Liepājas sporta spēļu skola sīvā cīņā piekāpās "Saldus" basketbolistēm

Atslēgvārdi basketbols | liepājas sporta spēļu skola

Latvijas-Igaunijas basketbola līgā piektdien, 19. janvārī, notika viena spēle. Liepājas sporta spēļu skola sīvā cīņā piekāpās "Saldus" komandai ar rezultātu 63:67.

Liepājnieces Kurzemes viducī ieradās bez Sabīnes Lipes, Emīlijas Gravas un Annijas Ķergalves, taču izrādīja daudz sīvāku pretestību nekā pirmajā viesošanās reizē – 2017. gada 30. novembrī Saldus mājās uzvarēja ar 69:39.

Saldus komanda, izmantojot pretinieču ierobežoto garo spēlētāju rotāciju, ieguva lielu pārsvaru cīņā par atlēkušajām bumbām (62-34, uzbrukumā 24-9), taču ļoti bieži iestrēga liepājnieču aizsardzībā. Kļūdu skaits bija mazāks nekā agrāk (22-13), bet precizitāte izrādījās patālu no vēlamās.

Liepājas pūļu rezultātā neviena no Saldus uzbrukuma līderēm netrāpīja vairāk par trīs metieniem no spēles, toties mājinieces regulāri nopelnīja iespēju stāties uz soda metienu līnijas. Šajā ziņā viss bija kārtībā – saldenieces iemeta 26 no 30 brīvmetieniem, kamēr pretinieces trāpīja 10 no 18 mēģinājumiem.

Viešņu centība sarūpēja intrigu līdz pēdējai minūtei, turklāt četras liepājnieces – Paula Kļeščova, Luīze Briede, Inga Manučarjana un Līna Locenieces – guva 11 un vairāk punktus. Beigās izšķīra Saldus līderu veikums – Raivita Koreņika un Anete Blūma divatā izprovocēja 14 piezīmes, izcīnīja 33 atlēkušās bumbas un sameta 30 punktus. Savstarpējās spēlēs Saldus izvirzījās vadībā ar 2-1.