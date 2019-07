Jāiegulda laiks, sviedri un asaras

Atslēgvārdi basketbols | liepājas olimpiskais centrs | jānis timma | Dāvis be | dāvis bertāns | nometne

Šonedēļ Liepājā norisinās basketbola nometne, kas ir nosaukta savulaik mūsu pilsētas vīriešu basketbola komandā spēlējušā Latvijas izlases līdera Jāņa Timmas vārdā. Vakar šajā nometnē viesojās pazīstamais basketbolists Dāvis Bertāns, kurš trim desmitiem jauno sportistu pastāstīja par savu ceļu no dzimtās Rūjienas līdz Sanantonio un Vašingtonai.

Jānis Timma pastāstīja, ka viņam bieži jautā, kā var pieteikties viņa rīkotajai nometnei, un atklāja, ka viņam ir uzticamu treneru korpuss, kas atlasa jaunos basketbolistus: "Izvēlamies spēlētājus, kuriem ir azarts, kuri sevi nākotnē redz lielajā basketbolā. Man ir prieks strādāt ar tādiem spēlētājiem, kuri tevī ieklausās, uzdod jautājumus, interesējas par to, kam gāju cauri es un mani viesi. Ir patīkami strādāt ar bērniem, kas nāk un dara. Viņi no tā iegūst, un es ceru, ka tas viņiem nākotnē palīdzēs kļūt par labākiem spēlētājiem un labākiem cilvēkiem."

Eirolīgas kluba "Khimki" uzbrucējs arī pauž, ka nometnes trīs dienu laikā īsti nevar iemācīt labāk mest pa grozu vai labāk driblēt, bet var pastāstīt par dažādām niansēm, ieteikt kaut ko derīgu ikdienai, apspriest kaut kādas nianses, ar ko jaunieši ir saskārušies vai kas ir sagaidāms viņu turpmākajā karjerā.

Uz jautājumu par to, kāda nozīme J. Timmas karjerā bija Liepājas posmam, spēlētājs atbildēja: "Tā man bija laba sezona. Mani trenēja Agris Galvanovskis, Artūrs Štālbergs un Kaspars Mājenieks. Viņi man uzticējās, deva man spēles laiku. Es no tā daudz ieguvu. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc nometne notiek šeit, – šī pilsēta man ir devusi kaut ko nozīmīgu manā basketbolista karjerā, un es gribu kaut ko dot atpakaļ. Man liekas, ka tas ir tikai normāli."

Timmas dzimtā pilsēta ir Krāslava, Dāvis Bertāns nāk no Rūjienas, un tikpat labs piemērs par to, ka no nelielas pilsētiņas var aizkļūt līdz pasaules megapolēm, ir mūsu pašu Kristaps Porziņģis. Kādas īpašības sportistiem ir nepieciešamas, lai tas izdotos? "Man liekas, ka ir vajadzīgs gribasspēks, raksturs, cīņasspars. Tev nekad dzīvē uzreiz nesanāks tas, kam tu pieķeries. Ir jāiegulda laiks, sviedri, asaras, asinis. Ir jābūt raksturam, ir jābūt pacietīgam, ir jāstrādā un ir jātic sev. Es nāku no laukiem, Dāvis nāk no laukiem. Nākot no turienes, cilvēkiem katru mirkli ir sevi jāpierāda. Tev aiz muguras nestāv ietekmīgu draugu bari, tu esi viens. Tu nedrīksti padoties, un tev ir sevi jāpierāda jebkurā mirklī."

