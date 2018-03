Cīņa par astotnieku turpinās

Atslēgvārdi basketbols | bundeslīga | sieviešu basketbols

Divas kārtas līdz Vācijas sieviešu basketbola bundeslīgas regulārās sezonas beigām liepājnieces Sabīnes Niedolas pārstāvētais Zārluī klubs "Royals" turpina cīņu par iespēju piedalīties izslēgšanas spēlēs. Kārtējā mačā "Royals" izbraukumā ar 80:73 pārspēja turnīra pastarīti "GISA LIONS SV" vienību no Halles.

Liepājnieces klubam izbraukuma spēle Hallē izvērtās diezgan grūta, jo "Royals" spēlei pieteica astoņas spēlētājas, bet mača ievadā traumu guva viena no centra spēlētājām Nani Ilmbergere, kura turpmāko spēli noraudzījās no rezervistu soliņa. Turklāt mājiniecēm zaudējums šajā cīņā nozīmēja pārcelšanos uz otro bundeslīgu. Sabīne Niedola maču nospēlēja bez maiņām un atzīmējās ar 24 punktiem un 17 atlēkušajām bumbām. Liepājniece trāpīja 10 no 18 divpunktu metieniem un 4 no 7 soda metieniem. Vēl Sabīnes rēķinā 3 rezultatīvas piespēles, 4 pārtvertas bumbas, 1 bloķēts metiens, 1 kļūda un 2 piezīmes.

Zārluī pilsētas vienība aizvadītajās 20 spēlēs ir uzvarējusi 8 mačos un turnīra tabulā atrodas 9. vietā. "Royals" 10. martā savā laukumā "Royals" tiksies ar priekšpēdējā vietā esošo Getingenes "BG 74 Veilchen Ladies", bet regulārais čempionāts Niedolai noslēgsies 17. martā izbraukumā pret vicelīderi "TSV 1880 Wasserburg".