Jākobsone un Kudule izslēdz "Horizont" saspēles vadītāju, Liepāja uzvar

Atslēgvārdi basketbols | liepājas papīrs

"Liepājas Papīrs" (2-2) sestdien, 2. decembrī, Austrumeiropas sieviešu basketbola līgas (EEWBL) A grupas spēlē Viļņā uzvarēja Baltkrievijas vicečempioni "Horizont Minsk region" (0-4) ar 65:47. Svētdien plkst. 12:00 tikšanās ar Nīderlandes komandu "FSG Royal Eagles".

Ilze Jākobsone otrajā minūtē netālu no gala līnijas atbruņoja pretinieču saspēles vadītāju Olgu Sivakovu, izprovocēja piezīmi un guva pirmos divus punktus Liepājas labā – 2:0. Pirmās ceturtdaļas turpinājumā liepājnieces vēl vairākas reizes pārķēra bumbu un guva daudz punktu pēc sāncenšu kļūdām. Ja neizdevās ieņemt labu pozīciju groza apakšā, bumba vairākas reizes tika izspēlēta uz āru Laurai Puriņai, kura realizēja divus tālmetienus.

Liepājnieces labi aizsargājās, otrajā ceturtdaļā dodot pretiniecēm maz iespēju izdarīt brīvus metienus. Vairākas reizes izdevās ātri pāriet uzbrukumā vai izspēlēt bumbu līdz brīviem metieniem no groza apakšas. Perimetrā Ieva Vītola pārņēma stafeti no Lauras Puriņas, izceļoties ar diviem precīziem tālmetieniem. "Horizont" nostrādājās, pretinieču spēlētājas nespēja atbrīvoties no sedzējām un izdarīja daudz grūtu, neprecīzu metienu. Liepājas pārsvars sasniedza 15 punktu atzīmi (35:20), bet puslaikā palika 12 punktu robežās – 36:24.

Pēc pārtraukuma Liepājas aizsardzība turpināja būt uzdevumu augstumos. "Horizont" izdevās tikt pie punktiem caurmērā katrā ceturtajā bumbas kontrolē un pretiniecēm neizdevās neviens vērā ņemams izrāviens. Uzbrukumā sekmes kļuva pieticīgākas – minskietes savilkās groza apakšā, bet vairāki tālmetieni izvēlās no groza tīkliņa. Neraugoties uz to, liepājnieces bija pārākas arī šajā ceturtdaļā – 46:32.

Izšķirošās desmitminūtes sākumā vairākas labas epizodes abos laukuma galos izdevās Emīlijai Gravai. Uzbrucēja izcīnīja atlēkušās bumbas uzbrukumā, guva otrās iespējas punktus, ātrajā izrāvienā iedeva piespēli Ilzei Jākobsonei – 55:37. Jāatzīmē arī Liepājas saspēles vadītāju sniegums, pilnībā neitralizējot Olgu Sivakovu. "Horizont" pirmā numura statistika 28 minūtēs: neviena precīza metiena, nevienas rezultatīvas piespēles, sešas kļūdas. Minskas pamata saspēles vadītāja Olga Zjuzkova saslima un uz Viļņu neatbrauca.