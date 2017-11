Liepājai sestā uzvara pēc kārtas

Atslēgvārdi basketbols | liepājas papīrs/lsss

Latvijas-Igaunijas basketbola līgā otrdien, 28. novembrī, notika viena spēle. "Liepājas Papīrs" trešās un ceturtās ceturtdaļas mijā veica izrāvienu 18:0, izbraukumā apspēlējot Latvijas Universitāti ar 80:52.

Pirmajā ceturtdaļā abas komandas ļoti precīzi uzbruka no trīspunktu metienu līnijas. Latvijas Universitāte realizēja 4 no pirmajiem 5 tālmetieniem, kamēr liepājnieces trāpīja 5 no 7 mēģinājumiem. Pateicoties Ievas Jundases (divreiz), Alises Bruzinskas un Maritas Puļļas trāpījumiem, mājinieces pirmajā ceturtdaļā guva 19 punktus, taču viešņas sameta vēl vairāk – 19:28.

Turpinājumā tālmetienu precizitāte kritās. “Liepājas Papīrs” lēnām palielināja pārsvaru, tomēr LU ar pāris izrāvieniem līdz trešās ceturtdaļas vidum saglabāja cerības uz labvēlīgu iznākumu – 41:54. Situācija varēja būt mājiniecēm vēl labvēlīgāka, ja ne zaudētā cīņa par atlēkušajām bumbām (32-58, uzbrukumā 6-20).

Pusstundas beigās LU spēlētājas sāka biežāk kļūdīties. Ilze Jākobsone ar kolēģēm šajā brīdī sarīkoja izšķirošo izrāvienu, palielinot Liepājas pārsvaru no 13 līdz 31 punktam. Trīsdesmit ceturtajā minūtē pēc Marinas Ivaščankas četru punktu sērijas atrāviens sasniedza maksimālo atzīmi – 41:72. Liepājas soliņš sameta 46 punktus, kamēr LU rezervistes tika pie 17 punktiem.