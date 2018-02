Drīz Dubeņos dārzs ziedēs

Atslēgvārdi dzintra baka | basketbols

To vēl nevar pateikt, cik zemu šajās dienās mežu gali līgosies dziesmās Dubeņos, kur varenu jubileju svin un gan jau vēl kādas dienas turpinās svinēt izcilākā basketboliste visā Liepājas sporta vēsturē Dzintra Baka. Un arī tas vēl nav zināms, cik pasažieru šajās dienās neiekļūs autobusos, kuri dodas no Liepājas uz Dubeņiem, jo tos būs pārpildījuši gaviļnieces sveicēji. Taču par to gan nav nekādu šaubu, ka vēl nekad Dubeņos nav vienlaikus pulcējies tik spožs basketbola zvaigznājs, kurā mirdz gan pasaules vicečempiona un Universiādes čempiona, gan Eiropas gada labākās basketbolistes un olimpisko spēļu dalībnieces, gan Latvijas un PSRS čempionu tituli. Visi tie pieder vienai dzimtai, un šo basketbola dinastiju sāka šodienas jubilāre. Neaizietu citā pasaulē dzīvesbiedrs Imants, titulēto sportistu būtu vēl vairāk.

Lieki teikt, ka Dzintra gaidīja to brīdi, kad ciemos no Anglijas ieradīsies meita un znots Aiga un Andris Jēkabsoni, bet no Rīgas atbrauks mazmeita Anete Jēkabsone-Žogota. Taču domāju, ka viņa gaida arī to brīdi, kad beigsies svinīgā sumināšana, jo sēdēt goda krēslā cēli un nesatricināmi Dzintrai nav omulīgi. Cita lieta bija kādreiz basketbola laukumā, kur Dzintra jutās savā elementā. Tur viņa zināja, kas un kā jādara gan tad, kad spēlēja leģendārajā Rīgas TTT komandā, gan 19 sezonas bija liepājnieču līdere Latvijas meistarsacīkstēs, gan Latvijas izlases rindās izcīnot PSRS Tautu spartakiādes un Padomju Savienības čempiona nosaukumus.

Basketbolā viņa bija iekšā vēl daudzus gadus pēc tam, kad sportistes karjera beidzās. Jo, metalurgu sporta zālē skatoties meitas spēles un televizora ekrānā vērojot mazmeitas spēles, Dzintrai brīžam šķita, ka pati atrodas laukumā, kur Aigai un Anetei tagad jādara, lūk, tā, un šķendējās, ka viņas dara citādi. Vieglāk bija spēlēt pašai, nekā skatīties, kad spēlē meita un mazmeita.

Tagad Dzintra vairs neiet skatīties basketbolu. Uz jautājumu, kāpēc to nedara, atbild ar pretjautājumu: vai tās var saukt par Liepājas komandām, ja liepājnieku tajās tik maz? Un nav patīkami arī tumsā sēsties pie automašīnas stūres, lai atgrieztos Dubeņos. Kāpēc Dubeņos, ja visu mūžu dzīvojusi Liepājā? Tāpēc, ka kādreiz tur uzceltā dārza mājiņa tagad tapusi staltāka. Būtu vēl tenisa laukums un peldbaseins, būtu īsta villa vai rančo. Taču, lai izkustētos, Dzintrai pietiek ar puķu dobēm, košumkrūmiem, mauriņu, divām ābelītēm un vienu ķirsīti, kuri jākopj. Bet kustēties vajag, par to Dzintra ir pārliecināta, tāpēc gaida pavasari, kad visapkārt zeme ziedēs un dārzs arī. Un būs tik viegli elpot, nekādas krikas vairs nemocīs, un vai tādā gadījumā prasīties neprasīsies iet basketbola laukumā? Kad vēja spējā brāzmā iešalksies tuvējais mežs, tas tik ļoti atgādinās vairāku gadu desmitu laikā dzirdētās skatītāju ovācijas, ka asara nobirs, atceroties skaistos basketbola laikus. Bet ko atcerēties Dzintrai ir, ar ko lepoties arī ir, un vai tad tas nav daudz?