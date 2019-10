Atslēgvārdi basketbols | kristaps porziņģis | nba | Dallas Mavericks

Latvijas līdzjutēji Nacionālās basketbola asociācijas 2019./2020. gada sezonu gaida ar jaunām cerībām. Jaunās darbavietās ir iekārtojušies divi no trim mūsu valsts spēlētājiem, bet Liepājas fanus, protams, visvairāk interesē fiziskās sagatavotības ziņā progresējušā Kristapa Porziņģa gaidāmā atgriešanās NBA laukumos pēc vairāk nekā pusotra gada izlaišanas savainojuma dēļ.

Klubs

Viens no NBA šīgada iespaidīgākajiem darījumiem bija saistīts ar Kristapa Porziņģa aizbraukšanu no Ņujorkas jeb pilsētas, kas nekad neguļ, kā savulaik Lielo ābolu apdziedāja Frenks Sinatra.

Kuluāros mēļoja, ka šie Keipī jurģi bija iepriekš plānota stratēģija, kas paredzēja – vispirms mūsējais uzbūvē savu reputāciju leģendārajā, bet pēdējā laikā sportiski nevarīgajā klubā "Knicks",

bet vēlāk pārceļas uz komandu, kur gan nodokļos ir jāmaksā mazāk, gan arī ir labākas izredzes remdēt sportisko ambīciju izsalkumu.

Dalasas "Mavericks" gados jaunais un talantīgais sastāvs ļauj cerēt, ka Kristaps Porziņģis kādudien piepildīs savus sapņus kļūt par NBA labāko aizsardzības spēlētāju, par līgas vērtīgāko basketbolistu un piedalīties Zvaigžņu spēlē.

Taču prognozes liecina, ka diez vai tas notiks šosezon. NBA statistikas projekta "FiveThirtyEight" aplēses rāda, ka "Mavericks" izredzes iekļūt izslēgšanas spēlēs ir 68%, taču tikai 2% iespējamība nokļūt NBA finālā. Prognozes tajā triumfēt vērtējamas kā mazākas par 1%.

Vēsture

Dalasā 1967. gadā izveidoja profesionālo basketbola komandu "Dallas Chaparals", kas piedalījās NBA paralēli eksistējošajā Amerikas Basketbola asociācijā. Taču 1973. gadā šī vienība migrēja uz netālo Sanantonio un joprojām eksistē ar nosaukumu "Spurs".

NBA 1980. gadā atbalstīja uzņēmēju Dona Kārtera un Norma Sondžu lūgumu izveidot Dalasā jaunu klubu, kam deva vārdu "Mavericks", par godu TV seriālam vesternam ar tādu pašu nosaukumu.

Vārdam "Mavericks" ir vairākas nozīmes, no kurām par atbilstošākajām varētu izvēlēties "dumpinieki", "brīvdomātāji", "nemiera gari" un, protams, "jauns ērzelis", kas arī ir attēlots kluba aktuālajā logotipā.

"Mavericks" pašos pirmsākumos startēja prognozējami pieticīgi, bet drīz vien kļuva ne tikai par izslēgšanas spēļu pretendentu. Vēl vairāk – ērzeļi savā trešajā sezonā pārvarēja play-off divas kārtas, bet turpinājumā regulāri bija starp izslēgšanas spēļu dalībniekiem.

Sportisko panākumu virsotni "Mavs" sasniedza 21. gadsimtā – 2006. gadā dalasieši NBA finālsērijā ar 2-4 piekāpās "Heat", bet 2011. gadā tos pašu pretiniekus pārspēja ar 4-2.

"Mavericks" tagadējais īpašnieks ir ekstravagantais 61 gadu vecais miljardieris Marks Kjūbans. Tieši viņa vadībā "Mavericks" no viduvējības, kas uzvarēja 40% spēļu, kļuva par asociācijas grandu (69% uzvaru regulārajā sezonā) un NBA čempionu.

KOMENTĀRI

"Mavericks" galvenais treneris Roberts Kārlails:

– Mēs ejam uz priekšu minūti no minūtes, stundu no stundas un dienu no dienas. Man patīk tas, ko Porziņģis demonstrē. Tomēr es neredzu iespēju, ka viņš varētu sākt vairākas spēles starta pieciniekā.

Kristaps Porziņģis:

– Es domāju, ka viss būs diezgan vienkārši – tikai divu cilvēku (Porziņģa un Lukas Dončiča – aut.) spēle. Vienalga, kas tas būs, pikenrols vai pikenpops, mums būs jānolasa vienam otru. Šādā veidā mēs varam izpostīt pretinieku aizsardzību.

Es domāju, ka mūsu sniegums var kļūt par sāncenšu murgu. Mums vienkārši ir jāattīsta sadarbība laukumā.

Avots: "The Dallas Morning News"

Basketbola līdzjutējs, "Rietumu Radio" ētera personība Valters Krugļikovs:

– Ja Kristaps būs kaut vai tādā pašā līmenī, kādā viņš bija līdz pagājušā gada februārim Ņujorkā, jādomā, ka būs divi visbīstamākie spēlētāju pāri NBA tieši pikenrola sadarbībās. Viens ir Lebrons Džeimss un Entonijs Deiviss, bet otrs – Luka Dončičs un Kristaps Porziņģis. Tā vajadzētu būt, bet grūti pateikt, kā būs.

NBA ir jāprot divas lietas – spēlēt pikenrolu un spēlēt viens pret vienu. Kristapam Porziņģim augstā līmenī piemīt abas kvalitātes. Varbūt viņa statistika nebūs tik spoža kā pēdējā pussezonā Ņujorkā, bet sniegums nebūs sliktāks.

Minūšu gan būs mazāk, tas ir vairāk nekā skaidrs. Domāju, ka vidēji spēlē viņš laukumā pavadīs līdz 30 minūtēm. Kad notiks divas spēles divās dienās, viņš otru, visticamāk, izlaidīs katru reizi.

Tāpēc spēļu skaits būs mazāks, bet sniegums, atrodoties laukumā, būs Kristapam atbilstošā līmenī.

Fotogrāfijās Kristaps izskatās fiziski krietni spēcīgāks nekā iepriekš. Ja rokas kļūst spēcīgākas, mainās metiens. Vai nu metiena brīdī mazāk jālec, vai jābūt maigākai rokai, taču es garajā galā neredzu nevienu spēlētāju, kuram būtu maigāka roka. Arī pēc kļūšanas spēcīgākam, metiens viņam būs labs, vienkārši jāpielabo dažas detaļas.

Ko šosezon varam sagaidīt no "Mavericks"? Es varu saskaitīt astoņas vai deviņas komandas, kas uz papīra ir spēcīgākas par Dalasu.

Lielais nezināmais ir "Spurs", kura sastāvs pēdējo divu gadu laikā ir kļuvis ne tik pieredzējis, bet jārēķinās ar trenera Grega Popoviča kvalitāti.

Nezinu, vai "Mavericks" Rietumu konferencē aizķersies astoņniekā, bet 9. vai 10. pozīcija šajā sezonā varētu būt. Skatīsimies, kā spēlēs Kristaps, vai apliecinās, kāpēc viņam ir 154 miljonu līgums piecos gados, vai viņš varēs apliecināt savu līmeni.

Domāju, ka ne šosezon, bet trīs sezonu laikā Dalasai ir jāiekļūst play-off. Principā tā ir jauna komanda. Ja nemaldos, tikai diviem spēlētājiem ir vairāk par 30 gadiem. Pārējiem ir līdz 28 gadiem.

"DALLAS MAVERICKS"

– Klubs dibināts 1980. gadā.

– Mājvieta: "American Airlines Center", kur spēlē arī Dalasas "Stars". Ietilpība NBA spēlēs – no 19 līdz 21 tūkstotim skatītāju.

– Galvenais treneris – Riks Kārlails.

– Zvaigznes – Kristaps Porziņģis, Luka Dončičs.

– "Mavericks" vēsturē nozīmīgi spēlētāji: Dirks Novickis, Marks Egvairs, Šons Bredlijs, Džeisons Kids, Stīvs Nešs.

– No 1990. līdz 2000. gadam "Mavericks" neiekļuva izslēgšanas spēlēs.

– No 2001. līdz 2017. gadam "Mavericks" pilnībā izpārdeva visas biļetes 704 spēlēs pēc kārtas.

INTERESANTI FAKTI PAR "MAVERICKS"

– Talismani – supervaronis "Mavs Man" un zirdziņš "Champ".

– Komandas galvenais treneris Riks Kārlails ir talantīgs pianists, kurš uzstājas kopā ar savu draugu, mūziķi Brūsu Hornsbiju.

– Kluba īpašnieks Marks Kjūbans no NBA vairakkārt ir saņēmis naudas sodus par dažādiem izteikumiem. Lielākais viņam piespriestais naudas sods ir 600 tūkstoši ASV dolāru.

– Par "Mavericks" spēļu ieejas biļetēm ir iespējams norēķināties ar kriptovalūtu "Bitcoin".

– Dalasa ar nepilnu pusotru miljonu iedzīvotājiem ir ASV 9. lielākā pilsēta.

BUKMEIKERU PROGNOZE: NBA ČEMPIONI 2020. GADĀ.

1. "Clippers" 3/1

2. "Bucks" 9/2

3. "Lakers" 5/1

4. "76ers" 8/1

5. "Rockets", "Warriors" 12/1

6. "Jazz", "Nuggets" 14/1

7. "Celtics" 25/1

8. "Trail Blazers" 30/1

9. "Nets", "Pacers", "Heat" 40/1

10. "Mavericks", "Spurs" 50/1

Avots – ca.nba.com

"MAVERICKS" SPĒLES OKTOBRĪ

24.10. 3.30 "Mavericks" – "Wizards"

26.10. 3.00 "Pelicans" – "Mavericks"

28.10. 1.00 "Mavericks" – "Trail Blazers"

30.10. 3.00 "Nuggets" – "Mavericks"