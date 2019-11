Grigorjeva un Loceniece saceļ troksni, Liepāja bez trīs līderēm zaudē Kauņai

Atslēgvārdi basketbols | liepāja/lsss

"Douglas" Baltijas basketbola līgā (WBBL) sestdien, 2.novembrī, notika viena spēle. "Liepāja/LSSS" savā laukumā zaudēja Kauņas "Aistes LSU" ar 72:91. Mājinieču rezervistes sameta 40 punktus – Loceniece 21, Grigorjeva 13.

Garākās un lielākās lietuvietes no pirmajām minūtēm radīja spiedienu groza tuvumā, piespiežot liepājniecēm nepilnās piecās minūtēs sakrāt komandas piezīmju normu.

Pirmajā ceturtdaļā mājiniecēm izdevās atbildēt ar agresīviem pretuzbrukumiem. Piemēram, Rūta Veidere vienreiz tika garām jaudīgajai Gabijai Šegždaitei, gūstot divus punktus ar sodu. Tādu situāciju nebija daudz – vairāk punktu izdevās iekrāt ātrajās pārejas vai ar tālmetienu palīdzību. Starpība minimāla – 23:24.

Neveiksmīgs pavērsiens notika otrās ceturtdaļas sākumā. Šegždaite pēc Veideres trīspunktu mēģinājuma uzgrūdās pretiniecei ar muguru, piespiežot pēdējai saķert labās kājas ceļgalu un atstāt laukumu.

Kauņas basketbolistes pirmajā puslaikā guva virsroku gan cīņā par atlēkušajām bumbām (11-20, uzbrukumā 3/7), gan brīvmetienu precizitātē (4/10 pret 13/14).

Pamazām viņas pārņēma iniciatīvu arī metienos no distances. Bagdanavičiene un Petrenaite līdz pārtraukumam realizēja 6 no 9 trīspunktu metieniem! Neraugoties uz to, situācija nebija bezcerīga – 37:48.

Rezervistes Līna Loceniece un Daniela Grigorjeva turpināja darbināt Liepājas uzbrukumu. Duets trešajā ceturtdaļā sameta 11 no 16 komandas punktiem, neļaujot Kauņai doties lielākā izrāvienā.

Augumu un spēka pārsvaru neitralizēt tomēr neizdevās. Kazočūite līdz trešās ceturtdaļas beigām realizēja 10 no 10 brīvmetieniem, savukārt Bagdanavičiene – 5 no 9 trīspunktniekiem. Pusstundas beigās mīnus piecpadsmit – 53:68.

Loceniece, Grigorjeva un Ketija Vihmane neļāva pretiniecēm mierīgi pabeigt spēli. Visas trīs otrajā puslaikā sasniedza divciparu robežu gūtajos punktos, nepilnas četras minūtes pirms pamatlaika beigām samazinot starpību līdz mīnus astoņi – 68:76.

Galotnei pietrūka cilvēku resursu – viena pēc otras piekto piezīmi saņēma Ketija Vihmane, Katrīna Trankale un Līna Loceniece.

Liepāja/LSSS – Kaunos Aistes LSU 72:91 (23:24, 14:27, 16:20, 19:23)