Liepājnieki piedzīvo zaudējumu, "Ventspils" tomēr tiek galā ar Leimaņa uguņošanu

Atslēgvārdi basketbols | Betsafe/Liepāja

„Olybet” Latvijas Basketbola līgā aizvadīts Kurzemes derbijs, kura „Betsafe/Liepāja” piekāpās līgas līderei „Ventspils” ar rezultātu 71:97, neskatoties uz to, ka liepājnieku līderis Toms Leimanis jau pirmajā puslaikā iemeta 19 punktus, bet spēlē kopumā trāpīja sešus tālmetienus.

„Ventspils” spēli savā laukumā sāka ļoti rezultatīvi, jau pirmajās piecās minūtēs gūstot 16 punktus, turklāt veseli 12 no tiem bija Ronalda Zaķa rēķinā. Ceturtdaļas beigās veiksmīgi uz maiņu iznāca lietuviešu leģionārs Juciks, kurš pēdējā minūtē guva divus grozus, un „Ventspils” izvirzījās vadībā ar 26:17.

Bet otrajā ceturtdaļā liepājnieki atbildēja ar savu uzbrukuma vilni, kura priekšgalā bija Toms Leimanis. 23 gadus vecais aizsargs otrajā ceturtdaļā guva veselus 14 punktus, izdarīja arī vairākas rezultatīvas piespēles, un „Ventspils” pārsvars nemaz nebija tik drošs (50:45).

Taču otrajā puslaikā „Ventspils” tomēr apliecināja sava rezervistu soliņa dziļumu un pārsvaru sastāva plašumā. Piezīmes ierobežojas Andreja Šeļakova un Kārļa Lasmaņa ieguldījumu, kamēr „Ventspilij” vērtīgs bija vairāku rezervistu sniegums. Trešā ceturtdaļa tika pabeigta jau ar vadību 71:59, bet pēdējā ceturtdaļā „Ventspils” pārsvars uz brīdi sasniedza arī 20 punktus. „Betsafe/Liepāja” vairs nespēja nopietni apdraudēt pretinieku uzvaru, piedzīvojot sakāvi ar 97:71. Rezultāta starpība kļuva vēl lielāka mača izskaņā, kad abas komandas vairāk deva iespēju rezervistiem.

„Ventspils” rindās pa 20 punktiem guva Zaķis un Lomažs, kurš trāpīja četrus no pieciem tālmetieniem. Ventspilnieki kopumā izcēlās ar ļoti precīziem uzbrukumiem no tālās distances, trāpot 12 no 25 tālmetieniem. Lomažam šī bija karjeras rezultatīvākā spēle LBL, bet sezonas rekords labots teju trīskārtīgi (iepriekš labākais rezultāts bija seši punkti), bet Zaķis atkārtojis savu sezonas punktu rekordu. „Ventspilij” šī bija 13. uzvara 13 LBL spēlēs šosezon, un komanda saglabā pārliecinošu pirmo vietu turnīrā.

Liepājas sastāvā pārliecinoši rezultatīvākais bija Leimanis ar 23 punktiem, no kuriem 19 tika gūti jau pirmajā puslaikā. Leimanis turklāt trāpīja sešus no desmit tālmetieniem, kas ir atkārtots viņa LBL karjeras rekords. Savukārt Šeļakovs izcēlās ar "double-double", gūstot 14 punktus un savācot desmit bumbas zem groziem.