksa no komandas būs 10 EUR, neatkarīgi, vai komandā spēlē trīs vai četri spēlētāji. Tāpat U14 un U17 vecuma grupās Liepājas sporta spēļu skolas audzēkņiem dalība pasākumā būs bez maksas, tādējādi veicinot šī sporta veida attīstību tieši jauniešu vidū. Tāpēc visi trešdienas vakarā – uz XL Salu!

Atgādinām, ka “Bruģa Bumbas” čempionāta posmi iet kopējā FIBA 3 x 3 basketbola kalendārā, tādējādi jebkuram dalībniekam ir iespēja krāt sev punktus un Latvijai Pasaules rangā!

Vecuma grupas:

U-14 zēni (2005. gadā dzimušie un jaunāki zēni)

U-17 zēni (2002. gadā dzimušie un jaunāki zēni)

U-99 vīrieši (vīrieši bez vecuma ierobežojuma)

U-99 sievietes (sievietes bez vecuma ierobežojuma)

MIX grupa (komandā spēlē vismaz viena sieviete)

„Bruģa bumba 2019” sacensību posmi:

2.posms 12. jūnijs 18:30 (XL Sala posms)

3.posms 28. jūnijs 18:30 (Street Burgers posms)

4.posms 13. jūlijs 11:00 (T/n Kurzeme posms)

5.posms 31. jūlijs 18:30 (LOC Olimpiskā centra posms)

6.posms 10.augusts 11:00 (T/n Kurzeme noslēguma posms).

Čempionātu atbalsta: Liepājas pilsēta, Pašvaldības aģentūra “Grobiņas Sporta centrs”, Liepājas Olimpiskais centrs, Porzingis Family Foundation, tirdzniecības nams “Kurzeme”, Street Burgers, Sportland un ADS Baltic.