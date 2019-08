Medijs: "Knicks" joprojām nenožēlo Porziņģa aizmainīšanu

Atslēgvārdi basketbols | kristaps porziņģis

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Ņujorkas "Knicks" joprojām nenožēlo latviešu superzvaigznes Kristapa Porziņģa aizmainīšanu, kaut šovasar tai, iespējams, šī iemesla dēļ neizdevās iegūt Kevinu Durentu, atsaucoties uz personu, kas pārzina situāciju, vēsta izdevuma "NY Post" žurnālists Marks Bermans.

Durents šonedēļ pirmoreiz ilgā laikā bija pieejams presei, apgalvojot, ka, pretēji publiski izskanējušajām baumām, "Knicks" komanda nav bijusi viņa uzmanības lokā un viņš visu laiku esot domājis par došanos uz otru Ņujorkas vienību Bruklinas "Nets". Tiesa, vairums NBA pazinēju ir skeptiski noskaņoti par šo komentāru.

Tomēr, neskatoties uz neizdevušos darījumu, "Knicks" vadība joprojām uzskata, ka rīkojās pareizi, kad 31. janvārī aizmainīja Porziņģi uz Dalasas "Mavericks", vēsta žurnālists.

""Warriors" atstāšanas gadījumā, vienmēr mērķis būtu bijis "Nets"," trešdien Durents apgalvoja intervijā "Yahoo Sports", publiski runājot pirmoreiz kopš pagājušās sezonas NBA finālsērijas. "Viņiem ir radoša vadība un man patīk, ko viņi veido. Komandas basketbols ir pievilcīgs."

Iepriekš tika uzskatīts, ka "Knicks" komanda Porziņģi aizmaina, lai pavērtu sev iespējas vasarā noslēgt divus maksimālos līgumus ar pazīstamākajiem brīvajiem aģentiem - ideālā gadījumā Durentu un viņa draugu Kairiju Ērvingu. Žurnālists vēsta, ka "Knicks" joprojām uzskata, ka komandas vienīgā iespēja bija aizmainīt Porziņģi, lai iegūtu šīs divas zvaigznes - Porziņģis, kā arī viņa brālis un aģents Jānis neesot vēlējušies palikt "Knicks" rindās, ko basketbolists pateicis, tiekoties ar vadību, kas savas zvaigznes vēlmi apmierinājusi. Tomēr šajā vasarā visi "Knicks" mēģinājumi piesaistīt kādu no superzvaigznēm bija neveiksmīgi.

Pagājušajā sezonā "Knicks" vienība bija pārliecināta, ka Jānis neļaus savam brālim, kurš atlaba no pārrautas ceļgala krusteniskās saites, doties laukumā pat tādā gadījumā, ja ārsti pavēstīs, ka viņš ir tam gatavs. Bija pazīmes, ka Jānis nevēlas riskēt ar sava brāļa nākotni, kuram šovasar bija plānots noslēgt 158 miljonus dolāru vērtu līgumu. "Knicks" joprojām tic, ja Porziņģis jūliju sagaidītu kā brīvais aģents tās rindās, latviešu basketbolists tāpat izvēlētos citu komandu, līdz ar to "Knicks" vienkārši zaudētu vērtīgo laiku iztērēt brīvo naudu citur - kaut Porziņģis šovasar kļuva vien par ierobežoti brīvo aģentu, latvietis darītu visu, lai dotos citur, tic "Knicks" vadība. Kaut "Knicks" varētu nolīdzināt jebkuru citu komandas piedāvājumu, vadība tic, ka drīz pēc tam latvietis būtu pieprasījis maiņu. "NY Post" raksta, ka tas raisa jautājumus, kāpēc Porziņģis tik ļoti vēlējās atstāt "Knicks", bet šis viņam vēl ir publiski jāpaskaidro, jo latvietis nav par to publiski runājis.

Netiekot pie lielajām zvaigznēm, "Knicks" nācās ķerties pie C plāna, noslēdzot vairākus īstermiņa līgumus, lai nākamajā vasarā atkal varētu cerēt uz superzvaigznēm. Tāpat vienība ieguvusi vairākus jaunos spēlētājus, uz kuriem varētu balstīties nākotnē. Tāpat "Knicks" joprojām ir iespēja piesaistīt vienu superzvaigzni, kas varētu notikt maiņas darījuma ietvaros. Šobrīd izskatās, ka 2020. gadā brīvo aģentu tirgus būs pieticīgāks, tomēr "Knicks" varētu pretendēt uz Entonija Deivisa. Tiek vēstīts, ka viņa aģentam Ričam Polam patīk ideja par sava klienta nokļūšanu Ņujorkā.

"Tomēr vai tas nav tas pats, ko mēs visu pagājušo sezonu dzirdējām par Durentu," retoriski jautā "NY Post".