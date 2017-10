Mājas spēlē „Betsafe/Liepāja” tomēr piekāpjas „Ogrei”

Atslēgvārdi basketbols | latvijas basketbola līga | Betsafe/Liepāja

„Olybet” Latvijas Basketbola līgā „Betsafe/Liepāja” šovakar mājas spēlē atzina par pārāku „Ogre” komandu, piekāpjoties ar rezultātu 76:99.

Pirmais spēles puslaiks tika aizvadīts līdzvērtīgā cīņā. Liepājai ļoti rezultatīvi spēlēja Roberts Krastiņš, kurš trāpīja vairākus tālmetienus, un pēc pirmajām 20 minūtēm „Ogres” pārsvars bija visai slidens (37:43). Taču otrajā puslaikā „Ogre” turpināja spēlēt stabili un izkārtot sev brīvus metienus, pamazām salaužot liepājnieku aizsardzību. Tas noveda pie punktu summas sakrāšanas, uzvarot ar 76:99.

„Liepājas” sastāvā ar 22 punktiem labākais bija Krastiņš, kamēr leģionāram Kenetam Braunam 13 punkti un sešas piespēles. Savukārt „Ogre” realizēja 60% metienu no spēles. 28 no 34 gūtajiem groziem bija pēc veiktas rezultatīvas piespēles. Ar 21 punktu rezultatīvākais bija Guntis Sīpoliņš, kurš trāpīja deviņus no 11 metieniem, bet tālu no „double-double” nebija Rinalds Sirsniņš, kuram desmit punkti un astoņas piespēles. „Ogre” šajā mačā trāpīja 11 no 19 tālmetieniem.

Betsafe/Liepāja” nākamā spēle būs sestdien, kad tiks uzņemta „Ventspils”, bet „Ogrei” nākamā LBL spēle tikai ceturtajā novembrī, tiekoties ar „Jūrmalu”.