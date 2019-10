Nedēļas nogalē basketbolistiem svarīgas un intriģējošas spēles

Atslēgvārdi basketbols | bk liepāja | liepāja/lsss

Kā pirmās laukumā dosies mūsu dāmas SBK “Liepāja/LSSS”, kuras sestdien, 12.oktobrī, pulksten 17 jaunizveidotā sieviešu turnīrā “Douglas Basketbola Līgā” Elites grupā uzņems “Tartu Universitātes” komandu.

Ja liepājniecēm šī būs pirmā spēle šajā turnīrā, tad Igaunijas klubam sestdien būs otrā spēle turnīrā. Pirmajā mačā savā laukumā “Tartu Universitāte” 6.oktobrī burtiski izrāva uzvaru pār citu Latvijas komandu “RSU”, atspēlējoties no liela deficīta (2.ceturtdaļas vidū 15:28 un -13, bet 4.ceturtdaļas 4.minūtē -9 (58:67)), bet uzvarot ar 79:76.

Šajā spēlē ar fantastisku sniegumu atzīmējās Anna Greta Asi, kas guva 29 punktus, realizējot 4 no 6 tālmetieniem, 4 no 11 pustālajiem metieniem un iemetot 9 no 11 soda metieniem.

Arī citos spēles elementos Asi bija tuvu perfektai (14 atlēkušās bumbas, 10 izprovocētas piezīmes, 6 rezultatīvas piespēles un 2 pārtvertas bumbas). Viņai punktu izteiksmē palīdzēja Elerīna Vaino (20 punkti) un Kadī Kals (10 punkti). Kopā šī trijotne guva 59 punktus no komandas 79.

Savukārt, mūsu komanda ir aizvadījusi pietiekami sekmīgu EWBL (Astrumeiropas Sieviešu Basketbola Līgas) 1.posmu Liepājā, kur trijās spēlēs izcīnīja vienu uzvaru (ar 69:64 pār Ungārijas “Pinkk Pecsi 424”) un līdzīgās cīņās piekāpjoties Baltkrievijas “Horizont” un Nīderlandes “Orange Lions”.

Šajās trijās spēlēs mūsu komandas līderes bija vienīgā komandas leģionāre Megana Rozenboma (15,3 punkti, 8,3 atlēkušās bumbas, 3,3 rezultatīvas piespēles vidēji ik spēli), liepājniece Līna Loceniece (12,7 punkti, realizējot tālmetienus ar augstu procentu (53,3%)) un pieredzējušās basketolistes Rūta Veidere (10,7 punkti un 5 atlēkušās bumbas) un Ilze Gotfrīda (9 punkti un 5,7 atlēkušās bumbas).

Jācer uz mūsējo veiksmi un skatītāju atbalstu cīņā par pirmo uzvaru “Douglas Basketbola Līgā”.

Svētdien, 13.oktobrī, pulksten 14 cīņu par pirmo uzvaru sezonā aizvadīs kungu BK “Liepāja” komanda, kurai pretiniekos “PafBet Latvijas – Igaunijas” līgā būs arī apvienoto valstu komanda “Valga – Valka/Makss & Moorits”.

Līdz šim jaunajā basketbola sezonā veiksme nav bijusi abu komandu sabiedrotā, jo robežpilsētas komanda aizvadītajās trijās spēlēs ir piedzīvojusi trīs zaudējumus (pret “Tartu Universitāti” savā laukumā 84:90, pret “Kalev/Cramo” viesos 67:93 un pēdējā spēlē savā laukumā 6.oktobrī pret “VEF Rīga” 57:97), un arī mūsējiem tikai zaudējumi četrās spēlēs (pret Rakveres “Tarvas” 65:81, pret BK “Ventspils” 46:97, pret “Avis Utilitas Rapla” 66:80 un pret “VEF Rīga” 70:76).

Ņemot vērā snieguma uzlabošanos pēdējās divās spēlēs, kā arī faktu ka pret esošo Latvijas čempionvienību “VEF Rīga” liepājniekiem bija reāla cīņa par uzvaru spēlē, svētdienas spēles vienīgais uzdevums un mērķis ir izcīnīt uzvaru!

Liepājnieku pēdējais papildinājums sastāvā Rihards Kuksiks vidēji aizvadītajās divās spēlēs ir atzīmējies ar 13 punktiem, kas ir labākais rādītājs komandā kā arī ir apliecinājis sevi kā daudzpusīgu spēlētāju un labu palīgu mūsu vienībai (5,5 izcīnītas bumbas zem groziem un 3 rezultatīvas piespēles).

Groza apakšā mūsu komandas balsts ir stabila Latvijas basketbola vērtība Andrejs Šeļakovs, kuram vidēji četrās aizvadītās cīņās ir 11 atlēkušo bumbu un 9 gūti punkti.

Pāri par 10 punktiem vidēji spēlē gūst arī Guntis Sīpoliņš (10,5 punkti, 7,5 atlēkušās bumbas) un Eduards Hāzners (10,5 punkti, realizējot 47,5% tālmetienu).

Mūsu pretinieku rindās rezultatīvākie spēlētāji līdz šim ir leģionāri Maikls Bests 15 punkti, Branko Jereminovs 14,3 punkti, Filips Gafurovs 11,3 punkti un pieredzējušais Igaunijas basketbolists 10,7 punkti.

Šī spēle būs īpaša ar vairākiem faktiem, proti, iepriekšējā sezonā viens no “Valgas” komandas līderiem bija Guntis Sīpoliņš, kurš tieši no “Valgas” pārcēlās uz Liepāju pagājušās sezonas izskaņā, kā arī pirms divām sezonām robežpilsētas komandu vadīja mūsu komandas galvenais treneris Kristaps Zeids,

Igaunijas komandā pie nelielas lomas šosezon tiek arī liepājnieks Elvis Šukteris, savukārt, kopš vakardienas “Valga-Valka” komandas pieteikumā ir atrodams arī liepājnieka Kristapa Miglinieka vārds.

Pagājušajā sezonā abās savstarpējās spēlēs pārāki bija mūsējie, uzvarot Liepājā ar 85:76, bet viesos ar 102:80.

Šajā nedēļā kā pēdējie laukumā dosies mūsu juniori, uzreiz pēc kungu spēles, pulksten 16.30 “Ramirent LBL2” turnīrā uzņemot citu Kurzemes klubu – BK “Saldus”.

Abas komandas šajā sezonā ir aizvadījušas pa vienai cīņai, Saldum uzvarot savā laukumā ar 92:69 “Ventspils Augstskolu”, bet mūsu komandai BK “Liepāja/LSSS” piekāpjoties viesos vieniem no šī turnīra favorītiem BK “Jelgava/LLU” ar 60:102.

Šajā sezonā mūsu komanda ir viena no gados jaunākajām vienībām turnīrā, jo tās kodolu veido “Liepājas Sporta spēļu skolas” audzēkņi, un lielākajam vairumam absolvējot LSSS šajā pavasarī, jaunā galvenā trenera Krista Pīternieka rīcībā no iepriekšējās sezonas palika tikai pieci spēlētāji.

Lielāko skaitu šīs komandas sastāva veido 2003.gadā dzimušie jaunieši. Tāpēc mūsu komandas galvenais uzstādījums ir cīņa par katru laukuma centimetru un pieredzes gūšana pret pieredzējušiem pretspēlētājiem.

Tiekamies Liepājas Olimpiskajā Centrā un baudīsim basketbolu kopā! Atbalsti Sa-Vējos!