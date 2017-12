Liepājnieces savā laukumā neaptur "TTT Rīga" basketbolistes

Atslēgvārdi basketbols | liepājas papīrs

Latvijas-Igaunijas basketbola līgā otrdien, 5. decembrī, Latvijas vicečempione "Liepājas Papīrs" (9-3) savā laukumā zaudēja čempionei "TTT Rīga" (8-0) ar 57:76.

Liepājnices pirmajā ceturtdaļā, izmantojot Šejas Pedijas un Azanijas Stjuartes prombūtni, virzīja spēli caur centra spēlētāju Marinu Ivaščanku. Uzbrukumā tas strādāja – Baltkrievijas valstsvienības basketboliste 10 minūtēs guva 12 punktus. Aizsardzībā liepājniecēm klājās daudz grūtāk. TTT izcīnīja daudz atlēkušo bumbu pie abiem groziem un guva otrās iespējas punktus (0-7). Ieva Krastiņa starta minūtēs sameta septiņus punktus un rīdzinieču pārsvars bija mērāms ar vienu tālmetienu – 16:19.

Nākamajā desmitminūtē rezultāta dinamika bija identiska – visas deviņas pieteiktās TTT spēlētājas guva punktus un viešņas ceturtdaļā sameta par trīs punktiem vairāk. Liepāja uzbrukumā joprojām balstījās uz Ivaščanku – garā spēlētāja atgādināja, ka spēj precīzi mest no distances, līdz pārtraukumam iemetot 3 no 3 tālmetieniem! Marinas rēķinā 14 minūtēs 20 punkti un sešas atlēkušās bumbas, bet viņas partneres pirmajā puslaikā realizēja 5 no 18 metieniem. Rīdzinieces turpināja gūt punktus pēc kļūdām (puslaikā 2-10), atpūtā ejot ar sešu punktu pārsvaru – 30:36.

Otrā puslaika sākumā punktu rēķinu atklāja Ilze Jākobsone un Ieva Veinberga – 36:42. TTT palielināja spiedienu aizsardzībā, pārķēra vairākas bumbas un veica izrāvienu – 0:11. Gunta Baško-Melnbārde dažās minūtēs sameta deviņus punktus, Rūta Veidere pievienoja vēl četrus – 36:53. Pusstundas beigās Veidere, Baiba Eglīte un Kate Krēsliņa palielināja rīdzinieču pārsvaru vēl vairāk (38:59), bet Veinbergas tālmetiens nedaudz samazināja starpību – 41:59.

Pēdējās 10 minūtēs TTT aizsardzība neļāva Jākobsonei un Ivašcankai gūt ne punkta – otrajā puslaikā duets tika pie diviem punktiem. Pārējo liepājnieču pienesums auga, taču nebija tik liels, lai apdraudētu rīdzīnieču pārākumu. Latvijas-Igaunijas līgas savstarpējās spēlēs bilance kļuvusi 14-0 TTT labā, bet pavisam galvaspilsētas klubs uzvarējis 91 no 93 dueļiem.