LOC posms atnes pirmos Bruģa bumbas čempionus

Trešdien, 31.jūlija vakarā, stāvlaukuma pie Liepājas Olimpiskā centra tika aizvadīts pirmspēdējais piektais 2019. gada „Bruģa bumba” čempionāta posms, kurā kopumā piedalījās 25 komandas, tādējādi atnesot pirmos Bruģa bumbas čempionus.

Arī piektais šī gada posms nebija izņēmums un kopumā tas pulcēja aptuveni 100 basketbola cienītājus ne tikai no Liepājas, bet arī citām Kurzemes pilsētām. Vislielākā atsaucība šoreiz bija U14 zēnu grupā, kurā startēja deviņas komandas, bet spraigas cīņas bija vērojamas arī U99 vīriešiem, kurā piedalījās astoņas vienības.

Par 5.posma uzvarētājiem pašā mazākajā U14 vecuma grupā kļuva čempionāta līderi “Gurķi”, kuri aiz sevis 2. un 3.vietā atstāja tuvākos sekotājus “Ķieģeļus” un “Boti” basketbolistus. Šis panākums “Gurķiem” jau priekšlaicīgi ir nodrošinājis 1.vietu kopvērtējumā, taču cīņa par 2. un 3. vietu joprojām ir aktuāla. Līdzīgs scenārijs bija vērojams arī U17 jauniešu grupā, kur piekto panākumu tikpat aizvadītos posmos izcīnīja “Albāņu mafija”, kuri aiz sevis 2. un 3.vietā atstāja, attiecīgi, “Desas” un “Odziņu”, tādējādi jau priekšlaicīgi nodrošinot šīs vecuma grupas čempiona titulu. Savukārt pie otrās uzvaras U-99 sieviešu konkurencē tika pašreizējās līderes “Ko lūri”, aiz sevis 2.vietā atstājot savas tuvākās sekotājas “Beibes”. Savukārt godpilnā 3.pozīcija “Nāk vētra” basketbolistēm.

MIX grupā pie uzvaras tika pašreizējie čempionāta vicelīderi “Oskara Transports”, tādējādi pirms pēdējā posma bīstami tuvu pietuvojoties pašreizējai līdervienībai “The Process”. Savukārt U99 vīriešu grupā pie uzvaras tika pašreizējie vicelīderi “The Process”, kuri aiz sevis 2. un 3.vietā atstāja, attiecīgi, debitantus “Šodien nebūs” un pašreizējos līderus “Nīca/Supertuss” basketbolistus.

Pasākuma laikā tika noskaidrots arī piektais finālists meistarības konkursam un par šī posma uzvarētāju kļuva Markuss Gūža, kurš distanci “pieveica” 22 sekundēs. Atgādinām, ka galvenajā balvā, kura tiks izspēlēta pēdējā posmā, 10.augustā, uzvarētājs saņems 100 EUR dāvanu karti no tirdzniecības nama „Kurzeme”.

Līdz ar to, pieci posmi jau ir aiz muguras un noslēdzošais 6.posms norisināsies pēc nepilnām divām nedēļām, 10. augustā pulksten 11:00 pie tirdzniecības nama “Kurzeme”. Pieteikšanās sacensībām būs iespējama sacensību dienā 1 – 1,5 stundas pirms tā sākuma no pulksten 9:30 – 10:00. Dalības maksa no komandas 10 EUR, neatkarīgi, vai komandā spēlē trīs vai četri spēlētāji. Tāpat atgādinām, ka U14 un U17 vecuma grupās Liepājas sporta spēļu skolas audzēkņiem dalība pasākumā bez maksas, tādējādi veicinot šī sporta veida attīstību tieši jauniešu vidū.

„Bruģa bumba” kalendārs 2019:

6.posms 10.augusts 11:00 (t/n Kurzeme noslēguma posms).

5.posma rezultāti:

U-14 zēni

1.vieta „Gurķi” (Emīls Vizulis, Jānis Dejus, Kristers Briška)

2.vieta “Ķieģeļi” (Valters Cetrovskis, Rūdolfs Millers, Markuss Kulinskis, Kristaps Ramons)

3.vieta „Boti” (Kristers Cetrovskis, Gabriels Cetrovskis, Gustavs Riekstiņš, Viesturs Birsāns)

U-17 jaunieši

1.vieta „Albāņu mafija” (Kristers Matisons, Emīls Rukuts, Emīls Ozoliņš)

2.vieta „Desas” (Daniels Stirna, Elvis Polis, Raivo Cālītis)

3.vieta „Odziņa” (Kristofers Pūlītis, Linards Ore, Markuss Embūtnieks)

U-99 vīrieši

1.vieta „The Process” (Markuss Gūža, Jānis Ķudis, Dāvis Silenieks, Toms Biters)

2.vieta „Šodien nebūs” (Mārtiņš Kanenieks, Edgars Kanenieks, Niks Puriņš, Edgars Burkevics)

3.vieta „Nīca/Supertuss” (Arturs Malakausks, Raivis Kalējs, Artūrs Ķudis)

U-99 dāmas

1.vieta „Ko lūri” (Mariona Tamsone, Anna Auptmane, Elīna Zvaigzne, Annija Ķergalve)

2.vieta “Beibes” (Enija Meļķe, Luīze Briede, Ilze Kalna, Daniela Grigorjeva)

3.vieta „Nāk vētra” (Zane Līva, Laura Šmite, Evelīna Laugale, Megija Ķestere)

MIX grupa

1.vieta „Oskara Transports” (Kristaps Kabiņeckis, Elvis Šukteris, Elīna Zvaigzne, Raivis Kabiņeckis)

2.vieta „The Process” (Jānis Ķudis, Dāvis Silenieks, Markuss Gūža, Annija Ķergalve)

Čempionātu atbalsta: Liepājas pilsēta, Pašvaldības aģentūra “Grobiņas Sporta centrs”, Liepājas Olimpiskais centrs, Porzingis Family Foundation, tirdzniecības nams “Kurzeme”, Street Burgers, Sportland un ADS Baltic.