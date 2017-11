Liepājnieki izbraukumā piekāpās „Jūrmalai”

Atslēgvārdi Betsafe/Liepāja | basketbols

„Olybet” Latvijas Basketbola līgā Daugavas sporta namā „Betsafe/Liepāju” piekāpās „Jūrmala” ar rezultātu 67:84. Tā bija Jūrmalas sestā uzvara pēc kārtas, ieskaitot divas BBL spēles.

Mārtiņa Gulbja vadītā „Jūrmala” ar Liepājas komandu bija tikusies oktobra izskaņā Baltijas līgā, toreiz sakaujot savus pretiniekus ar 82:64. Šodienas mačā „Jūrmala” jau pašā sākumā pieteica savas ambīcijas, izvirzoties vadībā ar 14:4 mača pirmajās trīs minūtēs. Pēc iespaidīgā sākuma „Jūrmala” gan tika nedaudz piebremzēta, un, rezultatīvi spēlējot Tomam Leimanim, „Betsafe/Liepāja” pievilka līdz 19:24.

Arī otrās ceturtdaļas sākumā „Jūrmala” iekrāja pārsvaru, bet pirms došanās puslaika pārtraukumā viesi spēja to lielā mērā sadeldēt. Ar Haralda Kārļa tālmetiena palīdzību pēdējā minūtē „Jūrmala” puslaika beigas sagaidīja ar 41:34. Savukārt trešajā ceturtdaļā „Jūrmalai” beidzot izdevās patiešām liels izrāviens – ar vairāku tālmetienu palīdzību „Liepāja” tika atstāta vairāk nekā 20 punktu aizmugurē (64:43).

Spēles liktenis līdz ar to lielā mērā bija izšķirts, un abas komandas nekautrējās dot iespēju visiem saviem spēlētājiem. Mačs beidzās ar 84:67 „Jūrmalas” labā, lai gan liepājnieki mača pēdējās trīs minūtēs veica izrāvienu 12:1.

„Jūrmalas” sastāvā ar 18 punktiem rezultatīvākais bija Haralds Kārlis, kurš trāpīja piecus no desmit tālmetieniem. Pa četriem precīziem trejačiem Uģi Pinetem un Edgaram Jeromanovam, kurš turklāt arī veica astoņas rezultatīvas piespēles. Kopumā jūrmalnieki trāpīja 16 tālmetienus no 39.

Trāpīti 16 trejači ir pārliecinoši šosezon labākais rādītājs LBL (pa 13 viena spēlē iemetusi VEF un „Ventspils”). 16 tālmetienus "Jūrmala" pirms nedēļas sameta arī BBL mačā pret "Rapla". Pagājušajā LBL sezonā 16 tālmetienu atzīme vienā spēlē tika sasniegta divreiz, un labākais rādītājs – 18 trāpīti tālmetieni – piederēja „Liepājai” 29. marta spēlē pret „Valku/Valgu”.

Bet šovakar „Liepājai” ar tālmetieniem nesekmējās, trāpot tikai sešus no 22. Rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Leimanis, bet gandrīz pie „double-double” tika leģionārs Kails Bendžamins, kuram deviņi punkti un 12 atlēkušās bumbas, tiesa, garām aizmesti deviņi no 13 metieniem no spēles.