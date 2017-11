Lipes supermetiens pēdējā sekundē izglābj Liepāju

Atslēgvārdi basketbols | liepājas papīrs/lsss

Latvijas-Igaunijas basketbola līgā svētdien, 5. novembrī, “Liepājas Papīrs” (5-2), pateicoties Sabīnes Lipes metienam pamatlaika pēdējā sekundē, izrāva uzvaru pār “TTT juniorēm” (2-4) ar 58:57.

Pirmajā puslaikā vadība mainījās sešas reizes, taču juniores allaž spēja atgūt vadību. Aināra Čukstes un Aigara Neripa trenētā komanda labu bumbas kustību apvienoja ar centību aizsardzībā – liepājniecēm ilgu laiku neizdevās neviena ātrā pāreja. Turpretī juniores pāris reižu apsteidza pretinieču aizsardzību, tiekot pie viegliem punktiem no groza apakšas. Labi savas iespējas izmantoja Māra Mote, pirmās ceturtdaļas izskaņā realizējot “buzzer-beater” metienu pāri pretinieces rokām – 16:11.

“Liepājas Papīra” priekšējās līnijas pārākumu faktiski neitralizēja Janeta Rozentāle. Dobelniece darīja visu – atbloķēja, saasināja spēli groza apakšā, iemeta tālmetienu. Lielu melno darbu paveica Luīze Šepte, bet Nikola Ozola un Jete Nulle droši turējās pretī Ilzei Jākobsonei. Puslaika beigās Jete Nulle izcēlās ar mēneša skaistāko piespēli – skrienot uz soda laukuma labo stūri, aizsardze ar labo roku neatskatoties piespēlēja bumbu Luīzei Šeptei – 31:28.

Aizraujoša cīņa turpinājās arī trešajā ceturtdaļā. Juniores divreiz panāca piecu punktu pārsvaru (33:28 un 35:30), taču Ilzes Jākobsones pacietība un uzņemšanās neļāva mājiniecēm justies drošībā – 35:34. Dinija Pāvelsone pārķēra bumbu, lepnā vientulībā aizskrienot ātrajā uzbrukumā – 37:34. Liepāja atspēlējās un pēc Lauras Puriņas tālmetiena izvirzījās vadībā – 37:39. Pusstundas izskaņa atkal piederēja juniorēm. Nikola Ozola iemeta trīspunktnieku, bet Marianna Kļaviņa ielauzās soda laukumā un atguva vadību savai komandai – 42:41.

Izšķirošā ceturtdaļa sākās ar Emīlijas Gravas 2+1 gājienu – 42:44. Trīsdesmit trešajā minūtē līdz groza apakšai tika Ieva Veinberga, bet nākamajā uzbrukumā Laura Puriņa iemeta kārtējo tālmetienu – 42:49. Juniores tika atpakaļ. Marianna Kļaviņa iemeta tālmetienu, savukārt Dinija Pāvelsone guva divus punktus lēcienā – 47:49. Liepājas garās spēlētājas izjuta piezīmju problēmas – Ievai Vītolai bija četri pārkāpumi, Linda Rubene 36. minūtē bija spiesta atstāt laukumu. Viešņas spēja atjaunot piecu punktu pārsvaru, taču pašas to iztērēja, uzbrukuma zonā par rupju uzvedību saņemot nesportisko piezīmi. Jete Nulle ar diviem brīvmetieniem samazināja starpību līdz minimumam (52:53), bet bumbas kontrole beidzās bez precīza metiena. Nākamajā aizsardzībā Ieva Vītola, kavējot Janetu Rozentāli, saņēma piekto piezīmi. Spēka uzbrucēja aukstasinīgi iemeta abus brīvmetienus – 54:55.

Paliekot 89 sekundēm, sekoja jauns liepājnieču pārkāpums un Luīze Šepte otrajā piegājienā izlīdzināja rezultātu – 55:55. Liepāja ilgi netika pie brīva metiena, Laura Puriņa tika apturēta, bet Marianna Kļaviņa ātrajā pretuzbrukumā izvirzīja juniores vadībā – 57:55. Palika 48,4 sekundes. Marina Ivaščanka pēc minūtes pārtraukuma devās uz groza apakšu, netrāpīja. Laura Puriņa savāca atlēkušo bumbu un arī netrāpīja, bet strīdus bumba tika juniorēm. Vēl 31,8 sekundes. Ilze Jākobsone uzsita sodu pret Mariannu Kļaviņu. Kapteines pirmā mestā bumba izgriezās no tīkliņa, otrā atlēca no stīpas. Pretējā pusē no groza izgriezās Ilzes Jākobsones pustālais metiens. Puriņa pārkāpa noteikumus pret Rozentāli. Pirmais mēģinājums neprecīzs, otrais arī. Liepājniecēm bija jāsteidzas. Sekundi pirms pamatlaika beigām bumba nokļuva pie Sabīnes Lipes, kura labajā malā tuvojās trīspunktu metiena līnijai. Liepājniece, kura netrāpīja pirmos piecus metienus, paspēja izmest – bumbas lidojuma laikā iedegās sarkanais četrstūris, taču metiens bija perfekts. Armanda Misus komanda izrāva uzvaru – 58:59.