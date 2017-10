Liepājnieces neaptur Tartu "Vestbruku"

Atslēgvārdi sieviešu basketbols | lsss

Latvijas-Igaunijas basketbola līgā sestdien, 28. oktobrī, notika trīs spēles. Daugavpils Universitāte trešās un ceturtās ceturtdaļas mijā veica izrāvienu 24:4 un pārspēja Latvijas U17 izlasi. "TTT juniores" izbraukumā Tallinā izcīnīja pirmo uzvaru, bet Liepājas sporta spēļu skola Tartu piedzīvoja pirmo zaudējumu.

Kasparam Mājeniekam sestdiena bija kārtējā darbīgā diena. Liepājas treneris pusdienlaikā Rīgā vadīs U17 izlasi, bet pēc spēles kopā ar Liepājas sporta spēļu skolas meitenēm sēdās autobusā, lai dotos uz Igaunijas studentu galvaspilsētu Tartu.

Jaunatnes treneriem līdzīgas situācijas nav nekas neparasts. Ainārs Čukste, Nikolajs Mazurs, Raimonds Feldmanis – visiem nācies darbu apvienošanas kārtībā vienā dienā strādāt ar divām komandām, taču Mājenieks ir pirmais, kurš ar dažu stundu intervālu vadījis divas virslīgas vienības divās dažādās valstīs.

Tālais ceļš, pirmā izbraukuma faktors un igauņu “brīnumbērna” Annas Asi meistarība – minētie apstākļi neļāva liepājniecēm pacīnīties par trešo uzvaru. Asi nospēlēja izcili, nepilnās 25 minūtēs tiekot sprīža attālumā no “triple-double” – 25 punkti, 10 atlēkušās bumbas un deviņas piespēles. Igauniete iemeta 3 no 4 tālmetieniem, kamēr liepājnieces trāpīja 3 no 13 mēģinājumiem.