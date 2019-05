Sestdien Grobiņā tiek dots starts Bruģu Bumbai

Sestdien, 25. maijā, Grobiņas centrā pilsētas svētku ietvaros tiks aizvadīts pirmais no kopā sešiem plānotajiem 2019. gada Liepājas vasaras ielu basketbola čempionāta posmiem, kas pazīstams zem nosaukuma „Bruģa bumba”. Sacensību sākums pulksten 11:00.

Šī gada „Bruģa bumbas” čempionāts sāksies ar startiem Grobiņā pilsētas svētku ietvaros – jau 25. maijā. Pēc tam jūnija un jūlija mēnešos norisināsies pa diviem posmiem mēnesī labi zināmās vietās Liepājā – stāvlaukumā pie tirdzniecības centra “XL Sala”, tirdzniecības nama “Kurzeme”, kā arī iepretim Liepājas Olimpiskajam centram un LOC ledus hallei, kur norisināsies “Street Burgers” posms. Savukārt “Bruģa Bumbas” noslēgums gaidāms 10.augustā pie T/N “Kurzeme”, kur tiks noskaidroti šī gada čempioni visās vecuma grupās. Lai čempionātā varētu piedalīties plašāks dalībnieku skaits, šogad pasākuma organizatori ir nolēmuši posmus rīkot ne tikai darba dienas vakaros, bet arī sestdienās, tādējādi dodot iespēju tajās piedalīties plašākai auditorijai.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šogad sacensību organizatori ir nolēmuši atgriezties pie grupu klasifikācijas, kāda notika vairākus gadus atpakaļ, tādējādi paplašinot dalībnieku skaitu. Zēniem sacensības norisināsies trijās vecuma grupās: U-14, U-17 un U-99. Savukārt, meitenes tiks iedalītas vienā grupā: U-99. Un protams, neiztikt arī bez labi zināmās un ierastās MIX grupas, kur cīņas vienmēr ir bijušas vienas no saistošākajām.

Kopumā tiks aizvadīti seši posmi, tādējādi izspēlēties būs iespējams ikvienam interesentam. Tāpat vēl bez basketbola spēlēm pasākumā tiks noskaidroti arī individuāli meistarīgākie spēlētāji, kuri cīnīsies par galveno balvu – 100 EUR dāvanu karti, kuru sarūpēs tirdzniecības nams „Kurzeme”.

Pieteikšanās sacensībām būs iespējama sacensību dienā 1 – 1,5 stundas pirms tā sākuma, līdz ar to Grobiņas posmam pieteikšanās notiks no pulksten 9:30 – 10:00. Dalības maksa no komandas būs 10 EUR, neatkarīgi, vai komandā spēlē trīs vai četri spēlētāji. Tāpat U14 un U17 vecuma grupās Liepājas sporta spēļu skolas audzēkņiem dalība pasākumā būs bez maksas, tādējādi veicinot šī sporta veida attīstību tieši jauniešu vidū. Tāpēc visi sestdien – uz Grobiņu!

Vecuma grupas:

U-14 zēni (2005. gadā dzimušie un jaunāki zēni)

U-17 zēni (2002. gadā dzimušie un jaunāki zēni)

U-99 vīrieši (vīrieši bez vecuma ierobežojuma)

U-99 sievietes (sievietes bez vecuma ierobežojuma)

MIX grupa (komandā spēlē vismaz viena sieviete)

„Bruģa bumba 2019” sacensību posmi:

1.posms 25.maijs 11:00 (Grobiņas pilsētas posms)

2.posms 12. jūnijs 18:30 (XL Sala posms)

3.posms 28. jūnijs 18:30 (Street Burgers posms)

4.posms 13. jūlijs 11:00 (T/n Kurzeme posms)

5.posms 31. jūlijs 18:30 (LOC Olimpiskā centra posms)

6.posms 10.augusts 11:00 (T/n Kurzeme noslēguma posms).

Čempionātu atbalsta: Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde, Pašvaldības aģentūra “Grobiņas Sporta centrs”, Liepājas Olimpiskais centrs, Porzingis Family Foundation, tirdzniecības nams “Kurzeme”, Street Burgers, Sportland un ADS Baltic.