"Betsafe/Liepāja" zaudēja LU basketbolistiem

Atslēgvārdi lbl | Betsafe/Liepāja

Svētdienas vienīgajā "Olybet" Latvijas Basketbola līgas spēlē savu ceturto uzvaru šosezon izcīnīja LU basketbolisti, kas "Elektrum" Sporta centrā mača galotnē ar 78:70 pārspēja "Betsafe/Liepāja" komandu. Uzvarētāju labā ar 29 punktiem izcēlās Linards Jaunzems.

Šīs sezonas iepriekšējās abu komandu tikšanās reizēs uzvaras bija svinējusi "Betsafe/Liepāja" komanda, kas 18. novembra mačā mājās studentus uzveica ar 77:65, kamēr atbildes cīņā izbraukumā liepājniekiem panākums (85:83) pagarinājumā. Šovakar šī tendence tika pārtraukta.

Spēles rezultātu ar precīzu divpunktu metienu atklāja, kā vēlāk izrādījās, mača varonis Linards Jaunzems. Pirmajā ceturksnī vadības groži pārgāja te vienas, te otras komandas īpašumā, pašas beigas veiksmīgāk aizvadīt liepājniekiem, kuri no sev nelabvēlīgā 13:16 panāca 19:16.

Otro desmitminūti ar precīzu tālmetienu, panākot neizšķirtu 19:19, iesāka LU basketbolists Renārs Birkāns. Spēle punkts punktā ritēja gandrīz līdz pat pašam puslaika noslēgumam, kad pēc Roberta Krastiņa un Mareka Jureviča precīzajiem raidījumiem viesi ieguva līdz tam brīdim lielāko pārsvaru - 38:33. LU šo deficītu ātri vien dzēsa, tomēr pēdējais vārds piederēja Krastiņam, kurš ar tālmetienu ļāva "Betsafe/Liepājai" doties uz ģērbtuvēm ar +3 (41:38) kabatā.

Pēc pārtraukuma spēle nevienu mirkli nezaudēja intrigu, komandām spēlējot praktiski līdzvērtīgi. "Betsafe/Liepāja" vienībai gan piederēja nenozīmīgs minimāls pārsvars, kuru studenti bieži vien izdzēsa viena uzbrukuma laikā.

Mačs tādā garā ritēja līdz pat 35. minūtei, kad pilnībā apstājās liepājnieku uzbrukums, kā rezultātā pēdējās piecās minūtēs LU guva deviņus bezatbildes punktus no spraigā 69:70 nokārtojot uzvaru ar 78:70. Neviens no liepājnieku pieciem mēģinājumiem no tālās distances pēdējo piecu minūšu laikā mērķi nesasniedza.

Par mača vērtīgāko spēlētāju noteikti var atzīt LU basketbolistu Linardu Jaunzemu, kuram double-double - 29 gūti punkti, kā arī desmit atlēkušās bumbas. Savukārt viesu rindās ar 18 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām līderis bija Kails Prinss Bendžamins.