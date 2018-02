Liepājnieces piekāpjas rīdziniecēm

Atslēgvārdi basketbols | liepājas papīrs

Latvijas-Igaunijas basketbola līgā trešdien, 21. februārī, "Liepājas Papīrs" trešo reizi sezonā ar rezultātu 57:47 viesos piekāpās Rīgas Stradiņa Universitātei.

Liepājnieces no 27. janvāra spēlē bez pamata saspēles vadītājas Ilzes Jākobsones. Mājas spēlēs tas nav tik ļoti jūtams, bet izbraukumā atšķirība ir uzkrītoša.

Šī abām komandām bija piektā savstarpējā spēle šosezon, allaž uzvarot mājiniecēm. Vienības vēlreiz tiksies 7.martā Liepājā, kad RSU komandai būs obligāti jāuzvar, jo šobrīd tā joprojām atpaliek no konkurentēm kopvērtējumā, kā arī ir sliktāka gūto un zaudēto punktu attiecība savstarpējos mačus.

Trešdienas spēlē rezultatīvākā uzvarētājām ar 22 punktiem bija Zane Jākobsone-Pelse, kamēr 11 punktus guva Kristīne Silarāja. Kā zināms, iepriekšējās sezonās abas spēlētājas pārstāvēja tieši Liepājas vienību.

Tikmēr kurzemniecēm ar 22 punktiem un astoņām bumbām zem groziem palīdzēja Ieva Vītola.

4/13, 0/9, 3/13, 1/8 un 2/12 – tāda bija Liepājas starta piecinieka spēlētāju (ne)precizitāte trešdienas spēlē. Uzbrukumā regulāri nostrādāja tikai viens gājiens – piezīmju izprovocēšana. Liepājnieces iemeta 19 no 23 brīvmetieniem, taču metienos no spēles skaitļi bija dramatiski – 12 no 61 jeb 19%.

Pēdējās sešās sezonās liepājnieces savstarpējās spēlēs atrodas vadībā ar 15-10, tai skaitā Latvijas un Igaunijas līgā ar 10-8. Pirmajā mājas spēlē 21. novembrī “Liepājas Papīrs” sagrāva studentes ar 76:49, turpretī Hanzas vidusskolā zaudēja pretiniecēm ar 57:63 un 56:63.