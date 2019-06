"Liepāja" savā sastāvā notur centra spēlētāju Sīpoliņu

Latvijas - Igaunijas apvienotās basketbola līgas komanda BK "Liepāja" parakstījusi līgumu ar pērn vienībā jau spēlējušo centra spēlētāju Gunti Sīpoliņu.

207 cm garais un 25 gadus vecais centra spēlētājs Guntis Sīpiliņš arī nākamajā sezonā pārstāvēs "Liepājas" krāsas. Tieši liepājnieku rindās Sīpoliņš noslēdza aizvadīto sezonu. Sezonas gaitā latviešu basketbolists pārcēlās uz Kurzemes klubu no pierobežas, kur pārstāvēja "Valgu/Valku".

"Liepājas" sastāvā Sīpoliņš paspēja aizvadīt septiņas spēles, vidēji mačā izceļoties ar 8,9 punktiem un 5,9 atlēkušajām bumbām. Liepājnieki turnīra tabulā palika 13. vietā, neiekļūstot ne apvienotās līgas, ne Latvijas čempionāta izslēgšanas spēlēs.

Guntis Sīpoliņš karjeras laikā pārstāvējis BA "Turība" komandu, "Jūrmala/Fēnikss", BK "Ogre", kā arī jau pieminētās "Valka/Valga" un BK "Liepāja".

Jaunajā sezonā "Liepājas" komandas galvenā trenera amatu pārņems Latvijas U20 izlases galvenais treneris Kristaps Zeids, kurš pārņems amatu no Artūra Štālberga, kurš apstiprināts par Latvijas valstsvienības ģenerālmenedžeri.

Guntis Sipolins @GSipolins_33 re-signs with Latvian club @bkliepaja and next season will represent Latvian "wind city" colours! 207 cm tall Latvian big man joined @bkliepaja at the end of the last season and since then averaged 8.9pts, 7.3reb in seven Lat-Est League games. pic.twitter.com/WiURzvt0T2