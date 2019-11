Kuksikam 23, Vičentiča un Bārnīsa debijā "Liepāja" uzveic "Kalev TLU"

Atslēgvārdi basketbols | bk liepāja

Otro uzvaru “Pafbet” Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas sezonā svētdien izcīnīja “Liepāja”, kas jaunā galvenā trenera Braņislava Vičentiča vadībā ar rezultātu 88:77 apspēlēja Mareka Jurevičus pārstāvēto Tallinas “Kalev TLU”.

Kurzemes komandai šī bija pirmā cīņa jaunā galvenā trenera vadībā - pēc Kristapa Zeida atbrīvošanas komandas vadība uzticēta serbu speciālistam Braņislavam Vičentičam.

Tāpat pirmo maču “Liepājas” sastāvā aizvadīja nesen komandu papildinājušais amerikāņu uzbrucējs Trojs Bārnīss, kuram uzreiz tika atvēlēta vieta pamata pieciniekā.

Pirmās ceturtdaļas vidū pēc Riharda Kuksika metiena liepājieki panāca plus pieci (14:9), taču pēdējās divās ceturtdaļas minūtēs igauņu komanda veica izrāvienu 10:3, pārņemot vadību mačā (22:19).

Otrā ceturkšņa sākumā Kuksiks ar diviem tālmetieniem un Saikss ar triecienu no augšas pēc pārtvertas bumbas panāca 27:24, liekot pieprasīt pārtraukumu Martinam Mīrsepam.

Pēc pārtraukuma liepājnieki sagādāja vienu no skaistākajām epizodēm mačā, ātrajā uzbrukumā Pļavniekam uzmetot “gaisiņu” Saiksam, kurš trieca bumbu grozā no augšas.

Pusotru minūti pirms puslaika beigām liepājnieki panāca plus pieci (41:36), sekoja kļūda piespēlē, kas kļuva par vieglu laupījumu un diviem punktiem pretiniekiem, un puslaiks noslēdzās ar 41:38 mājinieku labā.

Trešajā ceturksnī ritēja līdzīga cīņa, bet pusotru minūti pirms beigām mājinieki sāka mini izrāvienu, kurā galvenais varonis bija Kuksiks. Arizonas štata universitātes absolvents vispirms trāpīja no tālienes, pēc tam ar uzbrukuma bumbu pilnīgi brīvs no groza apakšas pievienoja vēl divus punktus, bet pēdējā ceturtdaļas uzbrukumā saasināja, dodoties garāmgājienā un izspēlēja uz brīvu pozīciju izskrējušajam Bārnīsam - amerikānis meta precīzi un pirms pēdējām desmit minūtēm plus deviņi “Liepājai” (64:55).

Sākot pēdējo ceturtdaļu, izrāviens tika turpināts ar vēl vienu sarežģītu Kuksika tālmetienu (12:0), bet brīdi vēlāk Saikss pārejas uzbrukumā efektīgi trieca bumbu grozā no augšas.

Igaunijas vicečēmpioni nepalika atbildi parādā - divi trejači pēc kārtas atgrieza mačā intrigu. Visu spēli mocījies ar metienu precizitāti, Kristaps Pļavnieks īsā brīdī divreiz bija precīzs, bet Kuksiks caurgājienā no apakšas panāca plus demsit (79:69), liekot viesiem pieprasīt pārtraukumu.

Vien pašā mača izskaņā spēlē tika iesaistīts arī 2018. gada Eiropas junioru vicečempions Anrijs Miška, bet igauņi ķērās pie presinga pa visu laukumu ar slazdiem uz bumbu. Uz brīdi samazināt starpību tas ļāva, taču liepājnieki nospēlēja pacietīgi un izcīnīja otro panākumu sezonā - 88:77.

Rezultatīvākais uzvarā bija Rihards Kuksiks, kurš guva 23 punktus, kā arī izcīnīja desmit atlēkušās bumbas. Pa 15 punktiem pievienoja Rodriks Saikss un debitants Trojs Bārnīss, kuram arī astoņas bumbas pie groziem. Kristapam Pļavniekam 14 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles.

Talliniešu rindās 17 punktus iemeta centrs Kederiens Reinss, bet Mareks Jurevičus izcēlās ar 11 punktiem, sešām bumbām un četrām piespēlēm.

Liepāja - Kalev TLU 88:77 (19:22, 22:16, 23:17, 24:22)